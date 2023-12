Des ballons argentés, vous êtes sérieux? Image: dr

L'anniv' de Brad avec sa copine genevoise avait l'air chiant comme tout

Brad Pitt a fêté ses 60 ans. D'abord à Paris, puis à Los Angeles. Vous pensez avoir raté la fête du siècle? Spoiler: vous étiez mieux chez vous devant Netflix.

Voilà, c'est fait. Brad Pitt a rejoint le club des sexygénaires. Ces darons frais comme des gardons, sur lesquels le temps semble se montrer plus clément qu'avec d'autres contemporains, qui portent fièrement la chemise à carreaux en civil, et qui filent des complexes aux jeunes premiers lorsqu'ils enfilent le costume noir et défilent sur le tapis rouge. Et pour fêter ça, Brad était à Paris et Los Angeles. Mais ne vous imaginez pas qu'il a fait la bamboche du siècle.

Pourtant, on aurait volontiers fantasmé une soirée d'anniversaire à la mesure de l'événement et du bonhomme. Soixante ans, deux Oscars, une copine genevoise de 32 ans, Inès de Ramon, et des amis tels que George Clooney, Matt Damon ou Leonardo DiCaprio. Je ne dis pas qu'il fallait forcément privatiser le Stade de France et aller ensuite faire de la roue arrière sur Hollywood Boulevard avec une Triumph des années 1970. Juste marquer le coup, quoi.

Sauf que non. Pour souffler ses 60 bougies, l'acteur a fait dans le boring. Le chiant. Le fade. Même la fête des 60 ans de mon papa était plus folle que ce qu'a fait Brad.

Des ballons , une bouffe et un concert

L'Américain, nous dit Page Six, a commencé son birthday trip à Paris. Arrivé samedi avec Inès de Ramon, le couple a posé ses bagages à l'hôtel Bulgari, un 5 étoiles somme toute agréable, avec toutes les commodités, mais qui n'a pas le panache du George V.

C'est joli, mais on n'a pas l'effet wow, si?

Le média américain raconte que Brad Pitt et Inès de Ramon ont ensuite passé la journée du dimanche dans leur suite. Ils ont chillé, comme n'importe qui chille le dimanche. Where is the folie, Brad?

Lundi 18 décembre, le jour J de l'anniversaire de l'acteur, des ballons ont été livrés à l'hôtel. Des gros ballons argentés, représentant les chiffres 6 et 0 comme pour la fête d'une nana de 18 ans . On n'a toujours pas l'effet wow.

Au-se-cours.

Les ballons, quel enfer. Image: page six

Attention, la folie furieuse arrive (non). Le couple «s'est aventuré» comme l'écrit Page Six dans un appartement privé pour «savourer un délicieux dîner préparé par un chef privé». FOLIE. On n'a manifestement pas tout à fait la même définition de l'aventure. Si pour mes 60 ans, vous me faites ça, j'explose les ballons, je vire le chef et je cours m'envoyer des shots en chialant dans le bar le plus proche.

La soirée sous Prozac s'est achevée au Théâtre du Châtelet, où le couple a assisté à un concert d'Asaf Avidan. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'un refresh, un des plus grands tubes d'Asaf Avidan, c'est Reckogning Song, dont voici les paroles traduites:

«Un jour, bébé, nous serons vieux... Oh bébé, nous serons vieux... Et pense à toutes les histoires que nous aurions pu raconter» A la place de Brad, j'aurais chialé.

Los Angeles et le pull à 6000 dollars

Le lendemain, mardi 19 décembre, c'était cette fois l'anniversaire d'Inès. La Genevoise a soufflé ses 32 bougies dans l'avion, puisque le couple a quitté la capitale française à bord d'un jet privé pour Los Angeles.

Le tabloïd américain raconte encore qu'arrivé en Californie, Brad a poursuivi son anniversaire (l'avait-il seulement commencé?) en portant un pull en cachemire peint à la main d'une valeur de 6000 dollars. Un machin noir avec des dessins dorés.

Et encore un ballon! Le mec a 60 ans, stop.

L'énième ballon, l'espèce de chemise noire et dorée, quel enfer. page six

On apprend encore dans un émerveillement qui frise l'hystérie que «Brad a reçu des cadeaux». Toujours pas l'effet wow.

A part cet audacieux choix vestimentaire et ces atroces ballons d'influenceuse au bord de la crise de nerf, rien de bien folichon, quoi.