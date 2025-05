Le chanteur Nemo a remporté deux prix mercredi soir au Swiss Music Awards. Keystone

Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards 2025

Le gagnant de l'Eurovision 2024 a remporté deux prix, mercredi soir.

Nemo était le grand vainqueur des Swiss Music Awards, mercredi soir à Zurich. Le chanteur biennois a décroché le trophée d'artiste de l'année et celui de meilleur titre (Best Hit) pour «The Code». Dans la catégorie du «meilleur artiste romand», Nnavy l'a emporté.

«J'aimerais dédier cet Award aux personnes queer», a déclaré Nemo dans son discours de remerciement. Il était opposé dans la catégorie «Best Solo Act» au rappeur Manillio et à la vedette montante Raffa Guido.

Nemo a chanté, mercredi soir à Zurich. Keystone

Nemo était nommé dans quatre catégories: meilleur artiste solo (Best Solo Act), meilleur artiste en streaming (Best Streaming Artist), meilleur titre (Best Hit) pour «The Code», sa chanson victorieuse au concours Eurovision de la chanson 2024, et artiste le plus prometteur sur les médias sociaux (Most Rising Artist Social Media).

Dans la catégorie du meilleur groupe de l'année, Patent Ochsner s'est à nouveau adjugé le trophée mercredi soir au Hallenstadion de Zurich, après un premier sacre en 2020 dans cette catégorie. Le groupe bernois, qui compte désormais neuf Swiss Music Award à son palmarès, s'est imposé face au choeur d'hommes Heimweh et à Stubete Gäng.

«Même si nous sommes devenus de vieux briscards, nous avons toujours l'impression de jouer comme des enfants dans un bac à sable», a déclaré le chanteur du groupe Büne Huber à l'agence de presse Keystone-ATS après avoir reçu le prix. Une telle confirmation, c'est un encouragement et comme une «déclaration d'amour», a-t-il ajouté.

Du côté romand, la jeune auteure-interprète lausannoise et burundaise de néo-soul, Nnavy, master de psychologie en poche et avec plus de 20 millions d'écoutes sur Spotify, avait déjà concouru l'an dernier pour un trophée de la scène musicale suisse.

On a pu voir la jeune artiste de 26 ans se produire trois fois au Montreux Jazz, comme en première partie de Lionel Richie, au Stravinski, en juillet 2023. L'an dernier, elle s'est produite pour la première fois au Cully Jazz, à guichets fermés.

La Lausannoise Nnavy compte de plus en plus sur la scène musicale suisse. Keystone

Le duo zurichois Dabu Fantastic a quant à lui été récompensé pour ses performances en direct, alors que le groupe zougois Stubete Gäng a reçu le pavé du «Best Streaming Artist».

Quant à l'Artist Award, il est revenu au groupe de gospel black metal Zeal & Ardor. Contrairement aux autres prix, cette distinction ne repose pas sur les chiffres de vente ou le vote du public, mais elle est déterminée par les artistes et les créateurs de musique suisses.

Linda Elys a gagné dans la catégorie des nouveaux talents «SRF 3 Best Talent». La musicienne folk-pop s'est produite en direct pendant la soirée.

Le spectacle était présenté par Melanie Winiger et Annina Frey. De nombreux visages de la scène musicale suisse étaient visibles dans le public, comme Baschi, Remo Forrer, Anna Rossinelli, Peter Reber ou Nickless. (ats)