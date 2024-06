Les ongles de Loreen, lors de notre entretien exactement comme sur cette photo prise fin mai. Image: keystone

«J'aime vos océans!» Cette gagnante de l'Eurovision nous parle de la Suisse

Loreen se produira à Zurich l'an prochain. Celle qui a gagné deux fois l'Eurovision nous donne des conseils sur la manière dont la Suisse devrait organiser l'édition 2025 et nous parlent de la beauté de «nos océans». Interview.

«Souhaitez-moi bonne chance pour aller aux toilettes avec ceux-là!», nous lance Loreen après notre conversation zoom. Elle fend une dernière fois l'air avec ses ongles trop longs dans un mouvement qui rappelle celui d'un insecte, d'une sauterelle ou d'une mante religieuse. Les ongles, nous l'avons appris lors de notre échange, font partie d'un héritage maternel très présent. On y reviendra!

Loreen a 40 ans cette année. Elle est la première femme à avoir remporté deux fois le Concours Eurovision de la chanson, à savoir en 2012 à Bakou avec Euphoria et en 2023 à Liverpool avec Tattoo. Elle est suédoise avec des origines marocaines et viendra en Suisse pour un concert en mars 2025 - soit juste avant la prochaine édition de la compétition - dans le cadre de sa grande tournée européenne.

J'espère que vous êtes particulièrement impatiente de vous produire à Zurich.

«Oh mon Dieu! La Suisse! Ce pays! La nature! C'est tellement beau!

«La Suisse, c'est comme si le paradis était à ma fenêtre! Les montagnes! Les océans!»

Ok, c'est vrai, on a beaucoup de choses, mais par contre, on n'a pas d'océans.

Comment on appelle ça alors? Des fleuves et des rivières?



Des lacs et des rivières. La nature est très importante pour vous et pour votre art, n'est-ce pas?

Oh, je suis amoureuse de la nature. De la terre. Tout est un seul corps et quand on réalise enfin ça et qu'on regarde la Terre Mère, même si on la survole, elle est tellement belle.

Une tenue de scène qui semble tout droit sortie de Mad Max: Loreen le 7 juin à Trondheim. Image: www.imago-images.de

De son vrai nom Loreen Lorine Zineb Nora Talhaoui, elle naît en 1983 à Stockholm, première d'une famille de six enfants. Sa mère a fui un mariage arrangé au Maroc à quatorze ans. Une fois dans la capitale suédoise, elle tombe amoureuse d'un Marocain et n'a que seize ans lorsqu'elle Loreen vient au monde.

L'arrière-grand-mère de Loreen avait déjà fui, non pas en Europe, mais en Algérie, où elle était devenue veuve très jeune. Elle s'est ensuite remariée. Afin de pouvoir élever les enfants issus de son premier mariage, seule et sans être dérangée, elle s'est déguisée en homme pendant des années.

Les parents de Loreen se sont séparés après six ans et six enfants, des années de pauvreté et de difficultés. Sa mère a ensuite épousé un Suédois «grand et beau», «un Saint-Nicolas suédois», comme Loreen l'a déclaré au Guardian en 2023.

Durant l'Eurovision 2024, Loreen s'est engagée contre le boycott d'Israël. Malgré ça, elle a été accusée d'être antisémite en raison de ses antécédents familiaux.

Votre mère et votre arrière-grand-mère sont très importantes dans votre biographie. Et lorsque vous parlez d'elles, elles deviennent de véritables amazones. Est-ce pour ça que vous aimez porter sur scène des armures et des ongles qui ressemblent à des sabres?

Il n'y a qu'une femme pour comprendre une femme! Certainement que je le fais un peu inconsciemment, oui. Vous savez ce qu'il en est: parfois, on ne peut tout simplement pas expliquer pourquoi on a l'impression de porter une armure. Bien sûr, l'armure sur scène est une expression de mon être intérieur. Et puis il y a la question: qu'est-ce qu'une femme? Quelque chose de petit, de mignon, ou n'y a-t-il pas aussi tout le spectre entre la vulnérabilité et le pouvoir?

