Après tout, comme dirait la première dame:« Quelqu'un doit bien le faire.» getty/watson

Le cauchemar de Melania est de retour à la Maison-Blanche

Alors que les Fêtes de fin d'année se profilent à toute vitesse (oui oui, sorry!), la première dame doit à nouveau affronter le spectre d'une tâche qu'elle a en horreur: superviser les décorations de Noël de la Maison-Blanche.

Plus de «International»

C'est probablement LA corvée que Melania Trump avait le plus hâte de laisser derrière elle, à la fin du premier mandat de son mari: la tradition d'un semi-siècle des décorations de Noël. Un job pour lequel elle avait assumé son désamour en 2018 sur des bandes enregistrées, exhumées des archives deux ans plus tard.

«Je bosse comme une dingue sur ces trucs de Noël, tu sais? Qui s'en soucie des trucs et des décorations de Noël? Mais il bien faut que je le fasse, non?» Melania Trump, enregistrée en 2018, à son proche Stephanie Winston Wolkoff

«Alors, je le fais! Et je dis que je prépare Noël. Et ils me disent: "Oh, et les enfants séparés?" Qu'est-ce qu'ils disaient quand Obama a fait ça?», s'agaçait encore la première dame sur la bande sonore. Les familles séparées faisaient alors référence aux migrants à la frontière mexicaine, un dossier déjà brûlant lors du premier mandat.

Des critiques politiques auxquelles se sont ajoutées celles sur les goûts de la première dame en matière de décoration. Des goûts plus... conceptuels que ses prédécesseures.

Mais avant, petit rappel historique: on doit la tradition de la First lady en directrice artistique de Noël de la Maison-Blanche à Jackie Kennedy, qui s'était imposée comme telle en 1961. Le principe? Choisir un thème central et superviser la décoration de la Blue Room, où trône le grand sapin officiel. Depuis lors, tous les numéros 2 ont imposé leur style et leur message politique ou culturel.

La femme de JFK s'était imposée comme la première grande organisatrice en cheffe de la déco de Noël. Universal Images Group Editorial

Si Jackie Kennedy avait choisi pour premier thème le Casse-Noisette de Tchaïkovski, Nancy Reagan s'était portée sur le glamour hollywoodien, Michelle Obama avait mis à l'honneur des thèmes inclusifs et participatifs quand Jill Biden avait choisi de mettre en avant la littérature.

Lors de son premier passage par la Maison-Blanche, l'ancienne mannequin slovène, elle, avait opté pour des décors plus graphiques que chaleureux. Ainsi, en 2017, une photographie de l'ancienne attachée de presse de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, montrait un couloir à l'apparence d'une forêt sombre et macabre.

image: x/stephanie grisham

La pochette d'un album de black metal, décrit le Daily Beast. image: getty images

En 2018, les décorations mettaient en vedette des arbres rouges qui, selon de nombreux internautes, ressemblaient étrangement aux manteaux rouges portés par les servantes dans la série La Servante écarlate.

Image: The Washington Post

Il n'en fallait pas plus pour donner à Melania la réputation de rendre la Maison-Blanche glaciale et sinistre pour la période de Noël. Malgré un adoucissement les deux années suivantes, sa réputation de Grinch était scellée. Et cela ne s'est pas arrangé avec les révélations sur le peu de joie que la première dame mettait à l'ouvrage.



Le cauchemar de retour

Alors que Noël se profile dans deux petits mois, le profil X de la première dame s'est fendu d'un clip vidéo en guise de teasing. On y voit une Melania à l'air sombre placer une décoration de Noël blanche et dorée sur une table de fête.

L'enthousiasme est débordant. image: x

Manifestement, pas encore de piques ou de fourches dans les décorations 2025. image: x

Reste que, alors que Melania planche déjà sur le décor de ce cru 2025, elle pourrait se voir confrontée aux mêmes critiques qu'il y a sept ans: les politiques d'immigration sévères de l'administration Trump sont largement impopulaires et des familles se retrouvent brutalement séparées lors des raids violents de l'ICE.

Les Américains devront toutefois trépigner jusqu'à fin novembre avant de voir comment la première dame compte incarner l’esprit de Noël, au milieu de cette période éminemment tumultueuse.