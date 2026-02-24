Cardi B est devenue une spécialiste des chutes. Image: Billboard

Elle n'a pas de chance

La tournée actuelle de Cardi B, Little Miss Drama, restera probablement gravée à jamais dans sa mémoire. Depuis des semaines, celle-ci est marquée par de nombreux pépins techniques. Lors de son dernier concert, la musicienne a littéralement vu le sol se dérober sous ses pieds.

Michelle Nuhn / watson.de

Même pour les plus grands professionnels, multiplier les performances en direct ne met pas à l'abri des imprévus. Un seul petit faux pas peut virer à la catastrophe. Cardi B est d'ailleurs devenue une experte en la matière.

Il y a quelques jours à peine, la rappeuse américaine tombait de sa chaise en pleine chorégraphie, avant de poursuivre le show, imperturbable, allongée sur le sol.

Cette fois, elle récidive devant une salle comble. Une trappe ouverte a provoqué un moment de choc pour ses fans, tandis que la musicienne, fidèle à elle-même, a géré la situation avec son calme habituel.

Une lourde chute sur scène

La star de 33 ans parcourt actuellement les États-Unis avec sa tournée Little Miss Drama. L'incident en question s'est produit lors de son concert à Seattle. Dans une vidéo partagée notamment par le Sun, on la voit interpréter son titre Press avec l'énergie débordante qu'on lui connaît.



Une autre chute fameuse 👇

Alors qu'elle lâche un coup de pied vigoureux en l'air, les événements s'emballent. Une trappe s'ouvre soudainement derrière elle: Cardi B perd l'équilibre et s'écroule au sol — ou plus précisément, dans le trou malencontreusement placé au milieu de la scène.

Des cris s'élèvent du public alors que l'interprète de Bodak Yellow manque de disparaître dans les profondeurs. Et pourtant, ce n'est pas sa première glissade depuis le début de la tournée.

La vidéo en question 👇 Vidéo: extern / rest

Apparemment, la trentenaire s'en sort sans blessure grave. Juste avant que la chanson ne se termine et que les lumières ne s'éteignent, elle lève un bras en l'air, provoquant un immense soupir de soulagement dans la foule. Plusieurs vidéos de ce presque accident à Seattle sont devenues virales sur TikTok ces dernières heures, les fans saluant une fois de plus la réaction ultra-zen de leur idole.

Cardi B répond aux critiques

Tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Depuis le début de sa série de malchance, les critiques pleuvent. On lui reproche un manque de professionnalisme et de maîtrise sur scène, pointant parfois du doigt sa récente maternité pour expliquer ces ratés.

La musicienne a récemment pris la parole pour souligner que l'ambiance de ses concerts restait intacte malgré les couacs.

«Le fait est que, jusqu'ici, chacun de mes shows a été complet», a-t-elle déclaré sur X. Elle a également précisé que son rôle de maman ne l'empêchait pas de mener ses concerts avec brio. «Je joue pendant deux heures et je ne me plains pas. Je ne traite pas mes shows comme de simples concerts, mais comme des fêtes, et je prends du bon temps avec mon public.»