«Parfois, en tant que femme, on ne peut tout simplement pas expliquer pourquoi on a l'impression de porter une armure»

Sa prestation lors de l'ESC 2024 à Malmö. Image: keystone

Vous aimez décrire les choses les plus banales avec poésie. Vous appelez par exemple l'ESC un «hub of love», une plaque tournante de l'amour.

Oui. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est aussi de la physique. Mon corps est énergie. Tout est énergie. Et si tout est énergie, alors rien n'est vraiment solide. Et si rien n'est solide, alors tout est lié d'une manière ou d'une autre. Et chaque sentiment que je crée dans mon corps, je le transmets. L'ESC sert de plateforme à un spectacle qui libère une énergie bien précise chez les gens: ils sont heureux, excités, joyeux, ce sont toutes des énergies.



«Nous devrions être capables de créer une vague ensemble. Tout autour de la planète. Et on devrait atteindre tout le monde avec ces ondes de bonheur»

Et comment avez-vous perçu Nemo dans cette perspective énergétique?

Je l'ai regardé et je me suis dit: C'est tellement intéressant, tellement beau! Cette personne est très pure, authentique et honnête, on le voit dans ses yeux. De nos jours, l'honnêteté et l'authenticité sont des choses très bénéfiques auxquelles on veut absolument répondre soi-même avec une énergie aimante. Pas avec une attitude déformée, déformante. L'art de Nemo, les sentiments de Nemo sont vrais.

Le trophée change de mains! Loreen et Nemo le 12 mai à Malmö. Image: keystone

On dirait que Nemo a des vertus curatives.

Oui, clairement! Les gens se plaignent tout le temps. Le monde est si confus, si déroutant...

Et chaque jour un peu plus.

Oui, mais j'ai une réponse à cela: il y a toujours eu des guerres. Aujourd'hui, nous en prenons cependant conscience plus rapidement, nous sommes immédiatement au courant. Et c'est pourquoi nous réagissons plus vite et plus fort. Nous nous réveillons. C'est une bonne chose. Parce que nous disons que nous ne voulons pas de cela. Parce que nous pratiquons une résistance constructive. Mais quoi que nous fassions, soyons sûrs que nous le faisons à partir d'une énergie positive, pas négative. Pleurez pendant un moment, mais ensuite réorganisez-vous et changez les choses pour le mieux! Sans amertume, sans colère, soyez attentifs, soyez constructifs! Le feu engendre le feu, l'agression engendre l'agression.



Vous-même, vous vous engagez depuis des années pour les droits humains, vous vous engagez pour l'éducation des filles en Afghanistan, vous avez rencontré des opposants en Azerbaïdjan lors de l'Eurovision 2012, vous avez collecté des fonds pour l'Ukraine peu après le début de la guerre.

Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait besoin d'aide. Rien ne vaut une vie.

En tant que grande spécialiste du concours, avez-vous un conseil à donner à la Suisse?

Ce sera à Zurich, n'est-ce pas?

On n'en est pas encore sûrs.

Prenez simplement vos façons de voir, votre culture et votre nourriture...

Eh bien, je ne parierais pas sur la nourriture.

Mais, vous avez du chocolat!

Oui, il pousse dans les arbres chez nous.

(Rires) Rien que de marcher dans vos rues, c'est déjà une thérapie! C'est le paradis partout chez vous! Faites comme Liverpool l'année dernière, connectez-vous avec les gens, faites de la musique et dansez dans les rues, allez à des fêtes, amusez-vous, plus on est de fous, plus on rit.

Mais avant cela, il y a votre concert. Vous chanterez en duo avec Nemo?

C'est une idée merveilleuse! Mais je ne sais pas si Nemo sera très content que la folle l'appelle et lui demande: «Ça te dirait de faire un duo avec moi ?».

Loreen se produira le 11 mars 2025 au X-TRA de Zurich.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)​

