Pauvre Justin Timberlake

Le chanteur actuellement en tournée a eu un problème de harnais qui a mis en avant ses attributs. Une vidéo qui, malheureusement, ne le met pas en valeur et qui circule désormais sur Internet.

Internet est parfois impitoyable, surtout avec les stars. Justine Timberlake en a récemment fait les frais. Actuellement en tournée avec son The Forget Tomorrow World Tour, le chanteur est passé par la Bridgestone Arena de Nashville le 12 décembre dernier. Pendant son spectacle, un dysfonctionnement de sa garde-robe impliquant un harnais mal ajusté est devenu viral.

Une vidéo du concert, filmée par un spectateur et diffusée sur TikTok, montre Justin Timberlake, 43 ans, avec un harnais attaché autour de la taille. Ce qui interpelle les internautes, c’est que le harnais met en évidence ce qui semble être son appareil génital, loin d’être proéminent (comme pour la plupart des gens, rappelons-le).

Dans la vidéo, on peut voir Justin Timberlake tenter de tirer sur le bas de sa chemise pour couvrir la zone sinistrée. Le harnais est utilisé lors de son morceau Mirrors, durant lequel il chante au-dessus de la foule sur une plateforme suspendue.

Les commentaires sous la vidéo, qui a tout de même dépassé les 5 millions de vues, s’amusent à comparer l’incident de Justin Timberlake à celui de son collègue Chris Brown lors d’un concert de sa tournée 11:11 au Canada, l’été dernier. Sauf que, contrairement à Justin Timberlake, Chris affichait un paquet plutôt imposant.

VS

D’autres commentaires évoquent l’incident survenu en 2004 lors de la mi-temps du Super Bowl. Il y a 20 ans, Justin Timberlake et Janet Jackson provoquaient l’un des plus grands scandales de l’histoire de la télévision américaine en dévoilant, volontairement ou non, le sein droit de la chanteuse devant 140 millions de téléspectateurs.

Pour l’instant, Justin n’a pas encore réagi à cette histoire de «paquet», et on espère pour lui qu'il n'aura jamais à le faire.