12 idées cadeaux que Travis Kelce peut faire à Taylor Swift pour la Saint-Valentin

Travis Kelce a avoué n'avoir aucune idée de cadeau à offrir à sa petite amie pour la Saint-Valentin, alors on l'a aidé un peu.

Si la Saint-Valentin ce n'est pas pour tout de suite, il y en a un qui est déjà «sous pression» pour trouver le cadeau parfait à offrir à sa dulcinée, si l'on en croit Page Six. Il semblerait donc que Travis Kelce soit dans la même galère que vous, messieurs. Si cette fête hyper has been et (SURTOUT) commerciale à foison n'est pas du goût de tout le monde, on se doute bien que le nouveau don Juan de Taylor Swift ait envie de marquer le coup.

Et s'il y a bien quelqu'un qu'on connait plutôt bien ici, c'est Taylor Swift. Alors on s'est dit qu'on allait lui donner un petit coup de pouce ô combien important pour l'aider à marquer des points.

Un nouveau rôle au cinéma

Taylor sait tout faire. Cette femme aux multiples talents n'a plus rien à prouver... Sauf peut-être dans le cinéma, puisque son dernier (et premier?) rôle dans un film s'est avéré être un échec total. Le film Cats, vous connaissez? Si la réponse est non, c'est normal.

Oui, c'est elle. Image: capture d'écran

Du houmous, parce qu’elle en a besoin «n’importe quand»

Lors d'une interview pour Vogue il y a quelques années déjà, Taylor a déclaré que le houmous serait l'aliment qu'elle voudrait toujours avoir dans son frigo. Travis, tu sais ce qu'il te reste à faire.

Un fer à lisser, pour que ses cheveux soient aussi lisses que sa personnalité

Attention, cette idée n'est pas de moi.

Contente, Margaux? Keystone

Le tristement célèbre t-shirt Friends, parce que c’est sa série préférée

Evidemment, et comme la majorité des Américains, Taylor adooore la série Friends. Comme quoi elle n'a rien de particulièrement différent de nous (hormis son compte en banque).

Image: capture d'écran

Des cours de gym, parce qu’elle est incapable de faire la roue ou la colonne droite

Choquant, I know! Mais elle est incapable d'en faire. Elle l'a dit elle-même.

Il ne faut surtout pas lui offrir un olivier

Parce que son ex Joe Alwyn lui en a offert un à Noël une fois et qu'il ne faut jamais offrir le même cadeau qu'un ex. Jamais.

Un rendez-vous chez le psy

On a beau l'adorer, il faut tout de même avouer que son amour pour les chats tourne à l'obsession.

PS: Elle a «au moins» 10 statuettes de chats dans son salon.

Un nouvel architecte d’intérieur

En 2017, Taylor Swift a ouvert les portes de sa maison à Vogue pour leur fameuse série «73 questions avec...». On aurait préféré ne jamais y entrer tant son papier peint fait mal au crâne.

Image: capture d'écran youtube

Un spray désinfectant pour les mains

A la lavande – s'il vous plait – parce qu'elle déteste faire la queue dans les toilettes publiques pour se laver les mains. Qui lui dit que les toilettes publiques c'est dégueulasse?

Une bougie parfumée

Taylor adore les parfums et plus particulièrement les bougies parfumées de la marque Byredo à la senteur Tree House (allez savoir ce que ça veut dire). Elle coûte 83 balles chez Globus.

Image: capture d'écran Globus

Une dixième propriété

Parce qu'apparemment elle en a 9 et c’est pas assez. Et d'ailleurs, on raconte que le couple recherche actuellement un maison ensemble. Si chou.

Un trampoline, parce qu’elle aurait filé le sien à son frère

En 2012, Taylor Swift et Ed Sheeran ont écrit Everything Has Changed pour Red, le 4eme album de la chanteuse. En interview pour MTV News à l'époque, l'artiste a confié avoir co-écrit cette chanson avec le chanteur sur son vieux trampoline. Vieux trampoline qu'elle aurait fini par refiler à son frère pour Noël.

