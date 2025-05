Pele Loriano est un géant discret de l'Eurovision. Il a déjà participé à une vingtaine de chansons de l'ESC. Image: zvg

Ce Suisse a remporté l'Eurovision deux fois de suite

Le producteur et compositeur Pele Loriano a d'abord pris Nemo sous son aile, puis JJ, qui vient à son tour de remporter la compétition. Qui est cette figure incontournable de l'ESC?

Stefan Künzli / ch media

Cela ne s'était encore jamais produit. Le producteur et compositeur suisse Pele Loriano est le premier musicien à avoir remporté deux fois de suite l'Eurovision. Producteur et directeur musical de la SRF pour le concours, il avait déjà aidé Nemo à gagner l'année dernière.

Il vient de remettre ça, triomphant avec le chanteur autrichien JJ. Pele Loriano est en effet découvreur de talents pour la chaîne ORF. C'est lui qui a trouvé le contre-tenor, et était responsable du concept, de la production et de la performance de la chanson gagnante, Wasted Love.

C'est également lui qui a mis JJ en contact avec la chanteuse et compositrice viennoise Teodora Špirić, dont il assure également la carrière. La jeune femme est la moitié du duo Teya & Salena. Celui-ci a atteint la 15e place à l'Eurovision il y a deux ans avec la chanson Who the hell is Edgar?

Mais lorsque la victoire de l'Autriche a été confirmée et que JJ a éclaté de joie, Pele Loriano n'était pas aux côtés du contre-tenor. Au lieu de cela, il a vibré et souffert avec Zoë Më et la délégation suisse. Le coeur du Suisse, qui représentait la SRF, battait pour Voyage, la chanson helvétique.

Cette année, le producteur de musique actif au niveau international a même pris part de façon plus ou moins directe à quatre productions de l'Eurovision. En plus de la Suisse et de l'Autriche, il a également travaillé pour Malte et l'Arménie, qui ont tous atteint la finale.

Pas de conflit d'intérêts

Le musicien helvétique a donc porté plusieurs casquettes lors du dernier ESC. Mais il ne voit pas de conflits d'intérêts dans ces engagements multiples.

«Je ne décide de rien. Je propose des chansons, et je fais le lien entre les interprètes, les producteurs et les compositeurs. C'est moi qui donne l'élan, en quelque sorte, et qui assure ensuite la qualité». Pele Loriano.

Dans tous les cas, c'est certainement en Suisse que Pele Loriano est impliqué depuis le plus longtemps.

En tant que directeur musical de la SRF, Pele Loriano est en grande partie chargé du succès de la Suisse à l'Eurovision. Son mandat consiste en la sélection et au suivi des candidats à l'Eurovision. Il est en quelque sorte l'architecte du succès suisse dans la compétition.

Depuis 2014, Pele Loriano tient le rôle de directeur musical dans les camps Suisa de songwriting. Ceux-ci se tiennent chaque année dans les fameux studio Powerplay de Maur (ZH), et ont été déterminants pour le succès de la Suisse à l'Eurovision.

Les camps durent en général trois jours. Pendant ce temps, les participants sélectionnés par Pele Loriano travaillent en différentes équipes sur de nouvelles chansons. Lui-même n'écrit pas de morceau, mais joue plutôt le rôle de producteur, qui met en place les équipes pour la composition, donne un feedback créatif, et veille à l'orientation musicale des projets.

Durant ces ateliers, de nombreuses contributions suisses à l'Eurovision ont été créées, telles que She Got Me (Luca Hänni, 2019), Watergun (Remo Forrer, 2023), Tout l'univers (2021) de Gjon's Tears, The Code de Nemo ou encore Voyage.

Depuis quelque temps, les chansons qui y sont composées ne sont plus exclusivement destinées à l'Eurovision. La chanson House On Fire de Linda Elys, par exemple, qui a été streamée près de 4 millions de fois sur Spotify, a également été créée dans le camp pour musiciens.

Pele Loriano est né en 1969 à Winterthur. Il a étudié la musique à Los Angeles et, après son retour en Suisse, a notamment joué pendant dix ans comme guitariste et compositeur dans le groupe de la chanteuse alémanique Sina. Parallèlement, il a travaillé comme producteur, a été directeur musical de «The Voice of Switzerland» et de l'émission de la SRF «100% Schweizer Musik».

Pele Loriano avec Sina en 2008 à Monti Frick.

Le roi Pele s'attaque à un record

En 2010, Pele Loriano a goûté pour la première fois à l'Eurovision avec Michael von der Heide, avec un succès mitigé. Mais il avait été touché par le virus, et cet échec l'a motivé à aller plus loin. Pele Loriano a participé activement à tant de chansons de l'Eurovision, pour des pays comme l'Allemagne, la Lituanie et la Grande-Bretagne, qu'il en a perdu le compte. Au total, il devrait y en avoir une vingtaine.

Alors que les interprètes sont sous les feux des projecteurs, Pele Loriano agit dans l'ombre.

A ce sujet, il dit:

«Je ne crains pas la lumière, mais je trouve ma position plutôt agréable»

Pele Loriano a dépassé depuis longtemps Peter Reber, qui dans les années 70 et 80 a représenté la Suisse en tant qu'interprète ou compositeur. Il est également devenu incontournable et tutoie des records au niveau international, lorsqu'il s'agit d'Eurovision.

Le compositeur et producteur allemand Ralph Siegel a participé 25 fois à l'Eurovision. Mais il n'a gagné qu'une seule fois, avec Ein bisschen Frieden de Nicole. Pele Loriano pourrait bien le détrôner.

Traduit de l'allemand par Joel Espi