Léna Situations a rayonné au Met, cette année. D'autres...ont fait des trucs, et c'est déjà bien. Keystone

Voici les looks les plus spectaculaires du Met Gala

Le Met Gala s'est démarqué cette année par des looks très théâtraux et sculpturaux. A voir, tout le monde s'est bien amusé. Peut-être un peu trop, si l'on en croit certains déguisements vraiment caricaturaux. Notre sélection des looks les plus originaux de cette édition.

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It tiiiiiime! Eh oui, c'est à nouveau ce moment de l'année où les stars se rassemblent pour se gausser d'appartenir au gratin du gratin, avec pour preuve le droit de fouler le tapis rouge du Met Gala.

Et nous, pauvres internautes qui n'ont pas eu très envie (ou pas les moyens) de nous payer un droit d'entrée à quelque 100 000 dollars, on se retrouve à regarder le Tout-Hollywood défiler devant nos yeux, avec la critique acerbe comme seule arme.

Cette année, il faut bien l'avouer: la plupart des outfits sont sublimes. Sculpturaux. Fouillés. Farouchement esthétiques. Il faut dire que le code vestimentaire était facile à comprendre - pas comme celui de 2017, «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between», où de nombreuses stars avaient tâtonné sans grande conviction.

Cette année, le thème était «Fashion is Art». L'occasion de concocter un million de références que seuls les étudiants des Beaux-Arts comprendront, et de faire des trucs un peu dingues comme se scotcher une banane sur la bouche, car «l'art c'est subjectif».

Bref, sans plus tarder, voici les looks les plus spectaculaires du Met Gala.

Katy Perry

Getty Images North America

Mais qui peut bien se cacher derrière ce masque mi-spatial, mi-escrime? Il s'agit de Katy Perry, qui n'est visiblement pas totalement revenue de son voyage spatial. La chanteuse était accompagnée de son illustre petit-ami (et accessoirement, l’ancien premier ministre du Canada), Justin Trudeau. Vêtue d'une robe blanche et d'un masque bizarroïde, Katy a encore fait des siennes, pourrait-on dire.

Au fait...

Léna Situations

Image: FilmMagic

L'influenceuse Léna Situations était très bien soutenue lors de ce Met 2026. Dans tous les sens du terme. Elle a fait sensation avec une jupe signée Burc Akyol et un bustier assez osé – et carrément génial – réalisé par l’artiste métallurgiste Jean-Lori Guimaron.

Comme le susurrent de nombreux internautes, Léna rayonne depuis sa séparation d'avec Seb La Frite. Non?

Teyana Taylor

Keystone

Image: FilmMagic

La robe de Teyana est assez polymorphe. Elle se mue, comme une extension de son corps, mimant tantôt une boule disco, tantôt un chien mouillé qui se secoue. On dit oui.

Anna Wintour

Getty Images North America

La papesse de la mode a un style, et elle n'y déroge pas. Cape emplumée en 2019 pour le Met sur le thème «Camp: Notes sur la mode». Et cape emplumée turquoise fournie par Chanel cette année. La coupe au carré est d'origine, aussi.

Sabrina Carpenter

WireImage

Image: FilmMagic

La chanteuse qui n'hésite pas à présenter des positions sexuelles lors de ses concerts a rendu hommage au film Sabrina (1954), avec Audrey Hepburn. Du coup, elle s'est drapée dans de véritables bandes de film de ce film culte. Des pellicules qu'on veut bien garder en tête!

Cardi B

On a vu les intestins grêles de Cardi B, et on a aimé ça.

Selon Page Six, toujours très sérieux, ce look s'inspire du travail de l'artiste allemand Hans Bellmer, ainsi que de la collection automne 2025 de Marc Jacobs, «caractérisée par des volumes exagérés». On aura remarqué, merci.

Image: FilmMagic

Eileen Gu

And the winner is.... Eileen Gu!

Cette robe qui fait des bulles est clairement notre préférée. Et on veut la même pour Noël!

