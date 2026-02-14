Une journée en coulisses avec une créatrice romande à la Fashion Week
Il est 10 heures du matin lorsque Johana Santana arrive à Zurich pour la Fashion Week. La fondatrice de la marque Atelier J.Santana présentera sa troisième collection jeudi 12 février. «J'étais déjà ici hier soir pour la soirée d'ouverture. J'ai fait l'aller-retour jusque chez moi dans le Val-de-Travers pour aller chercher le reste de mes vêtements, raconte-t-elle. La vie d'artiste!»
Une organisation «bien rodée»
Lorsque nous retrouvons la Neuchâteloise sur les coups de midi, il ne lui reste qu'un essayage à faire. «J'espère que le pantalon lui ira», souffle-t-elle, car il était trop petit pour celui qui devait initialement le porter. Johana Santana retient son souffle lorsque le modèle enfile le vêtement. Verdict? «Yes, il le ferme!»
Seul bémol: les chaussures du mannequin, des crocs beiges qui ne la séduisent pas du tout. «T'inquiètes, j'ai des mocassins pour ce soir», lui lance-t-il pour la rassurer. Ouf!
Les crocs de la discorde:
Dans la foulée, les organisateurs arrivent pour procéder aux répétitions du défilé. Tout semble réglé comme du papier à musique. L’ambiance est dynamique, mais tranquille. La Romande ne semble d'ailleurs pas du tout stressée. Nous sommes loin de l’image agitée que l'on pourrait avoir des coulisses d'un tel événement. «Je suis calme», confirme-t-elle.
Crochet de la grand-maman
En effet, la vingtenaire a déjà deux collections à son actif, présentées notamment en France et réalisées en 2023 pour la première – peu de temps après avoir obtenu son diplôme à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds –, puis en 2024 pour la deuxième. Johana Santana ne souhaitait cependant pas faire carrière dans la mode, un univers dont elle voulait s'éloigner à la fin de ses études à cause d'un «ras-le-bol». Mais après un bref passage dans l'horlogerie, elle reviendra finalement à sa réelle passion. C'est alors qu'elle commence à créer des vêtements avec des jeans récupérés parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter du tissu.
Pour cette troisième collection, la Neuchâteloise voulait néanmoins amener une nouveauté et «moderniser ses jeans».
Un savoir-faire familial qui a immédiatement été intégré à ses habits: les éléments crochetés sont l'œuvre de sa grand-mère. Sa marraine et sa maman ont également donné un coup de main pour la création de l'un des pulls.
Le pull en question:
«Trop bien, mais trop court»
Le résultat de ce travail a été présenté à 18 heures au Kongresshaus de Zurich. Au total, près de 460 personnes étaient présentes ce jeudi 12 février.
Les images de la soirée:
Les salutations à la fin du défilé sous les applaudissements du public:
«C'était trop bien, mais trop court», confie la créatrice plus tard dans la soirée.
Il est passé 21 heures lorsque Johana Santana reprend la route en direction de la Suisse romande, pleine d'énergie et d'idées pour la suite. Avec un objectif en tête: réussir un jour à vivre de ses créations.