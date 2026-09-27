Taylor Swift réserve encore de belles surprises avec son album deluxe, The Life of a Showgirl: The Encore.

Taylor Swift a battu un nouveau record

Un single événement, une annonce surprise et un record sur Spotify: Taylor Swift frappe à nouveau très fort. Avec son nouveau titre «Patient Zero», la star américaine s'est à nouveau emparée des sommets du streaming.

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Taylor Swift a battu un record sur la plateforme de streaming mondiale Spotify avec l'un de ses nouveaux singles, issu de la version augmentée de son album paru en 2025, The Life of a Showgirl: The Encore. Comme l'a communiqué Spotify:

«Le 25 septembre, Patient Zero s’est hissé au rang de titre d’une artiste féminine le plus écouté en une seule journée depuis le début de l’année 2026, et Taylor Swift est devenue l’artiste la plus écoutée en une seule journée cette année.»

Dans sa nouvelle chanson Patient Zero, la superstar de 36 ans chante sur une relation toxique. Adoptant la perspective d’une ex-partenaire désormais guérie, Swift s’adresse à la nouvelle femme aux côtés d’un ancien amant. Les fans ont immédiatement spéculé sur l’identité de la personne visée – ce ne serait pas la première fois qu’elle transposerait ses expériences personnelles dans un morceau.

Le clip vidéo bientôt dévoilé

C’est dans le cadre des MTV Video Music Awards que Swift compte présenter le clip de Patient Zero ce dimanche. Elle a publié un premier extrait sur ses réseaux sociaux. Les stars hollywoodiennes Dakota Johnson et Colin Farrell figurent dans le clip.

Swift a également sorti trois autres chansons ce vendredi, dont un titre intitulé Cleveland!, qui évoque son mariage avec le joueur de football américain Travis Kelce (36 ans). Ces quatre morceaux, y compris le single «Patient Zero», figurent dans l'album deluxe The Life of a Showgirl: The Encore.

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Sur le plan musical, les morceaux s’inscrivent dans la lignée du son pop de l’album original The Life of a Showgirl, produit par Max Martin et Shellback, sorti il y a un peu moins d’un an, en octobre 2025. On y retrouve également des sonorités mélancoliques très caractéristiques de la chanteuse.

Les nouveaux titres figurant sur The Encore ont vu le jour lors d’une rencontre avec les producteurs Martin et Shellback en Suède, a expliqué Swift sur Instagram.

Les fans espèrent désormais la sortie de nouveaux titres. En effet, cet album bonus est divisé en «Disc 1» et «Disc 2». Or, le «Disc 2» ne contient pour l’instant que ces quatre nouvelles chansons, tandis que le «Disc 1» rassemble les 12 morceaux d'origine.

(sda/dpa)