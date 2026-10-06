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L'offre du jour: 27 Gifs amusants pour un mardi réussi

Die lustigsten Fails der Woche sind da
Image: reddit/instagram/watson

L'offre du jour: 27 Gifs amusants pour un mardi réussi

On sait ce que le peuple réclame: des échecs tout frais pour tenir le reste de la semaine. On a ce qu'il vous faut en stock.
06.10.2026, 05:4806.10.2026, 05:48
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Et si on passait un moment sympa ensemble aujourd'hui? Avec les images et les Gifs les plus drôles qu'on a trouvés sur Internet depuis la semaine dernière? Ça vous dit?

Nous sommes d'accord, comme toujours. Parfait. Commençons.

Tout le monde est prêt? Alors c'est parti!

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Une interprétation très fluide.

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On voulait juste un panneau indiquant où «changer» les enfants...

Lustige fails: Kinder Wickeltisch über Kübel
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Dans la catégorie «Produits contrefaits que nous devons absolument posséder»:

Fail: Lustige Adidas-Fälschung
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Adidas – Rien n'est possible

On ne se moque pas des enfants, promis!

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*Bonk* Hihi!

Le volley-ball aussi est un sport difficile…

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Vraiment très difficile.

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Difficile de dire si c'est un Fail ou un Win, mais c'est assurément très mignon:

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Avons-nous déjà déjeuné? Voici un délicieux gâteau:

Lustige fails: Ekliger Kuchen / Torte
Image: reddit
Naomi Campbell a dû se résoudre au pire à Paris
Naomi Campbell a dû se résoudre au pire à Paris

Et en parlant de sucreries:

Lustige Fails: Brownies
Image: reddit

La saison des télésièges est bientôt de retour, hourra!

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«J'ai mis l'annonce sur le bus, patron!»

Lustige Fails: Werbung an Bus
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Oh non! (Titre de la semaine)

Schlagzeile der Woche: Lake America Pulli sorgt für Kündigung
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A ce sujet:

Un PDG perd son emploi à cause d'une photo de sa famille portant des sweats Lake America devenue virale en ligne.

Nous avons des questions. Mais peut-être ne voulons-nous même pas connaître la réponse.

Fails: Lustiges Schild mit Zaun
Image: reddit

Le professeur a dit: L'examen n'est pas si difficile.
L'examen:

Lustige Fails: Prüfung
Image: reddit

La publicité de la semaine (probablement un Win?)

Lustige Fails der Woche: Lustiges Inserat mit Zelt
Image: reddit

Spiderman, ça va ?

Lustige fails: Spider-Man in lustiger Pose
Image: reddit
Lustige fails: Spider-Man in lustiger Pose
????

Notre moine intérieur est en train de devenir fou.

Lustige Fails: Horror für Perfektionisten
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Nooonnnn!!

On se rappelle tous d'un déménagement un peu compliqué...

Lustige Fails: Umzug bzw. Zügel Fail
Image: reddit

Les entreprises de déménagement coûtent cher...

Lustige Fails: Zügel Fail
Image: reddit

Voici un excellent mème pour accompagner ça:

Lustige Fails: Wenn das eine Ding in das andere passt
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Je ne suis pas sûr que ce logo soit vraiment «attrayant» pour une pizzeria:

Lustige Fails: Logo für Pizza
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Quelqu'un a compris quelque chose? Ou plutôt, a-t-on tous vu la même chose?

Lustige Fails: Schild mit Pimmel
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Hihi ... Penis.

Eeeeeet...

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… Encore une tentative: eeeeeeeeeeeet…

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...CiaooooOOOOooooo!!!!!

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Bonus-Win

Quand l'amitié prime sur la victoire:

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
<3
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Parmelin dans tous ses états!
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Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
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- Naomi Campbell a fait un truc très incongru (pour une diva)
Video: watson
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