JO 2026: le snowboarder Scotty James est une star de Netflix

Scotty James – qui a dominé les qualifications du half-pipe mercredi à Livigno – a du talent. Et de l'humour.
Scotty James – qui a dominé les qualifications du half-pipe mercredi à Livigno – a du talent. Et de l'humour.

Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix

Scotty James est le snowboardeur le plus célèbre des JO 2026. Vainqueur des qualifications en half-pipe, il vise l’or et rien d'autre vendredi.
13.02.2026, 16:0613.02.2026, 16:06
Claudio Zanini

Ses gants rouges qui le font parfois ressembler à un boxeur sont sa marque de fabrique. Et il arrive que Scotty James devienne effectivement agressif, comme dans une séquence du film produit par Netflix Pipe Dream, qui retrace son ascension.

En 2018, lorsque l'Américain Shaun White, son plus grand rival de l’époque, obtient de la part du jury la note maximale de 100 points pour un run pas vraiment parfait, Scotty James devient fou de rage. Il fonce vers la cabine du jury en hurlant:

«Bordel de merde! Ce sport n’est plus drôle»
Gold medalist Scotty James of Australia drinks champagne from his boot during the Snowboard Halfpipe competition at the FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships on Saturday, March 29, ...
Sympa, ce petit jus de chaussette!Image: KEYSTONE

Au début, tout n’était en effet qu'une question de plaisir. Mais aujourd’hui, il s’agit de bien plus que ça. Scotty James est en mission. A 31 ans, il se trouve désormais face à l’aboutissement d'une carrière qui doit le mener à une médaille d'or en half-pipe.

Un talent précoce

Scotty James a grandi à Warrandyte, une banlieue de Melbourne où, en principe, il ne neige pas. C’était un «enfant d’action», raconte son père. Lors d’un voyage au Canada, il lui achète son premier snowboard, alors que le petit Scotty n’a que trois ans.

Le half-pipe peut être très dangereux 👇

Cette chute en snowboard a créé l'effroi

Lors de ses excursions dans les montagnes australiennes, son talent hors norme explose bien vite au grand jour. A même pas six ans, il gagne déjà des courses contre des enfants de 12 ans.

Mais pour progresser, Scotty James doit quitter son pays. C’est le début de «la chasse à la neige», comme il le dira plus tard. La snowboardeuse australienne Torah Bright, championne olympique en 2010 et son aînée de huit ans, s’occupe du prodige.

Aux JO, plus besoin de chasser la neige👇

Les fondeurs craignent un danger invisible à la TV

Elle emmène Scotty et son frère Ben, lui aussi snowboardeur, outre-mer pour toute une saison. Rien que pendant le vol de Melbourne à Sydney, Scotty James pleure sans arrêt, raconte-t-il dans Pipe Dream. Il échange une enfance insouciante contre la pression des compétitions.

Trop grand pour le snowboard

Sa progression est linéaire. Il tient, l’une après l’autre, toutes ses promesses. A 15 ans, il est déjà au départ des Jeux olympiques de Vancouver et devient le plus jeune participant masculin des Jeux d’hiver.

Pour autant, sa carrière n’est pas un long fleuve tranquille. Après Vancouver, il a besoin d’une pause et revient à la normalité australienne. Une césure qui le ramène sur terre. Il concède:

«Mes camarades de classe n’étaient pas impressionnés par ma participation aux Jeux»

La motivation finit par revenir et Scotty James est de la partie à Sotchi en 2014. L’adolescent est devenu un adulte, mais la croissance complique beaucoup de choses. Avec une taille d'un mètre 85, il est relativement grand pour un snowboardeur.

epa06524107 Gold medalist Shaun White of the USA (C), silver medalist Hirano Ayumu (L) of Japan and bronze medal winner Scotty James of Australia during the medal ceremony for the men&#039;s Snowboard ...
Scotty James (à droite) est reparti des JO 2018 avec la médaille de bronze en half-pipe.Image: EPA

L'Australien doit s’adapter et apprendre. C’est la condition la plus importante dans un sport où le niveau grimpe d’un cran tous les quatre ans. Après deux 21e places, il décroche pour la première fois la gloire olympique en 2018 avec le bronze à Pyeongchang.

En vue de Pékin 2022, les Japonais font soudain grimper considérablement le niveau. Ayumu Hirano plaque un triple cork 1440, soit trois vrilles et quatre rotations. S'il maîtrise aujourd'hui cette figure également en marche arrière, à l'époque, c'est la stupéfaction pour Scotty James:

«Je me suis dit: putain, je vais devoir apprendre cela aussi»
epa09746804 Silver medalist Scotty James of Australia during the medal ceremony for the Men&#039;s Snowboard Halfpipe event in Zhangjiakou, China, 11 February 2022. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NE ...
Scotty James a décroché la médaille d'argent en half-pipe lors des JO 2022.Image: EPA AAP

Il épouse une riche héritière

Malgré sa relative célébrité, l'Australien n'est pas poussé par une quête d'argent, car il en a plus qu’assez dans son entourage. Selon certaines estimations, Scotty James gagnerait trois millions de dollars par an.

Scotty a dû trembler pour son beau-frère 👇

L'effroyable crash de Lance Stroll vu des tribunes

Il a en outre épousé en mai 2023 Chloe Stroll. Son père, Lawrence Stroll, est un magnat de la mode et copropriétaire de l’écurie de Formule 1 Aston Martin qui posséderait une fortune de 3,6 milliards de dollars. Son frère n'est autre que le pilote de F1 Lance Stroll. «Je n’ai clairement pas eu une enfance normale», lance d'ailleurs Chloe Stroll sur Netflix tout en montant dans un hélicoptère.

Vendredi, jour du couronnement?

Lors d’un camp d’entraînement à Saas-Fee (VS) en 2025, Scotty James a affiché ses ambitions face à la caméra:

«On démarre la saison olympique. Le point central pour moi c’est que je n’ai encore jamais gagné de médaille d’or»

Mercredi, l'Australien de 31 ans a remporté haut la main les qualifications du half-pipe à Livigno. Après le bronze décroché en 2018 et l'argent obtenu en 2022, il semble donc en position idéale pour couronner sa carrière vendredi soir.

(traduction et adaptation: btr)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
