Construire le jardin de ses rêves requiert un peu de stratégie. Image: Shutterstock

Ces secrets d'expert vont transformer votre jardin en coin de paradis

Profusion de couleurs, jeux de volumes et floraisons toute l’année: découvrez les secrets d’une paysagiste professionnelle pour transformer votre espace vert en un véritable havre de paix sur mesure.

Sandra Havenith Suivez-moi

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Qu’il soit une passion, un hobby ou simplement cultivé pour le plaisir des yeux, le jardin nous fait du bien. Mais comment le mettre vraiment en valeur? Mirjam Bucher Bauer, du Garden Center Zulauf à Schinznach (AG), maîtrise l’art d’associer fleurs, couleurs et compositions. Elle nous livre ses conseils pour créer le jardin de nos rêves.

Pour la paysagiste, un beau jardin ne doit pas être trop sage. Il faut oser les mélanges, les volumes et la profusion. Quel que soit le style choisi, mieux vaut voir grand et jouer sans hésiter la carte de l’abondance.

Quand le jardin prend des airs d’ailleurs

Les glycines sont très appréciées en France. Image: dr

Avec ses glycines en fleurs et sa végétation généreuse, ce jardin a déjà un petit air de vacances en France. La professionnelle en profite pour préciser ce qu’elle entend par «voir grand». Pour créer une ambiance méditerranéenne, explique-t-elle, il ne suffit pas de miser sur la lavande et l’eucalyptus. Le choix de plantes originaires du bassin méditerranéen est bien plus vaste. Elle conseille notamment de les associer à des plantes au feuillage épais et résistant, ainsi qu’à des arbustes persistants.

Si, comme moi, vous avez un faible pour l’Australie et envie de donner à votre jardin des airs de bout du monde, vous pouvez par exemple associer des pattes-de-kangourou à de l’eucalyptus et compléter l’ensemble avec du phormium de Nouvelle-Zélande.

Les orchidées sont typiques de l’Australie. On y trouve jusqu’à 1800 espèces indigènes. Image: dr

Selon Bucher Bauer, plus les plantes choisies s’inscrivent dans le même univers, plus l’ambiance gagne en intensité.

En beauté toute l'année

Ce jardin naturel est plein de vie en toute saison. image: Maira Falconi

Dans le jardin naturel de Hans Massler, le spectacle dure toute l’année, alors que chez moi, tout fait déjà grise mine. Selon Bucher Bauer, l’important est de donner au jardin une vraie ossature. A chacun ensuite de lui donner plus ou moins de relief. C’est ce qui lui donne tout son caractère, surtout en hiver.

Mirjam Bucher Bauer, architecte paysagiste Horticultrice de formation, spécialisée dans les plantes vivaces et l’art floral, Mirjam Bucher Bauer a également effectué un stage en Suède avant d’étudier l’architecture du paysage à la Haute école spécialisée de Suisse orientale à Rapperswil. Parallèlement à son activité au Garden Center Zulauf, elle y enseigne aussi l’utilisation des végétaux dans les aménagements paysagers. Mirjam Bucher Bauer, horticultrice et architecte paysagiste. Image: ost

Le choix des plantes est tout aussi important. Et il n’y a pas que les fleurs pour attirer le regard: un beau bois, une écorce singulière ou des motifs originaux peuvent eux aussi faire tout le charme d’un jardin.

Un jardin qui se réinvente au fil des saisons. image: maira falconi

Pour avoir un beau jardin toute l’année, les plantes à bulbes et les persistantes sont particulièrement intéressantes, explique la paysagiste. Sous la neige, évidemment, le choix des plantes ne change plus grand-chose. Le jardin prend alors une tout autre allure, avec ses reliefs et ses formes poudrés de blanc.

Des formes qui sortent de l’ordinaire

Des jeux de géométrie au jardin. image: Alex Spichale

Ce jardin très travaillé sort de l’ordinaire, mais il pousse à s’arrêter et à y regarder de plus près. Pour imaginer un aménagement de ce type, il faut surtout savoir visualiser et se représenter le résultat à l’avance, explique Bucher Bauer.

Le cheval fait lui aussi partie du décor. Image: dr

Il faut aussi s’armer de patience. Ces formes ne se créent pas du jour au lendemain et demandent beaucoup de soin. On peut bien sûr acheter des haies déjà taillées en forme d'éléphant, par exemple. «Mais pour créer quelque chose de vraiment personnel, il faut du temps et un certain sens de la sculpture», souligne-t-elle.

