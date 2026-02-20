Ce détail dans «Toy Story» fait vriller les fans
La bande-annonce du dernier Toy Story vient à peine de sortir que de nombreux fans s'étranglent déjà. La raison? Il y en a plusieurs, et elles sont toutes liées. Déjà, il s'agit de la cinquième mouture. Voilà qui ne nous rajeunit pas, surtout pour ceux qui ont connu la toute première édition, sortie aux Etats-Unis en 1995. Hééé oui! Il faut accepter cet état de fait!
Mais ce qui fait surtout tiquer tout le monde, c'est le look du héros principal de notre enfance, Woody. Signe du temps qui passe, le cow-boy, dont l'interprète n'est autre que Tom Hanks, a désormais... un début de calvitie.
Toy Story 5: la bande-annonce
«Impossible qu'on soit aussi vieux», réagissent de nombreux darons de la génération X ou Y sur les réseaux, contemplant leurs propres tempes dégarnies.
Ce fossé des générations est justement au cœur de cette dernière saison. Les jouets sont en effet confrontés à une nouvelle menace: la technologie. «Avec des jouets, on peut jouer. Mais avec la technologie, on peut tout faire!», constate, dépité, Woody, face à sa nouvelle rivale. Cette dernière n'est autre qu'une tablette en forme de grenouille, du nom de Lilypad, capable bien entendu d'offrir des jeux en ligne et pédagogiques à gogo, et ce, dans toutes les langues. De quoi bouleverser nos jouets traditionnels, qui s'en trouvent désormais snobés au profit du joujou digital.
Evidemment, la nouvelle coupe de cheveux de Woody n'est pas passée sous silence. La franchise n'a pas manqué de revenir avec humour sur ses trois décennies d'existence. Lilypad va donc demander à Woody: «Qu'est-ce que tu es? Une sorte de jouet pour vieux?». Et un autre gadget, de réagir: «Elle pense que tu es vieux parce que tu es chauve, Woody.»
Ce poilant détail a fait tout son effet auprès des (vieux) fans, qui n'ont pas manqué d'ironiser. A l'instar du youtubeur et auteur Mike Majlak, qui écrit: «Le prochain Toy Story se passera en Turquie.» Sous-entendu, notre cow-boy a besoin d'une bonne greffe de cheveux.
Mais encore:
🚨🚨🚨Woody est maintenant chauve— 𝓛𝓮 𝓣𝓸𝓾𝓼 𝓓𝓮𝓻𝓷𝓲𝓮𝓻 𝓗𝓸𝓶𝓶𝓮 𝓲𝓭𝓮𝓪𝓵 (@R_Ngakoss_Bambi) February 19, 2026
Merde on vieillit les ga 😔 pic.twitter.com/FpbnoXnAqn
Pixar giving Woody a bald spot is taking me out. Why you gotta remind the people who grew up with TOY STORY how old we are like that?!— Rendy Jones (@rendy_jones) February 19, 2026
Nah bruh woody going bald.— Telldonjulio (@Montell_216) February 19, 2026
Now I gotta go see it.
We not that old yet they playing with us.
Not the light hitting off his head wtf..😂 pic.twitter.com/jlLCgevIpM
Le message de Pixar n'est pas uniquement lié au temps qui passe, mais se focalise davantage sur l'omniprésence des écrans dans la vie des petits, et sur la guéguerre permanente entre monde physique et univers numérique.
Pour tous ceux qui ont la nostalgie de la franchise, vous n'aurez plus beaucoup de temps à attendre. Le film est attendu dans les salles romandes dès le 18 juin 2026.
