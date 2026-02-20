ciel couvert
Divertissement
Film

Toy Story 5 fait déjà vriller les fans: Woody devient chauve

Toy Story est de retour, et notre pote Woody a bien changé.
Ce détail dans «Toy Story» fait vriller les fans

Woody perd ses cheveux et les milléniaux, leur tête: Pixar signe le retour du cow-boy avec une calvitie qui ne passe pas inaperçue.
La bande-annonce du dernier Toy Story vient à peine de sortir que de nombreux fans s'étranglent déjà. La raison? Il y en a plusieurs, et elles sont toutes liées. Déjà, il s'agit de la cinquième mouture. Voilà qui ne nous rajeunit pas, surtout pour ceux qui ont connu la toute première édition, sortie aux Etats-Unis en 1995. Hééé oui! Il faut accepter cet état de fait!

Mais ce qui fait surtout tiquer tout le monde, c'est le look du héros principal de notre enfance, Woody. Signe du temps qui passe, le cow-boy, dont l'interprète n'est autre que Tom Hanks, a désormais... un début de calvitie.

Toy Story 5: la bande-annonce

Vidéo: youtube

«Impossible qu'on soit aussi vieux», réagissent de nombreux darons de la génération X ou Y sur les réseaux, contemplant leurs propres tempes dégarnies.

Ce fossé des générations est justement au cœur de cette dernière saison. Les jouets sont en effet confrontés à une nouvelle menace: la technologie. «Avec des jouets, on peut jouer. Mais avec la technologie, on peut tout faire!», constate, dépité, Woody, face à sa nouvelle rivale. Cette dernière n'est autre qu'une tablette en forme de grenouille, du nom de Lilypad, capable bien entendu d'offrir des jeux en ligne et pédagogiques à gogo, et ce, dans toutes les langues. De quoi bouleverser nos jouets traditionnels, qui s'en trouvent désormais snobés au profit du joujou digital.

Nos jouets préférés sont de retour

Evidemment, la nouvelle coupe de cheveux de Woody n'est pas passée sous silence. La franchise n'a pas manqué de revenir avec humour sur ses trois décennies d'existence. Lilypad va donc demander à Woody: «Qu'est-ce que tu es? Une sorte de jouet pour vieux?». Et un autre gadget, de réagir: «Elle pense que tu es vieux parce que tu es chauve, Woody.»

Ce poilant détail a fait tout son effet auprès des (vieux) fans, qui n'ont pas manqué d'ironiser. A l'instar du youtubeur et auteur Mike Majlak, qui écrit: «Le prochain Toy Story se passera en Turquie.» Sous-entendu, notre cow-boy a besoin d'une bonne greffe de cheveux.

Le message de Pixar n'est pas uniquement lié au temps qui passe, mais se focalise davantage sur l'omniprésence des écrans dans la vie des petits, et sur la guéguerre permanente entre monde physique et univers numérique.

L'homme qui a donné tort à Disney est mort

Pour tous ceux qui ont la nostalgie de la franchise, vous n'aurez plus beaucoup de temps à attendre. Le film est attendu dans les salles romandes dès le 18 juin 2026.

(jod)

La Suisse
