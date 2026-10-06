Image: reddit/instagram/watson

L'offre du jour: 27 Gifs amusants pour un mardi réussi

On sait ce que le peuple réclame: des échecs tout frais pour tenir le reste de la semaine. On a ce qu'il vous faut en stock.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Et si on passait un moment sympa ensemble aujourd'hui? Avec les images et les Gifs les plus drôles qu'on a trouvés sur Internet depuis la semaine dernière? Ça vous dit?

Nous sommes d'accord, comme toujours. Parfait. Commençons.

Tout le monde est prêt? Alors c'est parti!

Une interprétation très fluide.

On voulait juste un panneau indiquant où «changer» les enfants...

Dans la catégorie «Produits contrefaits que nous devons absolument posséder»:

Adidas – Rien n'est possible

On ne se moque pas des enfants, promis!

*Bonk* Hihi!

Le volley-ball aussi est un sport difficile…

Vraiment très difficile.

Difficile de dire si c'est un Fail ou un Win, mais c'est assurément très mignon:

Avons-nous déjà déjeuné? Voici un délicieux gâteau:

Et en parlant de sucreries:

La saison des télésièges est bientôt de retour, hourra!

«J'ai mis l'annonce sur le bus, patron!»

Oh non! (Titre de la semaine)

A ce sujet:

Un PDG perd son emploi à cause d'une photo de sa famille portant des sweats Lake America devenue virale en ligne.

Nous avons des questions. Mais peut-être ne voulons-nous même pas connaître la réponse.

Le professeur a dit: L'examen n'est pas si difficile.

L'examen:



La publicité de la semaine (probablement un Win?)

Spiderman, ça va ?

????

Notre moine intérieur est en train de devenir fou.

Nooonnnn!!

On se rappelle tous d'un déménagement un peu compliqué...

Les entreprises de déménagement coûtent cher...

Voici un excellent mème pour accompagner ça:

Je ne suis pas sûr que ce logo soit vraiment «attrayant» pour une pizzeria:

Quelqu'un a compris quelque chose? Ou plutôt, a-t-on tous vu la même chose?

Hihi ... Penis .

Eeeeeet...

… Encore une tentative: eeeeeeeeeeeet…

...CiaooooOOOOooooo!!!!!

Bonus-Win

Quand l'amitié prime sur la victoire: