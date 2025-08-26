La duchesse de Sussex est de retour avec ses «flower sparkles» pour une nouvelle saison de sa série With Love, Meghan. netflix

Meghan revient avec une nouvelle fournée

Après six mois d'absence, la duchesse de Sussex réincarnée en Bree Van De Kamp de Montecito est de retour pour mettre des paillettes de fleurs dans nos vies - et dévoiler la seconde partie de sa série sur la cuisine et le bricolage, With Love, Meghan. Notre avis.

Plus de «Divertissement»

Il n'aura fallu que cinq minutes à Meghan Markle, oups, Meghan Sussex, pour frapper fort. Très fort. Le premier épisode à peine lancé et voilà la duchesse en train de râper du gruyère, du vrai, du gruyère suisse, celui qui coûte 15 dollars les 100 grammes chez Whole Food ou Trader's Joe (et ça, c'était avant le retour de Donald Trump au pouvoir et ses taxes de 39%) avec enthousiasme dans sa tarte aux oignons caramélisées.

Suffisamment de gruyère pour nous réconcilier avec le second volet de la série de la duchesse, qui avait écopé de notes tiédasses il y a quelques mois? On verra.



Ce serait oublier le fait que cette deuxième partie de With Love, Meghan, a été tournée en même temps que la première, sur le même concept et dans la même cuisine - qui, on ne le répètera jamais assez, n'est pas celle de la famille du couple d'exilés de la Couronne britannique, mais des locaux loués pour l'occasion.

Notre avis mitigé sur la première fournée... Meghan Markle est fade

Ce ne sont pas les critiques amères de la presse qui auront permis de bouleverser le ton mièvre de la première saison de With Love, Meghan, même si on soupçonne que quelques injonctions de sa créatrice («ça n'a pas besoin d'être parfait», qu'elle avait tendance à répéter toutes les deux secondes en sortant un gâteau de mariage du four ou de façonner un bouquet de fleurs rigoureusement parfait) ont été coupées au montage.

Beaucoup de leçons

Le résultat de cette saison 2 n'est pas beaucoup plus naturel. Mais on se laissera quand même prendre par la vision fascinante de la fabrication des crackers, du levain maison, de ses propres bracelets de fleurs séchés, à la peinture de foulards et même - oui! - l'art subtil du grillage des marshmallows au feu de bois. Sans oublier la conception de ses propres colliers pour chien, de mini-tabliers pour sa progéniture ou de magnifiques emballages cadeaux.

«Amusons-nous avec un peu de cannelle» Une punchline de With Love, Meghan

La principale leçon restera peut-être que, décidément, on aurait bien voulu être riche - ou l'un des voisins de la princesse retraitée - pour partager un atelier cookies, entre quelques confidences sur le prince Harry et leur voyage au Botswana au milieu des éléphants.

Même concept que pour la saison précédente: Meghan invite des personnalités à un atelier brico-cuisine. Image: netflix

Pour l'authenticité, les taches de sauce tomate et les insultes en cramant des cupcakes, on repassera. Le seul piquant consistera en une pincée de piment lâchée dans la base de chaussons aux pommes. Meghan Markle reste d'une perfection glaçante, d'une délicatesse et d'une gentillesse un brin crispantes à l'égard des convives qui se succèdent dans sa belle cuisine.

Beaucoup de pincette et de poudre aux yeux pour cette seconde saison de With Love, Meghan. Image: netflix

Mais il faut admettre qu'au milieu d'une actualité anxiogène et déprimante, minée par les droits de douane, les conflits mondiaux et la mort, Meghan Markle a le don de nous proposer un peu de gourmandise et de douceur. Comme un jet généreux de sirop d'érable sur une montagne de pain perdu ou des paillettes fleurs sur des shortbreads. Ce n'est pas forcément utile, mais ça fait du bien.



La saison 2 de "With Love, Meghan" est disponible depuis le 26 août sur Netflix.