Taylor Swift défonce tous les records en Suisse

En Suisse aussi, Taylor Swift défonce tous les records

L&#039;album de Taylor Swift, The Art of A Showgirl, a fait craquer les Suisses.
Si cela faisait encore un doute, Taylor Swift affole les classements helvétiques: son nouvel album The Life Of A Showgirl s’impose directement en tête du top albums en Suisse, tandis que ses trois singles dominent simultanément les trois premières places du classement.
15.10.2025, 15:0515.10.2025, 15:05

Avec The Life Of A Showgirl, Taylor Swift truste la première place du classement des albums en Suisse. Dans celui des singles, la star américaine occupe même les trois premiers rangs. Elle bat ainsi tous les records, a indiqué Universal Music mercredi.

Voici la routine de Taylor Swift après un concert de 3h30

Avec les titres «The Fate Of Ophelia», «Opalite» et «Elizabeth Taylor», la chanteuse américaine de 35 ans s’est directement installée aux trois premières places. Aucune autre artiste n’y était parvenue auparavant, et selon le règlement officiel des charts, cela ne peut pas être dépassé.

Toujours au rang des chiffres, l'album The Life Of A Showgirl a été écouté plus d’un million de fois dès le jour de sa sortie le 3 octobre.

Taylor Swift est enfin adulte

Pendant le week-end de lancement, les 12 morceaux de l’album figuraient tous dans le top 12 de Spotify Suisse. Taylor Swift est aussi en tête des ventes de vinyles.

La Suisse rejoint ainsi d’autres pays dans cette série de records. Des succès comparables ont été annoncés la semaine dernière en Allemagne et aux Etats-Unis. (mbr/ats)

Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée

«Taylormania» à Zurich
