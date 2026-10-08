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La soirée de Céline Dion a été plus compliquée que prévu

Vidéo: watson

Tout ne s'est pas passé comme prévu

Céline Dion a essuyé deux petits couacs sur scène, ce mercredi 7 octobre. Elle a pu compter sur la ferveur de ses fans pour repartir de plus belle.
08.10.2026, 09:3308.10.2026, 10:24

Tout ne peut pas toujours se passer parfaitement, même quand on s'appelle Céline Dion. La preuve: ce mercredi 7 octobre, la diva québécoise a traversé une soirée particulièrement mouvementée à la Plenitude Arena de Nanterre. En plein cœur de sa tournée parisienne, la star a dû faire face à deux imprévus successifs.

Elle a essuyé un premier couac sur le titre Dans un autre monde. Alors qu'elle exécutait un pas de danse, la chanteuse s'est pris les pieds dans le bas de son pantalon, basculant vers l'arrière avant de se retrouver au sol. L'artiste s'est aussitôt redressée, le pouce levé et le micro toujours en main, rassurant la foule dans un sourire complice pour reprendre aussitôt sa prestation - comme la pro qu'elle est.

Céline a tellement d'énergie 👇

Céline Dion se lâche comme jamais
Céline Dion se lâche comme jamais

Seulement quelques minutes plus tard, c'est cette fois la mémoire de la star qui s'est dérobée au moment d'entonner les premières lignes du mythique Pour que tu m'aimes encore. Face à ce court moment d'hésitation, les 35 000 admirateurs présents dans l'enceinte ont spontanément pris le relais, transformant la salle en une chorale géante. Portée par cette vague d'amour, la chanteuse a lancé un vibrant «J'en perds mes mots. Heureusement que vous êtes là. Je suis désolée!», avant de reprendre le refrain avec toute la maîtrise vocale qu'on lui connaît.

Ces petits incidents rappellent le rythme intense et le contexte particulier dans lequel s'inscrit ce retour sur scène. Atteinte du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare provoquant spasmes et raideurs musculaires, Céline Dion fait l'objet d'un suivi médical très strict tout au long de ses déplacements. Malgré la fatigue et l'exigence des représentations, la chanteuse compte bien assurer la suite de sa résidence parisienne, et fait régulièrement part de sa gratitude envers son public.

(jod)

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