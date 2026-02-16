forte pluie
27 magnifiques photos d'animaux pour un lundi plus réussi

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
16.02.2026, 05:2916.02.2026, 05:29
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Saviez-vous que le renard arctique possède la fourrure la plus dense de tous les mammifères? Nous allons découvrir cela et d’autres faits intéressants sur les renards du Nord aujourd’hui.

Il est encore un peu tôt.

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/Superbowl/comments/1qyn2v7/we_found_this_little_guy_in_our_porch/
Image: reddit

Avez-vous déjà pris votre petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Attendez-moi!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Trouvez le coupable:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1r1l9g5/can_you_spot_the_culprit/
Image: reddit
Surprise

Cette perruche donnait des cours d'aérobic dans les années 1980.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1qzgvco/he_looks_like_he_teaches_aerobics/
Image: reddit

Ceci est votre rappel quotidien de boire suffisamment d'eau.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Où puis-je acheter un appareil photo pour mon chat?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/281543726257997/
Image: pinterest

Ce panneau ne s'applique évidemment pas aux chèvres.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566604/
Image: pinterest

Veuillez ne pas grimper sur les rochers.

Voici 25 chiens de célébrités qui n'ont pas été clonés

L'espace doit toujours être entièrement occupé.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1r0h6dg/a_perfect_place_to_take_a_nap/
Image: reddit

Une échelle? Qui a besoin d'une échelle?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Une petite collation (saine) entre les repas.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

🥰

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Et comment je descends de là?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1r1rq53/if_i_fits_im_going_full_peak/
Image: reddit

N'est-il pas mignon, ce petit renard polaire?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Le renard arctique n'a un pelage entièrement blanc qu'en hiver. En été, il est brun ou gris, ce qui lui permet de mieux se camoufler dans son environnement.

Polarfuchs (Alopex lagopus) im Wildpark Lüneburger Heide
Image: creative commons

Durant les périodes de transition, ils ressemblent à ceci:

Polarfuchs
Image: creative commons

Ils se nourrissent de préférence de souris. Pour les chasser même au cœur de l'hiver, sous la neige, ils repèrent leurs proies grâce aux sons. Puis, ils prennent leur élan et plongent tête la première dans la neige.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Durant les hivers rigoureux, lorsque la nourriture se fait rare, il leur arrive de suivre les ours polaires pour récupérer leurs restes.

Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, 07.01.2022, Copyright: xnickdalex Panthermedia31029595.jpg
Image: imago images

Les renards arctiques ont de très petites oreilles. Cela réduit les pertes de chaleur, car une surface moins importante est exposée au froid.

Junger Polarfuchs Vulpes lagopus oder Eisfuchs, Mörudalur, Austurland, Island, Europa *** Young arctic fox Vulpes lagopus or ice fox, Mörudalur, Austurland, Iceland, Europe Copyright: imageBROKER/Chri ...
Image: imago images
Oui, une IA essaie de se faire élire en politique dans ce pays

Les femelles mettent bas dans des grottes. Ces grottes sont utilisées depuis des générations – certaines ont jusqu'à 300 ans.

Arctic fox in winter. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxMEX Copyright: xAdamxJonesx/x NA02 AJE0738
Image: imago images

Le renard polaire est le seul mammifère terrestre indigène d'Islande.

Nahaufnahme eines Polarfuchs auf Spitzbergen Vulpes lagopus Close-up of an Arctic fox on Spitsbergen Vulpes lagopus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13610090.jpg Bitte beachten Sie die gese ...
Image: imago images

Comme les autres animaux vivant dans le Grand Nord, les renards arctiques sont eux aussi touchés par les changements climatiques. Avec la diminution constante de la neige et de la banquise, ils ont de plus en plus de mal à trouver de la nourriture et un abri.

Polarfuchs Vulpes lagopus liegt und ruht im Schnee in Schneelandschaft, Svalbard, Spitzbergen, Norwegen, Europa Polar fox in habitat, winter landscape, Svalbard, Norway. Beautiful white animal in the ...
Image: imago images

Avec la hausse des températures, de plus en plus de renards pénètrent dans la toundra arctique. Grâce à leur gabarit plus imposant et plus robuste, ils peuvent facilement supplanter les renards polaires, plus petits, en leur ravissant leurs sources de nourriture et leurs tanières.

Eisfuchs, Eis-Fuchs, Polarfuchs, Polar-Fuchs, Weissfuchs, Weiss-Fuchs, Blaufuchs, Blau-Fuchs (Alopex lagopus, Vulpes lagopus), im Winterfell, schaut hinter einem Fels hervor, Norwegen, Dovrefjell Sunn ...
Image: imago stock&people

Les renards arctiques contribuent de manière importante à la biodiversité. La richesse du sol autour de leurs tanières est telle que ces dernières sont facilement repérables grâce à la végétation luxuriante qui les entoure.

Expedition by Russian Arctic National Park 3164673 19.06.2017 An Arctic fox on an island of the Franz Josef Land archipelago. Vera Kostamo / Sputnik Arkhangelsk region Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAU ...
Image: imago images

La croissance naturelle de ce jardin est due aux excréments, aux restes des repas et à l'urine des renards à proximité de leur terrier, comme l'ont découvert des chercheurs en 2016.

Eisfuchs auf Nahrungssuche, Polarfuchs, Alopex lagopus, Europa, Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen, Svalbard / Spitzbergen, Norwegen, Europa Arctic fox foraging, Arctic fox, Alopex lagopus, Europe, N ...
Image: imago images

Et c'est tout pour nos Cute News. À la semaine prochaine!

Arctic fox (Alopex lagopus) female barking. Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park, Norway, April. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1494275 ErlendxxHaarberg Arctic Fox Alopex lagopus Female Barking D ...
Image: imago stock&people