Cette robe courte à bulles est signée Iris van Herpen, une créatrice néerlandaise connue pour ses looks «tech-couture» uniques, qui allient haute couture et technologie innovante.

Getty Images North America

Doechii

WireImage

La Swamp Princess a compté sur sa styliste Sam Woolf et sur une robe portefeuille bordeaux signée Marc Jacobs pour tout rafler.

Beyoncé

Image: FilmMagic

On vous a déjà tout dit de cette robe-squelette sublime ci-dessous.

Anne Hathaway

Image: FilmMagic

Oui, le look a l'air ennuyeux comme la pluie. Mais la robe peinte à la main portée par Anne Hathaway au Met Gala 2026 s'inspire du poème de John Keats, Ode on a Grecian Urn. On ne connait pas les vers par coeur, alors on vous laissera le soin de chercher sur Google.

Il s'agit d'une robe Michael Kors, réalisée sur mesure, et qui a été peinte à la main par l'artiste Peter McGough.

Image: FilmMagic

Madonna

Le charme de l'enchanteresse n'a pas fonctionné cette année. Madonna portait «une sleep dress Saint Laurent par Anthony Vaccarello en satin et dentelle, surmontée d’une cape spectaculaire (une tendance de la soirée) en organza violet transparente, portée par un véritable cortège de dames de compagnie», selon Vogue. Merci de la traduction, mais niveau art, on repassera.

Image: FilmMagic

Image: FilmMagic

Jordan Roth

Encore une oeuvre du couturier londonien Robert Wun. Sublime. Artistique. On valide!

Heidi Klum

Bouh! Le top model a voulu avancer Halloween. Un beau fashion-raté qui nous aura bien fait marrer.

Mais ne riez pas trop fort, car derrière ce déguisement un peu cradingue se cache un concept assez malin. Selon Vogue France, ce look «rend hommage aux sculptures voilées du sculpteur italien Raffaelle Monti, dont les œuvres sont célèbres pour leur capacité à donner au marbre l'apparence d'un tissu délicatement drapé, presque translucide.»

Image: Variety

La star semble incapable de faire un tapis rouge sans convoquer des spécialistes en effets spéciaux. Presque dommage...

Image: The Hollywood Reporter

Naomi Osaka

Exit les tenues sportives! Pour sa première apparition sur les marches du Met depuis qu'elle a coprésidé l'événement en 2021, la star du tennis a choisi un ensemble deux-pièces sur mesure du couturier Robert Wun.

Getty Images North America

La joueuse de tennis connait l'art du teasing en nous faisant un bel outfit-reveal. Cependant... on aurait voulu plus de folie en dessous, aussi!

Image: The Hollywood Reporter

Bad Bunny

Non, ce n'est pas un filtre Insta, mais Bad Bunny qui s'est vieilli pour cette édition du Met Gala. Littéralement.

Getty Images North America

Tout y était: cheveux gris, rides sur le visage et démarche de petit vieux, le tout appuyé sur une canne. Siiiii, c'est de l'art. Et c'est même méta.

Selon Elle et Vogue, le vieillissement du chanteur de 32 ans faisait directement référence à l’un des types de corps explorés dans l’exposition, « le corps vieillissant».

«Le catalogue du Costume Institute souligne d’ailleurs qu’il s’agit pour lui du reflet potentiel de notre peur d’affronter notre propre mortalité, l’industrie de la mode étant toujours obsédée par la jeunesse (...)» vogue cité par elle

Les prothèses du chanteur portoricain ont été imaginées par Mike Marino. Certains internautes ont tout de suite vu un parallèle avec The Weeknd. Comme l'explique Elle, «en 2022, pour promouvoir son album Dawn FM, l’artiste canadien était lui aussi apparu grimé en version âgée de lui-même grâce à d’impressionnantes prothèses».

Qui sait, Bad Bunny est peut-être jaloux des fabuleux déguisements de Heidi Klum.

«Et vous, quel est votre costume préféré? Dites-le-nous en commentaire!»

(jod)