Hannah Montana, l'alter ego de Miley Cyrus, est de retour

Miley Cyrus interprétait Miley Stewart — qui menait une double vie sous le nom d&#039;Hannah Montana, célèbre chanteuse pop.
Miley Cyrus est sur le point de renouer avec ses racines Disney et le rôle d'Hannah Montana, qui l'a fait connaître du grand public.image: instagram

L'alter ego de Miley Cyrus est de retour

Avis aux fans nostalgiques! Vingt ans après le lancement de la série à succès Hannah Montana, la chanteuse pop à la double vie campée par Miley Cyrus entre 2006 et 2011 sera de retour pour un épisode spécial. Voici ce que l'on sait pour le moment.
18.02.2026, 11:5818.02.2026, 11:58

«Quelque chose s'est guéri en moi», s'est étranglé un internaute à l'annonce de cet anniversaire sur le compte Instagram de la superstar. «Je pleure, tu pleures, nous pleurons tous», a renchéri un autre.

Bref, c'est peu dire que l'extrait de quelques secondes diffusé mardi, laissant augurer du retour du célèbre personnage de Disney et de ses bottes iconiques, a suscité l'émotion et attisé l'impatience des fans.

Vidéo: watson

Selon Variety, l'émission spéciale sera diffusée sur Disney+ le 24 mars. Filmée en public, elle proposera en outre une interview de Miley Cyrus animée par Alex Cooper, l'animatrice du podcast très suivi Call Her Daddy.

Pour ceux qui étaient trop vieux (ou trop jeunes) pour avoir suivi avec passion les aventures de Miley Stewart et de son alter ego Hannah Montana, toutes deux incarnées par Miley Cyrus, petit rappel: la série racontait les aventures d'une lycéenne comme les autres le jour, qui, le soir venu, se métamorphosait en chanteuse pop à succès. L'astuce? Une perruque blonde.

HANNAH MONTANA - &quot;Sweet Home Hannah Montana&quot; - The Stewarts move onto their new ranch home, but Miley and Lilly are aghast that Robby Ray has moved Miley&#039;s old bedroom furniture, comple ...
Le jour: Miley Stewart est une élève moyenne à l'école.Image: Disney General Entertainment Con
(EXCLUSIVE, Premium Rates Apply) UNIONDALE, NY - DECEMBER 27: *EXCLUSIVE* Miley Cyrus performs during her &quot;Best of Both Worlds&quot; tour at Nassau Coliseum on December 27, 2007 in Uniondale, New ...
La nuit, Miley se transforme en une célèbre chanteuse, Hannah Montana, qui cache sa véritable identité au public.WireImage

Dès sa première diffusion, en 2006, la série a propulsé la jeune Miley Cyrus au rang de star mondiale. Elle a été prolongée pour quatre saisons sur Disney Channel, période durant laquelle elle a raflé quatre nominations aux Emmy Awards dans la catégorie «Meilleur programme pour enfants».

Vingt ans plus tard, cet épisode spécial promet de revisiter la musique et les moments emblématiques de la série, d'offrir des images inédites, ainsi que de recréer certains décors et costumes. Autant dire que les mordus de cette époque bénie révolue vont en prendre plein la figure.

«Le fait que cela compte encore autant pour les gens, toutes ces années plus tard, est quelque chose dont je suis très fière. Cet "Hannahversaire" est ma façon de célébrer et de remercier les fans qui m'ont soutenue pendant 20 ans»
Miley Cyrus, dans un communiqué

«Hannah Montana fera toujours partie de qui je suis. Ce qui a commencé comme une émission de télévision est devenu une expérience partagée qui a façonné ma vie et celle de tant de fans, et je serai toujours reconnaissante de ce lien», a fait savoir l'actrice et chanteuse américaine dans un communiqué.

Miley Cyrus a dit «oui» avec une bague à 450 000 dollars

On ignore encore si Miley Cyrus interprétera certaines des chansons emblématiques de son personnage, après avoir révélé qu'elle n'avait plus été autorisée à interpréter les chansons d'Hannah Montana, suite à son départ de Disney.

Une interdiction levée depuis, lorsque l'artiste de 33 ans a été nommée «Légende Disney» en août 2024, faisant d'elle la plus jeune récipiendaire de ce prix. (mbr)

de Marine Brunner
Vidéo: watson

