Nemo annonce un premier album pour l'automne

Nemo lors de répétitions pour le grand show du 17 mai. Keystone

Alors qu'il se produira lors de la finale du concours ce week-end, Nemo a annoncé la sortie de son tout premier album. Il s'intitule Arthouse.

Nemo a révélé la sortie de Arthouse pour l'automne prochain. «Mon tout premier album! J'ai tellement hâte que vous mettiez tous la main sur un exemplaire et que vous voyiez l'œuvre finale», a-t-il écrit sur Instagram.

Unexplainable, la première chanson de cet opus est également sortie.

Dans un autre post, l'artiste s'est en outre exprimé sur The Cod, qui lui avait fait remporter l'Eurovision l'an dernier: «Est-ce que je réécrirais une telle chanson aujourd'hui? Le monde est devenu extrêmement hostile et effrayant pour les personnes queer et trans. Je ne sais pas si j'en aurais le courage», a déclaré Nemo dans une vidéo.

Comme le rapporte samedi le 20 Minuten, Nemo est de nouveau plus présent en public depuis le début de la compétition à Bâle. Selon le journal, il doit se trouver un management. Les raisons de la rupture avec l'équipe précédente, l'agence zurichoise Capitano Music, ne sont pas claires. Le contrat a expiré fin 2024, avait rapporté le Blick début janvier.

Tournée reportée par l'album

Nemo vivrait depuis quelque temps à Londres, où il concentre donc ses recherches. Il aurait par ailleurs dû commencer une tournée européenne mi-février, mais elle a été reportée en raison du travail sur le nouvel album.

Nemo a déclaré vendredi dans une story sur instagram:

«J'ai hâte de partir en tournée plus tard cette année et de jouer enfin mon album. J'ai travaillé très dur et je suis impatient de partager toutes ces chansons avec vous»

Il a également précisé que certains des concerts prévus ne pourront pas avoir lieu. Se produire en direct est certes ce qu'il préfère, mais cela n'enlève pas des obstacles organisationnels et financiers. «À tous ceux qui sont concernés – merci pour votre compréhension et votre soutien. J'espère vraiment être de retour parmi vous très bientôt», conclut Nemo.

Nemo se produira en revanche en direct lors de la finale de l'Eurovision. Rendez-vous ce soir à Bâle. (ats)