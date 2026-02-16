27 magnifiques photos d'animaux pour un lundi plus réussi

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Saviez-vous que le renard arctique possède la fourrure la plus dense de tous les mammifères? Nous allons découvrir cela et d’autres faits intéressants sur les renards du Nord aujourd’hui.

Il est encore un peu tôt.

Avez-vous déjà pris votre petit-déjeuner?

Attendez-moi!

Trouvez le coupable:

Cette perruche donnait des cours d'aérobic dans les années 1980.

Ceci est votre rappel quotidien de boire suffisamment d'eau.

Où puis-je acheter un appareil photo pour mon chat?

La langue de la semaine:

Ce panneau ne s'applique évidemment pas aux chèvres.

Veuillez ne pas grimper sur les rochers.

L'espace doit toujours être entièrement occupé.

Une échelle? Qui a besoin d'une échelle?

Une petite collation (saine) entre les repas.

🥰

Et comment je descends de là?

N'est-il pas mignon, ce petit renard polaire?

Le renard arctique n'a un pelage entièrement blanc qu'en hiver. En été, il est brun ou gris, ce qui lui permet de mieux se camoufler dans son environnement.

Durant les périodes de transition, ils ressemblent à ceci:

Ils se nourrissent de préférence de souris. Pour les chasser même au cœur de l'hiver, sous la neige, ils repèrent leurs proies grâce aux sons. Puis, ils prennent leur élan et plongent tête la première dans la neige.

Durant les hivers rigoureux, lorsque la nourriture se fait rare, il leur arrive de suivre les ours polaires pour récupérer leurs restes.

Image: imago images

Les renards arctiques ont de très petites oreilles. Cela réduit les pertes de chaleur, car une surface moins importante est exposée au froid.

Image: imago images

Les femelles mettent bas dans des grottes. Ces grottes sont utilisées depuis des générations – certaines ont jusqu'à 300 ans.

Image: imago images

Le renard polaire est le seul mammifère terrestre indigène d'Islande.

Image: imago images

Comme les autres animaux vivant dans le Grand Nord, les renards arctiques sont eux aussi touchés par les changements climatiques. Avec la diminution constante de la neige et de la banquise, ils ont de plus en plus de mal à trouver de la nourriture et un abri.

Image: imago images

Avec la hausse des températures, de plus en plus de renards pénètrent dans la toundra arctique. Grâce à leur gabarit plus imposant et plus robuste, ils peuvent facilement supplanter les renards polaires, plus petits, en leur ravissant leurs sources de nourriture et leurs tanières.

Image: imago stock&people

Les renards arctiques contribuent de manière importante à la biodiversité. La richesse du sol autour de leurs tanières est telle que ces dernières sont facilement repérables grâce à la végétation luxuriante qui les entoure.

Image: imago images

La croissance naturelle de ce jardin est due aux excréments, aux restes des repas et à l'urine des renards à proximité de leur terrier, comme l'ont découvert des chercheurs en 2016.

Image: imago images

Et c'est tout pour nos Cute News. À la semaine prochaine!