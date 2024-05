Nemo est-il au seuil d'une grande carrière internationale? image: Jessica Gow / EPA

Est-ce que Nemo fera comme Céline Dion? «Un succès mondial est possible»

L'Eurovision (ESC) est un tremplin unique. Et à croire les experts interrogés, Nemo a le potentiel pour une grande carrière internationale.

Stefan Künzli / ch media

Plus de «Divertissement»

«Je souhaite à Nemo que la victoire à l'Eurovision soit le début d'une carrière mondiale. Nemo a certainement le potentiel pour cela», a déclaré le compositeur et chanteur Peter Reber.

«Nemo est un événement, une expérience et un petit tremblement de terre»

Peter Reber est quelqu'un qui devrait le savoir, étant lui-même un expert de l'Eurovision grâce à sa propre expérience. Il a participé six fois au concours de chant au cours de sa carrière.

Mais attention! Tous les artistes n'ont pas décollé immédiatement dans le monde entier après leur victoire. Même ABBA a connu son propre Waterloo après sa victoire à l'Eurovision 1974. André Béchir, alors patron de Good News, a dû annuler le concert prévu par le groupe au Kongresshaus de Zurich «faute de demande».

Et contrairement à une opinion largement répandue, la victoire de Céline Dion en 1988 pour la Suisse n'a pas non plus marqué le début de sa carrière mondiale. La renommée internationale n'est venue que quatre ans plus tard.

Mais cela relève du passé. La portée mondiale et le renom du plus grand spectacle de divertissement télévisé sont aujourd'hui bien plus grands qu'auparavant. De nombreux vainqueurs des dernières années ont connu un succès fulgurant.

Par exemple, le groupe de rock italien Måneskin, vainqueur de 2021, est célébré dans le monde entier et a également initié un petit renouveau du rock. Loreen, la chanteuse suédoise de l'année dernière, est en tournée européenne cette année, et fera également escale au Festival de Jazz de Montreux.

D'ailleurs, les gagnants et les gagnantes du Concours Eurovision de la Chanson ne reçoivent pas un seul euro en prix. Reber souligne l'attention unique à l'échelle mondiale. «Ce que vous obtenez en termes de publicité là-bas, vous ne pouvez pas le compenser avec quoi que ce soit. L'effet publicitaire est inestimable», déclare Reber.

«Surtout pour un petit pays comme la Suisse»

Un tremplin plutôt qu'un obstacle

Pourtant, pendant longtemps, les musiciens suisses se sont tenus à l'écart du Concours Eurovision de la Chanson, et ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Le concours était mal vu. Mais cela pourrait bien changer avec la victoire de Nemo. Car même la simple participation en vaut la peine, comme l'ont prouvé Gjon's Tears, Marius Bear et Remo Forrer. Le Concours Eurovision de la Chanson n'est plus un obstacle pour sa carrière.

Gjon's Tears, qui a décroché la troisième place pour la Suisse en 2021 et qui était en tête après le vote des jurys d'experts, vit désormais en tant que chanteur à Paris et est sous contrat avec un label français.

Marius Bear (2022) et Remo Forrer (2023), qui ont tous deux atteint la finale, ont également bénéficié de l'aventure de l'Eurovision.

«Après avoir vécu l'Eurovision et être monté sur scène devant des millions de spectateurs, on ne craint plus rien. Rien ne me dérange» Marius Bear.

À cet égard, l'Eurovision a été une étape importante pour l'Appenzellois. Bear faisait déjà de la musique auparavant.

La participation au concours européen a cependant propulsé sa carrière à un tout autre niveau, bien plus élevé. Avec deux Swiss Music Awards remportés, et sa participation à l'émission de télévision «Sing meinen Song — Das Schweizer Tauschkonzert», Marius Bear est aujourd'hui l'un des musiciens les plus demandés en Suisse.

«J'ai eu que des expériences positives à l'Eurovision. La participation m'a donné un élan puissant pour ma carrière» Remo Forrer.

En Suisse, mais aussi à l'international. Il y a un an, ses chiffres de streaming ont explosé. Son morceau de l'Eurovision, «Watergun», a été diffusé jusqu'à 7 millions de fois sur Spotify, et dans le classement «Viral 50 Global» de Spotify, qui répertorie les chansons les plus chaudes et les plus partagées dans le monde, la chanson figurait parmi les meilleures chansons de l'Eurovision.

Même aujourd'hui, les chiffres de streaming de Forrer sont remarquables. Environ la moitié de ses auditeurs viennent de l'étranger.

«Un nombre extrêmement élevé de personnes à l'étranger suivent ma carrière et attendent que je donne un concert près d'eux» Remo Forrer.

Sans l'Eurovision, tout cela n'aurait pas été possible. Depuis sa participation, Remo Forrer est devenu musicien professionnel et peut vivre de sa musique.

«Je le referais immédiatement et je le recommande à tout le monde»

«Nemo m'a époustouflé»

Les possibilités et les opportunités pour un gagnant ou une gagnante sont bien sûr bien plus grandes. Surtout avec les talents de Nemo. Peter Reber a vu Nemo avant l'Eurovision à l'ambassade suédoise, en direct, sans play-back, accompagné seulement par un piano.

«C'était très impressionnant, Nemo m'a époustouflé. Avec une performance comme j'en ai rarement vue» Peter Reber.

Un succès mondial pour Nemo est donc possible. Il n'est pas garanti, mais nous croyons en Nemo. Et nous croisons les doigts.

Traduit et adapté par Noëline Flippe