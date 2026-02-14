La créatrice neuchâteloise Johana Santana à la Fashion Week de Zurich 2026. Image: ag/ZFW

Une journée en coulisses avec une créatrice romande à la Fashion Week

Originaire du Val-de-Travers, Johana Santana était l'une des créatrices présentes à la Fashion Week de Zurich. Elle y dévoilait sa troisième collection, réalisée avec un coup de pouce de sa grand-maman. Nous étions avec elle à quelques heures du défilé.

Plus de «Divertissement»

Il est 10 heures du matin lorsque Johana Santana arrive à Zurich pour la Fashion Week. La fondatrice de la marque Atelier J.Santana présentera sa troisième collection jeudi 12 février. «J'étais déjà ici hier soir pour la soirée d'ouverture. J'ai fait l'aller-retour jusque chez moi dans le Val-de-Travers pour aller chercher le reste de mes vêtements, raconte-t-elle. La vie d'artiste!»

Johana Santana à la Fashion Week de Zurich, jeudi 12 février 2026. Image: Alyssa Garcia

Une organisation «bien rodée»

Lorsque nous retrouvons la Neuchâteloise sur les coups de midi, il ne lui reste qu'un essayage à faire. «J'espère que le pantalon lui ira», souffle-t-elle, car il était trop petit pour celui qui devait initialement le porter. Johana Santana retient son souffle lorsque le modèle enfile le vêtement. Verdict? «Yes, il le ferme!»

Essayage de la dernière tenue à quelques heures du défilé. Image: Alyssa Garcia

Seul bémol: les chaussures du mannequin, des crocs beiges qui ne la séduisent pas du tout. «T'inquiètes, j'ai des mocassins pour ce soir», lui lance-t-il pour la rassurer. Ouf!

Les crocs de la discorde: Image: Alyssa Garcia

Le look est validé! Image: Alyssa Garcia

Dans la foulée, les organisateurs arrivent pour procéder aux répétitions du défilé. Tout semble réglé comme du papier à musique. L’ambiance est dynamique, mais tranquille. La Romande ne semble d'ailleurs pas du tout stressée. Nous sommes loin de l’image agitée que l'on pourrait avoir des coulisses d'un tel événement. «Je suis calme», confirme-t-elle.

«Contrairement aux expériences que j’ai eues à Paris et à Nice, c’est bien rodé à Zurich» Johana Santana

Crochet de la grand-maman

En effet, la vingtenaire a déjà deux collections à son actif, présentées notamment en France et réalisées en 2023 pour la première – peu de temps après avoir obtenu son diplôme à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds –, puis en 2024 pour la deuxième. Johana Santana ne souhaitait cependant pas faire carrière dans la mode, un univers dont elle voulait s'éloigner à la fin de ses études à cause d'un «ras-le-bol». Mais après un bref passage dans l'horlogerie, elle reviendra finalement à sa réelle passion. C'est alors qu'elle commence à créer des vêtements avec des jeans récupérés parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter du tissu.

«Je vis dans le Val-de-Travers. Les gens me donnaient donc facilement des jeans qu'ils ne voulaient plus. Et il y en avait beaucoup» Johana Santana

Pour cette troisième collection, la Neuchâteloise voulait néanmoins amener une nouveauté et «moderniser ses jeans».

«L'idée m'est venue à Noël lorsque ma grand-maman m'a offert un porte-clés en forme de coeur fait au crochet»

Un savoir-faire familial qui a immédiatement été intégré à ses habits: les éléments crochetés sont l'œuvre de sa grand-mère. Sa marraine et sa maman ont également donné un coup de main pour la création de l'un des pulls.

Le pull en question: La grand-mère, la marraine et la maman de Johana Santana ont collaboré sur ce pull. Image: ZFW

«Trop bien, mais trop court »

Le résultat de ce travail a été présenté à 18 heures au Kongresshaus de Zurich. Au total, près de 460 personnes étaient présentes ce jeudi 12 février.

Les images de la soirée: Le défilé de la marque Atelier J.Santana à la Fashion Week de Zurich. Image: ZFW

Image: ZFW

Les salutations à la fin du défilé sous les applaudissements du public: Image: ZFW

«C'était trop bien, mais trop court», confie la créatrice plus tard dans la soirée.

«J'espère que ce genre d'événement en Suisse aura un impact positif sur ma carrière. On peut se faire des contacts locaux et imaginer des collaborations qui n'impliquent pas de faire un grand voyage» Johana Santana

Il est passé 21 heures lorsque Johana Santana reprend la route en direction de la Suisse romande, pleine d'énergie et d'idées pour la suite. Avec un objectif en tête: réussir un jour à vivre de ses créations.