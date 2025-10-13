Amazon a mis le paquet pour s'offrir le film coproduit par la première dame américaine, Melania Trump. Image: The Washington Post

Ce que l'on sait du documentaire de Melania Trump

La première dame des Etats-Unis est sur le point de sortir un nouveau documentaire à son sujet, le bien nommé Melania, en janvier prochain. Voici ce qu'il faut savoir sur cette production sur laquelle Amazon Prime a misé gros.

Dérogeant à son habituelle discrétion, Melania Trump s'est révélée être une créatrice de contenus tout à fait prolifique ces 12 derniers mois. Il y a d'abord eu ses mémoires de 180 pages, publiés sous forme d'un impressionnant livre noir à la couverture rigide, en octobre 2024. Puis un audiobook de sept heures, narré par une réplique IA de la voix de la première dame. Et, enfin, l'annonce en fanfare d'un projet de documentaire produit par Amazon MGM Studios, dont la sortie en salles vient d’être fixée au 30 janvier 2026.

Le point commun à ces projets? Tous s'intitulent Melania. Ça a, au moins, le mérite d'être clair.

Les mémoires de Melania Trump se sont hissés parmi les best-sellers du New York Times, l'automne dernier. image: amazon

La naissance du projet

En janvier, Melania Trump a expliqué sur la chaîne Fox News que l'idée d'un film était née en novembre 2024, après avoir constaté l'engouement suscité par son autobiographie et l'intérêt manifeste du public pour sa vie «incroyable et incroyablement chargée».

Le film se penche sur l'emploi du temps très chargé de la première dame américaine. Keystone

«Eh bien, le livre a été un tel succès, et j'en suis très fière, et je reçois tellement de messages et de lettres disant qu'ils apprécient le livre, et qu'ils aimeraient - mes fans et mon entourage - en savoir plus sur moi», explique modestement la première dame américaine. «J'ai donc eu l'idée de faire un film sur ma vie.»

«Ma vie est incroyable, incroyablement chargée. J'ai dit à mon agent: 'S'il te plaît, négocie un contrat pour moi'» Melania Trump sur l'émission Fox and Friends

«Nous avons commencé la production en novembre et nous tournons en ce moment, donc c'est une vie au jour le jour, ce que je fais, quel genre de responsabilités j'ai», explique-t-elle encore à la chaîne.

Le coût

Filmé par Brett Ratner, réalisateur et producteur à succès mis à ban d'Hollywood après avoir été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle en 2017, le film sera donc coproduit par Amazon. C'est peu dire que le studio de Jeff Bezos a mis le paquet afin de s'offrir ce documentaire. Le projet a été présenté au milliardaire et à sa femme Lauren Sanchez, lors d'un dîner en décembre 2024 à Mar-a-Lago, le manoir floridien du président américain.

Un peu plus de deux semaines plus tard, selon le Wall Street Journal, Amazon a accepté de débourser la somme affriolante de 40 millions de dollars pour obtenir la licence du film - le montant le plus élevé qu'Amazon ait jamais dépensé pour un documentaire et près de trois fois l'offre la plus proche.

«Nous avons autorisé la diffusion du prochain film et de la série documentaire sur Melania Trump pour une seule et unique raison», a justifié un porte-parole d'Amazon dans le Journal.

«Parce que nous pensons que les clients vont l'adorer»

Des 40 millions promis, la première dame devrait toucher plus de 70%, selon des sources proches du dossier. De quoi s'assurer une jolie retraite, une fois le second mandat de son mari terminé et le retour à la vie civile.



Le pitch

Selon un synopsis officiel fourni par le studio, le documentaire permettra aux téléspectateurs de «plonger dans l'univers de Melania Trump», tandis que la première dame orchestre son investiture, navigue dans les complexités de la transition à la Maison-Blanche et réintègre la vie publique, après quatre ans d'absence.

Une des rares images tirées du film de Melania (star de Melania et auteure de Melania), le regard vers un tarmac d'aéroport quelconque. x

Attendez-vous à l'inside de l'inside. Selon le média Puck News, le réalisateur Brett Ratner, choisi personnellement par Melania, a eu un accès «si libre» à la Maison-Blanche que les agents du Secret Service étaient «apparement inquiets».

Le film se penchera plus précisément sur le quotidien, les activités et les responsabilités de la première dame: «De l'équipe de transition à l'emménagement à la Maison-Blanche, en passant par les cartons, la constitution de mon équipe, le bureau de la première dame, l'emménagement à la Maison-Blanche.»

«Tout ce qu'il faut pour faire de cette résidence son foyer, pour embaucher les personnes dont on a besoin», a expliqué Melania.

Last but not least, le documentaire ne viendra pas tout seul: il sera accompagné d'une mini-série en trois parties sur le making-of, qui, selon un représentant d'Amazon, a été filmé «pendant les 20 jours précédant l'investiture, alors qu'elle voyageait entre New York, Palm Beach et Washington».

Le mystère persiste quant au titre de cette production parallèle. Car, comme le souligne avec un poil d'ironie le magazine Vanity Fair, «Melania et Melania sont déjà pris».

Le flou demeure encore également sur les détails plus concrets du documentaire, notamment ses participants. A en croire Puck News, «Elon Musk est présent dans le film».

Quant à savoir si d'autres membres de la famille Trump feront une incursion... Ce pourrait être l'occasion pour le public d'entendre la voix de Barron Trump, suggère le New York Magazine. Même si c'est pour que le membre - désormais le plus secret du clan Trump - «prononce plus de cinq mots».