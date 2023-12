Un bouillon, de la viande, et un kilogramme de sauce: cette année, on essaie de se passer de l'éternelle fondue chinoise. Image: Shutterstock

21 menus de Noël venus du monde entier

Vous n'en avez pas marre de manger la sempiternelle - mais si délicieuuuse - fondue chinoise? Voici des alternatives en provenance du monde entier, pour épicer un peu votre table du réveillon.

Oliver Baroni Suivez-moi

Manger quelque chose de différent pour Noël! Mais quoi? Chaque pays a ses propres menus traditionnels pour le repas de fête:

Suisse: fondue chinoise

Oui, la fondue chinoise continue de jouir d'une grande popularité en Helvétie. Et ce, bien qu'il s'agisse simplement de morceaux de viande non assaisonnés et plongés dans un bouillon insipide et ensuite noyés dans des sauces prêtes à l'emploi et artificiellement sucrées. Mais si vous avez envie de quelque chose de meilleur, vous pouvez essayer l'un des menus suivants.

La Pologne: carpe de Noël frite

Recette Image: Shutterstock

Traditionnel en Pologne, en République tchèque et dans d'autres pays d'Europe de l'Est. On l'accompagne d'une salade de pommes de terre.

Royaume-Uni: la dinde dans tous ses états

La dinde de Noël telle qu'elle est dégustée dans le monde anglo-saxon, à savoir «with all the trimmings» - avec tous les accompagnements: pommes de terre sautées, panais, choux de Bruxelles, saucisses chipolata enroulées dans du lard, sauce pour rôti, sauce aux cranberries, etc. Ah oui, l'oiseau est également farci d'un délicieux «stuffing».

Mexique: Pozole et tamales

Une soupe savoureuse à base de gros grains de maïs et de viande de porc ou de poulet fait partie des plats traditionnels, tout comme les tamales (pâte de maïs enveloppée dans des feuilles de maïs et fourrée de viande, de fromage ou d'autres ingrédients) dans toutes les variations possibles.

La Norvège: Lutefisk

Ce plat de morue est devenu plus populaire auprès de la population scandinave-américaine d'Etats américains comme le Wisconsin ou le Minnesota que dans sa Norvège natale. Cependant, celui qu'on surnomme le «Viagra des Vikings» reste une tradition de Noël dans le grand nord de l'Europe.

Et partout en Scandinavie: Julbord

Pourquoi ne pas manger scandinave? En Suède, on appelle cela Julbord, au Danemark Julefrokost, en Finlande Joulupöytä. Et chaque pays a ses propres spécialités, mais toutes ont en commun le fait de tout disposer sur un buffet et de s'asseoir ensuite.

Lombardie (I): Chapon farci

Il est évident que l'Italie a des traditions de repas de Noël différentes dans chacune de ses nombreuses régions culinaires. En Lombardie, par exemple, on aime manger du chapon, désossé et farci.

Venezuela: Hallacas Navideñas

De la farine de maïs mélangée à diverses viandes et assaisonnée d'olives, de câpres et de raisins secs - puis cuite doucement dans des feuilles de bananier: un chef-d'oeuvre culinaire qui demande certes un peu de travail, mais qui en vaut vraiment la peine !

Allemagne, Angleterre, France... presque partout: la dinde de Noël

Recette Image: Shutterstock

Traditionnelle en France, en Allemagne ou en Angleterre (avant que la dinde ne devienne la norme): une viande incroyablement juteuse au goût sombre et légèrement giboyeux. En tant qu'oiseau aquatique, la bonne oie a beaucoup de graisse (qu'il est préférable de récupérer et de congeler pour y faire frire plus tard des frites de manière classique en France).

Australie: BBQ Prawns (crevettes grillées)

Il est clair que les Ozzy, en plein été, fêtent Noël autour du «barbie» (BBQ)!

Etats-Unis: Christmas Ham

Comme la dinde est servie dès Thanksgiving aux Etats-Unis, le jambon de Noël est très apprécié. On l'accompagne de pain de maïs et de haricots.

Mais pour les Italo-Américains, c'est plutôt: Festa dei sette pesci

Aujourd'hui plus fréquente dans la communauté italo-américaine que dans son ancienne patrie, cette tradition est originaire du sud de l'Italie: Festa dei sette pesci ou la vigilia est le nom du repas de fête de Noël, au cours duquel sept préparations sont servies sur la table.

Toutefois, chaque famille a ses propres traditions. Les plats de pâtes en font souvent partie, pour les uns, le carpaccio de thon est indispensable au repas de Noël, les autres ne peuvent pas se passer d'anchois marinés au citron vert. Les variations sont innombrables.

Philippines: Lechon

Recette Image: shutterstock

Aux Philippines, Noël est l'occasion de déguster un cochon de lait. Ici, on ne lésine pas!

Irlande: Boeuf aux épices de Noël

Flanc de bœuf mariné; cuit puis mangé froid - traditionnellement avec une salade de choux et une garniture de légumes.

La belle France: Huîtres!

Image: Shutterstock

En France, si l'on se met à table la veille de Noël pour le réveillon, il peut arriver que les huîtres constituent l'un des plats principaux. A déguster avec beaucoup de bruit d'aspiration et quelques coupes de champagne.

Encore une fois en France: la Buche de Noël

Image: Shutterstock

«Branche de Noël», donc un roulé au chocolat artistiquement stylisé en branche de bois. Superbe!

Argentine: Vitel toné

Recette Image: Shutterstock

Il est clair que l'énorme communauté d'immigrés italiens en Argentine a laissé ses traces culinaires: la recette traditionnelle de Noël est le vitello tonnato.

Japon: KFC

Etonnant, non? Au Japon, le poulet frit du géant de la restauration rapide Kentucky Fried Chicken est la quintessence de Noël. Depuis la campagne publicitaire à succès de 1974 «Kurisumasu ni wa kentakkii!», des milliers et des milliers de familles se rendent en pèlerinage dans le KFC le plus proche pour déguster le menu de Noël. Nombreux sont ceux qui commandent même leurs menus deux mois à l'avance afin d'éviter le temps d'attente qui peut durer jusqu'à deux heures.

Veneto (I): Baccalà mantecato e polenta

De la morue battue sur de la polenta frite? Il n'y a rien de mieux! #italiansdoitbetter

Sicile: Buccellato

Recette Image: Shutterstock

En Sicile, on sert ce gâteau rond aux figues et aux noix en dessert. Buonissimo!

Royaume-Uni: Christmas Pudding

Image: shutterstock

Au Royaume-Uni, après avoir mangé du turkey with stuffing and gravy, roast potatoes, parsnips, sprouts and chipolatas, on sert la massue finale au dessert. Ah oui: et comme cette nourriture d'astronaute risque de ne pas être assez calorique, on la flambe et on la mange avec du brandy butter. Ensuite, on a le droit de tomber dans le coma.

Et vous, qu'est-ce que vous mangez à Noël?

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

