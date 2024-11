Robert Smith durant son concert au Roxy à Londres, vendredi 1er novembre 2024. Image: The Roxy

Que vaut le dernier album du légendaire groupe The Cure?

L'iconique groupe de rock a sorti ce vendredi Songs of a Lost World, son premier album depuis 16 ans, déjà salué par la critique et par plusieurs générations de fans.

The Cure fait partie de ces groupes intemporels tant ils ont imprégné le monde de la musique d'une patte inimitable. Tels Joy Division, Nirvana, Pink Floyd ou Led Zeppelin, il y a dans la musique du groupe mené par Robert Smith un ingrédient magique qui touche à chaque génération, allant des vieux de la vieille à la Gen-Z.

The Cure fait désormais partie d'une forme de culture pop qui se découvre au collège et qui se transmet depuis plus de quatre décennies.

Un album sorti de nulle part

Songs of a Lost World est le 14e album studio de ce groupe ayant marqué les années 1980 et 1990 avec des tubes comme Boys Don’t Cry, A Forest ou Friday I’m In Love. Associé initialement au mouvement new wave, The Cure a développé un son qui lui est propre, aux ambiances tour à tour mélancoliques, rock, pop, gothiques et psychédéliques. Il a enfanté un chef-d'œuvre en 1989 avec l'album Disintegration.

Pour le célèbre magazine américain Rolling Stone, ce disque fait même partie des 500 plus grands albums de tous les temps. Il ne serait autre que sa suite spirituelle, puisque le journal britannique The Guardian le qualifie même de meilleur album du groupe depuis le fameux Disintegration sorti il y a 35 ans.

Une hype qui dépasse même la notion de critique musicale, puisque les avis sur les réseaux sociaux sont faits du même bois: The Cure est de retour et il se pourrait que ce soit avec l’un des meilleurs albums de l’année.

Pour y prêter une oreille:

Un voyage au bout de la nuit

Si le groupe a eu de nombreuses phases durant sa carrière en explorant diverses sonorités, The Cure est retourné à son essence spleenétique et gothique avec un album mélancolique et émouvant dont le titre se traduit par Chansons d'un monde perdu.

Avec ses riffs de guitare et son rythme toujours aussi percutant, cette compilation de huit titres nous fait voyager le long de nappes de synthétiseurs dans diverses émotions. Guidé par la voix inimitable de son chanteur, l'album nous balade entre tristesse et joie avant de nous terminer par un morceau de dix minutes sous forme d'épilogue intitulé Endsong. Un morceau majestueux qui conclut cet album testament où il est question de vieillesse inéluctable et d’espoirs disparus.

«La mort est malheureusement de plus en plus présente chaque jour. Lorsqu’on est plus jeune, on la romance. Puis cela commence à arriver à votre famille proche et à vos amis. C’est alors une autre histoire» Robert Smith BBC

Ce retour en force arrive 16 ans après le quelconque 4:13 Dream sorti 2008. Pourtant, la formation n'a jamais arrêté les concerts pour autant. The Cure, c'est 30 millions d’albums vendus dans le monde, ainsi que des salles et des stades remplis partout où le groupe se produit. En juillet 2018, le groupe avait fêté ses quarante ans de carrière lors d’un grand concert sur la pelouse d’Hyde Park, à Londres devant 65 000 personnes dont la ferveur est toujours intacte. Aujourd'hui âgé de 65 ans, Robert Smith, la tête pensante, garde le même style gothique et burtonien qu'à ses 17 ans, avec ses cheveux ébouriffés, ses yeux charbonneux et son rouge à lèvres.

Un concert XXL de trois heures

Le groupe The Cure est connu pour satisfaire son public avec des concerts fleuves. Et pour le vernissage de son nouvel album, ce 1er novembre, le groupe a joué dans la salle londonienne du Troxy. Trois heures de concert devant 3100 personnes chanceuses et quelques VIP, comme les membres d'autres formations légendaires, tels que Mogwai, Radiohead ou encore My Bloody Valentine. Ainsi que des stars, puisque l'acteur Perdo Pascal a été aperçu en train de s'enjailler au balcon.

Interprétant l’intégralité de son nouveau disque, Robert Smith, fidèle à son look éternel, a ensuite enchaîné avec ses musiciens un tsunami de hits issus de sa discographie. Un concert qui se conclut avec Boys Don’t Cry, bouclant ainsi une forme de cycle, puisque ce morceau fut celui qui inaugurait leur premier album Three Imaginary Boys en 1979.

Le concert dans son intégralité : Vidéo: YouTube/The Cure

Des millions de fans peuvent profiter de cet événement unique, parce que le concert inaugural de vendredi est disponible gratuitement sur YouTube. L'occasion d'écouter cette merveille qu'est Songs of a Lost World sur scène, mais surtout de vous rappeler durant les deux heures restantes à quel point The Cure, ce sont surtout quarante ans de tubes instantanés qui ne vieilliront jamais.