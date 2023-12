People

Les 10 moments les plus forts de l'année chez les people

Parce que chez les stars aussi, il s'est passé des trucs un peu foufou cette année, et qu'on a décidé de vous résumer tout ça pour votre plus grand plaisir (mais le mien surtout).

En cette fin d'année, quoi de mieux que de s'offrir une rétrospective des moments les plus marquants dans la culture pop? Si 2023 a été riche pour nos people, on se réjouit déjà d'être à l'an prochain!

Rideaux.

Rihanna au Super Bowl

Keystone

Le 12 février dernier, la chanteuse Rihanna a délivré une performance très (très) attendue lors de la mi-temps du célèbre Super Bowl. Et si tout le monde attendait l'annonce d'un nouvel album (également très très très attendu), Rihanna – toute de rouge vêtue – a plutôt décidé de nous annoncer sa nouvelle grossesse. Autant vous dire que c'était la grande déception chez ses fans.

Gwyneth Paltrow et le Quiet Luxury

Keystone

Autre événement qui a marqué la planète people, mais aussi le monde de la mode cette année: le procès de Gwyneth Paltrow. Ou plus particulièrement les tenues de cette dernière. Car oui, c'est elle qui a lancé la tendance du Quiet Luxury, suivie ensuite par toutes les pseudo-influenceuses et Nepo babies du monde.

Taylor Swift et son lover

GC Images

Impossible de parler du cru 2023 sans mentionner Taylor Swift. Parce qu'en plus d'être l'artiste la plus écoutée de l'année, d'avoir mis sur pied une tournée qui a «relancé l'économie américaine», d'avoir battu tous les records ou d'avoir rendu jaloux tout le monde avec sa bande de potes so bankable (ok j'arrête), la chanteuse américaine a créé la surprise en s'affichant aux bras du joueur de la NFL, Travis Kelce. Oui, celle qui a pour habitude de critiquer tous ses ex a (enfin) trouvé chaussure à son pied. Et moi, je valide.

Spare, le livre du prince Harry

Keystone

Il n'y a pas qu'outre-Atlantique qu'il s'est passé des trucs. Chez nos amis britanniques aussi – et plus particulièrement au sein de la famille royale – l'année a été rude. Notamment lors de la sortie de Spare, le livre du prince Harry qui a énormément agité la Toile. Il s'agit tout bonnement «du meilleur départ jamais enregistré par l'éditeur pour un livre de non-fiction», vous expliquera notre spécialiste ci-dessous 👇

La frénésie «Barbenheimer»

Image: Layered Butter

Le septième art n'est pas en reste puisqu'il nous a offert deux films qui auront, eux aussi, marqué l'année 2023. «Barbenheimer», pour Barbie et Openheimer, n'est ni plus ni moins qu'un phénomène internet mêlant les deux univers diamétralement opposés des longs-métrages sortis en même temps cet été. Devenu viral, on raconte même qu'un vrai film Barbenheimer serait en préparation.

Et on vous raconte tout ici 👇 Un vrai film Barbenheimer est en préparation

Kanye et sa gâterie à Venise

En vacances romantiques à Venise, Kanye et sa (tristement) célèbre nouvelle femme Bianca Censori nous ont offert un moment des plus gênants alors qu'ils se trouvaient à bord d'une navette. Tellement gênant que tous deux ont été bannis à vie par la compagnie de transports fluviaux en question.

image: dr

Nul besoin de vous décrire ce qu'il s'y est passé, l'image parle d'elle-même, non?

Le couple Kylie Jenner et Timothée Chalamet

GC Images

S'il y a bien une nouvelle people qui nous a choqués, attristés ou encore dégoûtés, c'est bien celle du couple que forment (encore actuellement) Timothée Chalamet et Kylie Jenner. La petite dernière du clan Kardashian-Jenner qui cherche visiblement à se faire une réputation de belle-fille idéale. Parce que soyons honnête deux minutes, qui l'avait vue venir? Personne.

Le mugshot de Trump

Image: fulton county sheriff's office

C'est probablement l'un des événements qui restera gravé dans la pierre et que l'on retrouvera dans les livres d'histoire à l'école: le mugshot de l'ancien président des Etats-Unis. Donald Trump rejoint ainsi une longue liste de people dont Lindsay Lohan, Justin Bieber, Keanu Reeves ou encore Paris Hilton.

Pour tout savoir 👇 Historique: la photo judiciaire de Donald Trump a été dévoilée

Le crâne rasé d'Harry Styles

Image: instagram

Le choc. Harry Styles, connu pour ses bouclettes qui en font fondre plus d'une, a pris une décision radicale. Le chanteur a dévoilé une photo de lui le crâne rasé et a ainsi commis l'impardonnable, brisant le cœur de ses millions de fans à travers le monde. Quelqu'un leur dit que les cheveux, ça repousse, ou pas?

La mort de Matthew Perry

Keystone

L'année 2023 n'aura pas été toute rose, à l'instar de la mort d'un acteur que l'on a tous aimé et porté dans notre cœur, Matthew Perry, l'interprète de Chandler Bing dans la très célèbre série Friends.

Un décès qui aura plongé toute une génération dans le deuil et qui rappelle ô combien la vie n'est qu'éphémère.

