Son album s'intitule GNX, en hommage au modèle Buick GNX, la voiture qui figure sur la couverture. Image: Interscope

Avec son dernier album, Kendrick Lamar signe un roadtrip nostalgique

Avec son album GNX, le rappeur Kendrick Lamar surprend avec un hommage au rap californien, et s'impose par la même occasion comme le grand maître de sa discipline.

Avec ses critiques politiques et ses commentaires sociaux réguliers, Kendrick Lamar a contribué, depuis une quinzaine d’années, à éveiller une conscience sociale au sein de sa génération.

Cette influence a suscité jalousies et rivalités, notamment avec le rappeur Drake, avec qui il a entretenu des joutes verbales par morceaux interposés. A chaque fois, Kendrick Lamar a remporté la bataille avec le flegme qu'on lui connait. Son morceau Not Like Us dans lequel il humilie son rival, n'a pas seulement battu des records d'écoute sur Spotify, mais il est également nominé à cinq Grammy Awards, les prestigieuses récompenses de la musique américaine. Une querelle qui, par ailleurs, trouvera bientôt son épilogue devant les tribunaux.



L’année 2024 aura été riche en rebondissements pour cet artiste, bien plus habitué à la discrétion qu’au bling-bling du star-système. Outre sa querelle avec Drake, qui lui a permis de frôler le milliard de streams, Kendrick Lamar a également reçu l’honneur d’être nommé pour diriger le show de mi-temps du Super Bowl, la prestigieuse finale du championnat de football américain de la National Football League (NFL), prévue en février prochain.

À 37 ans, le rappeur n’a plus grand-chose à prouver. Seul rappeur à avoir remporté un prix Pulitzer, en plus de 17 Grammy Awards qui cimentent sa stature de génie, celui qui a souvent été qualifié de «nouveau roi du hip-hop» peut désormais se targuer de retirer le «nouveau» à ce surnom. Il s’impose aujourd’hui comme un maître incontesté de son style musical. Il a d’ailleurs été récemment adoubé par NAS lui-même, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps.

Avec GNX, sorti par surprise vendredi dernier, Kendrick Lamar semble déterminé à faire oublier sa querelle futile avec Drake en offrant au monde un nouvel album virtuose, conçu comme un hommage au rap californien.

Un album qui en a sous le capot

Cette année aura vu débarquer des géants dans les charts, que ce soit Taylor Swift, Beyonce, Billie Eilish, Charli XCX, ou encore The Cure. Avec de tels mastodontes, personne ne s'attendait forcément à voir le sixième album du rappeur de Campton sortir d'un chapeau.

GNX tire son nom de la Buick Grand National GNX, une voiture phare des années 1980 qui figure sur la pochette de ce nouvel album. Cette même voiture que le père de Kendrick conduisait en le ramenant de la maternité en 1987. Durant les 44 minutes que prennent ces 12 morceaux, GNX offre un voyage sinueux aux influences multiples, tout en conservant une cohérence remarquable. Un mélange contemporain des genres, allant de la musique latine avec une chanteuse mariachi, au R&B rétro, en passant inévitablement par le gangsta-rap et le G-Funk. Kendrick semble ainsi rendre hommage à ses inspirations, à ses racines, et à la musique qui l’a façonné.

Pour cet album protéiforme, Kendrick Lamar multiplie les collaborations. Pas de «guests» prestigieux cette fois, mais des amis de longue date, comme la chanteuse SZA, ainsi que des artistes émergents de la scène rap californienne tels que Dody6, Lefty Gunplay ou Hitta J3. Des petits nouveaux pour lesquels Kendrick Lamar joue un rôle de mentor et de passeur.

Ce mélange de genres, qui fait mouche, est en grande partie dû à ses deux producteurs principaux. Aux commandes, on retrouve Sounwave, collaborateur fidèle de Kendrick Lamar depuis ses débuts, et Jack Antonoff, présent sur onze des douze morceaux de l’album. Ce hitmaker new-yorkais, connu pour avoir signé les succès de Taylor Swift, Lana Del Rey ou Sabrina Carpenter, apporte sa touche unique. C’est sans doute cette influence qui donne à GNX des sonorités pop, contrastant avec l’exigence et l’austérité de son album précédent, Mr. Morale & the Big Steppers (2022).

Il était une fois dans l'ouest

Ce qui frappe sur GNX, au-delà d’une production soignée jusque dans les moindres détails, c’est surtout la performance de Kendrick Lamar en tant qu'auteur et interprète. Le rappeur impressionne par sa capacité à changer de registre à chaque titre. À la manière d’un comédien, il explore une vaste palette d’émotions: tour à tour sensible, fragile, sombre, menaçant ou malicieux. Kendrick incarne une galerie de personnages aussi variés que ses chansons, témoignant d’une volonté évidente de s’amuser, quitte à s’éloigner de la recherche de tubes qui marquaient l’époque de Alright ou DNA. Comme ses albums précédents, GNX demande plusieurs écoutes pour en saisir toute la richesse et la subtilité.

Son clip squabble up multiplie les références au hip-hop californien des débuts. Vidéo: YouTube/Kendrick Lamar

GNX est un road-trip à travers la Californie natale de Kendrick Lamar, un voyage empreint de nostalgie et d’amertume, revisitant les moments intimes et marquants de sa vie. Cet album introspectif est porté par l’humilité qui le caractérise. Kendrick Lamar connaît sa valeur, celle d’un roi, qui s’ancre un peu plus dans la légende à chaque nouvelle œuvre, en signant l'un des meilleurs albums de rap sorti cette année.

GNX, le sixième album studio du rappeur américain Kendrick Lamar, est sorti le 22 novembre 2024.