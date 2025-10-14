Maria Grazia Chiuri lors de la Fashion Week de Paris, le 26 septembre 2023. Image: Corbis Entertainment

Fendi recrute «l'un des plus grands talents de la mode»

Maria Grazia Chiuri, ancienne directrice artistique chez Dior, a été nommée directrice de création des collections de Fendi. Elle avait débuté sa carrière au sein de la griffe italienne et déclare: «Je reviens avec joie.»

Après des mois de spéculations, la nouvelle est tombée ce mardi: l'Italienne Maria Grazia Chiuri, ancienne directrice artistique des collections femme chez Dior, a été nommée directrice de création des collections femme, homme et couture de Fendi, a annoncé mardi la maison romaine, propriété du groupe LVMH, dans un communiqué.

La styliste de 61 ans, qui a débuté sa carrière chez Fendi, succède à Silvia Venturini Fendi, héritière des fondateurs de la griffe, qui supervisait les lignes accessoires et homme depuis 1994 et assurait l'intérim des collections Femme depuis le départ du créateur anglais Kim Jones en octobre 2024.

Sa première collection sera présentée lors de la Fashion Week Automne/Hiver 2026-2027 de Milan en février.

Contribuer au «renouveau artistique»

«Maria Grazia Chiuri est l'un des plus grands talents créatifs dans la mode aujourd'hui et je suis ravi qu'elle ait choisi de retourner chez Fendi pour continuer à exprimer sa créativité au sein du groupe», a salué dans un communiqué Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH. Et d'ajouter:

«Je suis convaincu qu'elle contribuera au renouveau artistique et aux succès futurs de la maison tout en perpétuant son héritage singulier» Bernard Arnault

«Je reviens chez Fendi avec honneur et joie», a commenté Maria Grazia Chiuri.

Féminisme et élégance

Formée à l'Instituto Europeo di Design de Rome, la styliste a en effet commencé sa carrière au sein de la maison romaine dans les années 1990, au département accessoires.

Avec son compatriote Pierpaolo Piccioli, désormais directeur artistique de Balenciaga, elle a contribué à la notoriété du sac Baguette, imaginé par Silvia Venturini Fendi et depuis devenu l'un des produits emblématiques de la marque.

Après un passage remarqué chez Valentino, où elle a codirigé la maison de 2008 à 2016 avec Pierpaolo Piccioli, elle avait pris les rênes des collections femme de Dior en 2016, devenant ainsi la première femme à occuper le poste de directrice artistique dans la maison parisienne.

Durant neuf ans, elle a imposé sa vision de la femme Dior, alliant féminisme, portabilité et élégance, en multipliant les collaborations avec des artistes et en intégrant des messages sociétaux dans ses créations.

Sa dernière collection croisière, présentée en mai 2025 à Rome quelques jours avant son départ de la maison française, avait été saluée par une standing ovation.

Avec la nomination de Matthieu Blazy à la tête de Chanel, son départ de Dior a été l'un des plus gros événements du vaste mercato qui a agité la mode ces derniers mois, tout comme l'arrivée de son successeur Jonathan Anderson quelques jours plus tard. (ag/ats)