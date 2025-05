Gare à ceux qui s'attaqueraient à son fils chéri, Melania Trump sort vite les crocs. reuters/watson

Melania Trump réfute une théorie du complot sur son fils

Au milieu des efforts répétés de Donald Trump pour faire couler l'université d'Harvard, une folle rumeur a commencé à émerger sur les internets et qui expliquerait la fureur présidentielle.

Depuis quelques jours, le président américain semble mettre une énergie toute particulière à mettre la tête de l'honorable institution de l'Ivy League sous l'eau. Ce mardi encore, il a retiré près de 100 millions de dollars supplémentaires à la prestigieuse université. Une coupe qui s'ajoute à déjà plus de 3 milliards de dollars de subventions retirées et de contrats résiliés, depuis l'entrée en fonction du 47e président.

Cette série d'attaques, dont le gel des financements et la révocation des étudiants internationaux sur le campus, a donné lieu à de multiples contestations judiciaires.

Reste que la croisade est d'une violence telle qu'en vient à se demander si Donald Trump n'a pas une «bonne» raison de haïr si fort une université où il n'a jamais étudié - le président est diplômé de l'Université de Pennsylvanie.

Les internautes, eux, n'ont pas tardé à soulever une hypothèse: le rejet de la candidature de son fils cadet adoré Barron, 19 ans. En effet, outre le fait d'être la plus riche et la plus ancienne université des Etats-Unis (elle a été en 1636, avant même la création du pays et est dotée de 50 milliards de dollars), elle est surtout l'une des plus sélectives. Seuls 4% des candidats y sont admis.

Qu'il ait été recalé ou pas, le plus jeune fils du président vient d'achever sa première année à l'Université de New York plus tôt ce mois-ci, où il suit un Bachelor à la Stern School of Business.

Il a obtenu son baccalauréat de l'Oxbridge Academy de West Palm Beach, en Floride, au printemps 2024. Image: X02835

En septembre dernier, peu avant son élection, son père avait affirmé que Barron avait été accepté dans «de nombreuses école», sans préciser lesquelles. En tout cas, il n'a jamais tari d'éloges sur l'«intelligence» du fils prodigue, un «élève brillant» doublé d'un «beau gosse» et, qui plus est, «s'intéresse à la politique».

Reste que la théorie a pris une telle ampleur que même un sénateur y a fait allusion. «Je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de candidats Trump ont été rejetés par Harvard», a avancé le démocrate Sheldon Whitehouse, sur X.

Et évidemment, qui tente de toucher à Barron Trump, se frotte aussitôt... à Melania. Telle une lionne, la première dame est sortie de son silence coutumier pour publier un démenti formel, par le bien d'un représentant.

«Barron n'a pas postulé à Harvard, et toute affirmation selon laquelle lui, ou quelqu'un en son nom, aurait postulé est complètement fausse» Nicholas Clemens, directeur de la communication de la première dame au New York Post

Si tous les enfants de Donald Trump ont eu leur diplôme universitaire, aucun d'entre eux n'a jamais fréquenté Harvard. En revanche, son gendre Jared Kushner a bel et bien fréquenté le campus - selon le Daily Beast, le don de 2,5 millions de dollars cette année-là de la part de son père n'y est peut-être pas pour rien.

Harvard est, rappelle également le média américain, le premier choix d'autres enfants de résident, notamment la fille de Barack Obama, Malia, qui a obtenu en 2021 un diplôme en études visuelles et environnementales.