La forme peut en partie être travaillée au taille-haie. Pour les petits détails, il faut en revanche passer au sécateur. On peut trouver l’inspiration dans d’autres jardins ou dans des ouvrages spécialisés. Au moment de choisir les plantes, il faut surtout tenir compte de leur port: certaines ont une ramification fine et dense, d’autres une croissance plutôt asymétrique.

Des formes parfaitement maîtrisées. image: Sandra Ardizzone

Pour ce type de sculpture végétale, le hêtre pourpre convient très bien, explique Bucher Bauer. Pour des formes plus petites, mieux vaut se tourner vers des plantes de dimensions plus modestes, comme le très classique buis, largement utilisé pour ce genre de taille. L’if est une bonne alternative, même s’il est nettement plus cher. Autre possibilité parmi les persistants: le laurier du Portugal, plus abordable, mais qui demande des tailles plus fréquentes. Quel que soit votre choix, l’effet est garanti. Même sans cheval.

Les autres éléments de décor

Une terrasse aux accents méditerranéens. image: chris iseli

Pots, vases et sculptures peuvent contribuer à créer l’ambiance recherchée dans un jardin, qu’elle soit méditerranéenne ou exotique. Mais sur ce point, Bucher Bauer conseille plutôt la sobriété: trop d’objets finissent vite par donner au jardin des airs de showroom. Mieux vaut choisir quelques pièces auxquelles on tient vraiment, par exemple des objets chargés de souvenirs, rapportés d’un voyage.

Bucher Bauer conseille aussi de privilégier les objets assez grands, les plus petits ayant souvent moins d’impact visuel.

Cette ancienne roue de char est un souvenir familial et vient embellir le jardin. Image: dr

Quel que soit votre choix, veillez aussi à ce que le vase ou la sculpture résiste au gel, sinon les objets que vous aimez risquent de ne pas passer le premier hiver. Bien choisis et placés au bon endroit, ils peuvent vraiment donner du cachet au jardin.

Beauté sauvage

Si vous aimez les jardins plus sauvages et romantiques, optez plutôt pour une prairie que pour une pelouse. Bucher Bauer recommande de garder une bordure bien nette autour de la prairie. Elle la met en valeur, comme le ferait le socle d’une sculpture ou le cadre d’un tableau. Cela donne au jardin une vraie cohérence visuelle.

Un jardin plein de charme et de mystère. image: chris iseli

Un chemin aménagé dans les herbes hautes permet de mieux profiter du jardin, explique Bucher Bauer. Dans un espace aussi naturel, les zones de gravier doivent rester nettes, tout en laissant la végétation gagner un peu les bordures.

Le jardin conserve ainsi son côté sauvage sans donner une impression de désordre. Disposer quelques éléments en bois ou planter des arbres fruitiers à des endroits choisis permet aussi de structurer l’ensemble, sans rien lui ôter de son charme naturel.

La passion des roses

«Je veux une pluie de roses rouges, je veux que tous les miracles me soient donnés.» Dans cette chanson des années 1960, l’Allemande Hildegard Knef célébrait une fleur qui reste, pour la plupart d’entre nous, l’une des grandes favorites. Les roseraies traversent ainsi les siècles, déclinées dans une infinie variété de couleurs et de formes.

La rose, un grand classique qui ne se démode pas. image: Valentin Hehli

Si vous voulez qu’une fleur – voire votre préférée – attire tous les regards, mieux vaut en choisir une qui existe dans de nombreuses variétés, conseille Bucher Bauer. Pivoines, lys, hostas, iris, tulipes ou, bien sûr, l’incontournable rose offrent largement de quoi faire. Les hortensias, par exemple, se marient très bien avec les hostas et leurs grandes feuilles. Varier les formes du feuillage permet de créer de beaux contrastes, souligne Bucher Bauer. Les fougères s’y prêtent aussi très bien.

Les fuchsias offrent une grande diversité de formes et de couleurs. image: Valentin Hehli

Il est bien sûr possible de mettre plusieurs fleurs à l’honneur dans le jardin, comme les pivoines, les iris et les roses. Leurs floraisons successives permettent d’en profiter au fil des saisons. La spécialiste recommande de choisir plusieurs variétés de chacune de ces fleurs.

C’est le cas des tulipes, que je suis allée admirer aux Pays-Bas. Ceux qui y sont déjà allés savent combien il en existe de variétés. Au printemps, le spectacle est magnifique: on croirait voir une mer de fleurs, toutes différentes. (trad: mrs)