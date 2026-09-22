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Amanda Lear accuse Miley Cyrus de plagiat pour le tube Redlights

Amanda Lear accuse Miley Cyrus de plagiat
Amanda Lear accuse Miley Cyrus d'avoir plagié son titre «The Sphinx» (1978).images: getty

Cette star française accuse Miley Cyrus de plagiat

L’icône du disco des années 70, Amanda Lear, accuse la star américaine Miley Cyrus d’avoir plagié son morceau phare de 1978, The Sphinx, dans son nouveau titre Redlights. Une affaire révélée après des confidences exclusives accordées au Parisien.
22.09.2026, 12:0022.09.2026, 12:00

Tout a commencé par une publication piquante sur Instagram: «Merci Miley Cyrus d’avoir copié ma chanson.» Figure incontournable de la scène culturelle française et internationale, ancienne muse de Salvador Dalí devenue icône de l'ère disco, puis animatrice et comédienne, la chanteuse à la voix suave a mis le feu aux poudres.

En cause? Des similitudes troublantes entre Redlights, un morceau issu du tout dernier projet de la pop-star étasunienne (Bass Persuades), et son propre titre The Sphinx, sorti en 1978.

Miley Cyrus fait une grande annonce
Miley Cyrus fait une grande annonce

Si la version de Miley Cyrus adopte un tempo plus rapide, la ligne mélodique et la rythmique apparaissent quasi identiques, si l'on en croit une partie des internautes. Interpellée par ses fans, l'artiste française ne compte pas en rester là.

Dans des confidences accordées en exclusivité au Parisien, Amanda Lear est revenue en détail sur l'affaire. Elle y révèle notamment que son entourage professionnel et sa maison de disques, Universal, ont analysé les deux morceaux à l'aide de ChatGPT pour confirmer le soupçon:

«C'est la même mélodie, la même rythmique, c'est indéniable que c'est très inspiré»
Amanda Lear au Parisien

Et vous, vous trouvez qu'il y a une similitude?

Amanda Lear - The SphinxVidéo: YouTube/mahir imanov
Miley - RedlightsVidéo: YouTube/MILEY

Arrangement ou bataille judiciaire?

La star nuance toutefois ses propos en rappelant qu'elle apprécie l'interprète de Flowers - non sans rappeler au passage que celle-ci a déjà été accusée par le passé de s'être fortement inspirée du tube I Will Survive de Gloria Gaynor. Amanda Lear affirme même que la pop-starfigure parmi ses admiratrices, ayant déjà intégré ses chansons dans des playlists Spotify, et que son nom aurait circulé pour l'incarner dans un projet de biopic américain.

«Elle a déjà mis mon titre dans sa liste Spotify. On sait qu’elle est fan de moi»
Amanda Lear au Parisien
Miley Cyrus se dévoile complètement nue
Miley Cyrus se dévoile complètement nue

Cependant, la question des droits d'auteur reste entière. Universal entend rapidement contacter la maison de disques de Miley Cyrus. Pour Amanda Lear, l'issue est claire: «Soit on arrive à un arrangement, soit il y a un procès qui peut durer longtemps, à l’américaine.»

A moins d'une simple reconnaissance formelle créditant la chanson originale. De son côté, auprès de l'AFP, l'artiste se montre moins offensive, affirmant ne pas être de nature procédurière et préférer voir la situation réglée à l'amiable, tandis qu'aucune réponse officielle du camp Cyrus n'a encore été communiquée.

(jod)

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