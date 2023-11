People

On sait comment Taylor Swift et Travis Kelce se sont rencontrés

Le nouvel amoureux de la chanteuse s'est longuement confié sur la naissance de son idylle avec l'Américaine de 33 ans, actuellement en tournée au Brésil.

Dans une longue interview accordée au Wall Street Journal Magazine (WSJ), le joueur des Chiefs a confié n'être «jamais sorti avec quelqu'un comme ça». Et par «ça», il entend bien sûr Taylor Swift. Car si on avait encore un doute, Travis Kelce a définitivement confirmé être en couple avec la chanteuse. Mais ce n'est pas tout puisque le sportif s'est également longuement confié au magazine et a notamment expliqué comment les deux tourtereaux sont tombés sous le charme l'un de l'autre.

Mais Travis s'est d'abord pris un vent

Si Travis assure n'avoir jamais eu à faire à quelqu'un avec une telle «aura», toute cette attention, majoritairement des paparazzis et des fans, est relativement nouvelle pour lui. Mais pas question pour autant de se plaindre.

«La façon dont elle est scrutée chaque jour avec les paparazzis devant sa maison, devant chaque restaurant où elle va, après chaque vol qu'elle prend... Et elle continue de vivre et en profite. Si elle le vit comme ça, j'ai intérêt à ne pas être celui qui se plaint» Travis Kelce

Mais il aura fallu plusieurs tentatives pour que Travis puisse (enfin) rencontrer sa belle. En effet, le sportif de 34 ans a d'abord tenté d'approcher la star par le biais des «bracelets d'amitié», cette tradition des Swifties qui consiste à s'échanger des bracelets, en essayant de lui en offrir un. Une tentative qui a malheureusement échoué puisque Taylor Swift n'a pas daigné lui donner l'heure.

Cupidon s'est invité à la fête

Le tight end des Chiefs a ensuite avoué avoir reçu un petit coup de main de la part de... «quelqu'un qui a joué à Cupidon». L'histoire ne dit pas qui est ce mystérieux entremetteur, qui a visé juste puisque depuis, les deux stars sont inséparables. Seule information que Travis donnera? Certains font partie de la famille Swift.

«Elle va probablement me détester pour avoir dit ça, mais... quand elle est venue à Arrowhead, ils lui ont donné le grand vestiaire comme vestiaire, et ses petits cousins prenaient des photos... devant mon casier.» Malin le Travis!

Une chose est sûre, leur première rencontre n'a eu lieu que parce que Taylor Swift en a décidé ainsi. C'est d'ailleurs par un SMS que cette idylle a commencé:

«Elle m'a dit savoir exactement ce qu'il se passait et comment j'ai eu la chance qu'elle me contacte» Travis Kelce à propos de Taylor qui a (un peu) la grosse tête.

De quoi mettre la pression sur l'athlète, qui ne s'attendait probablement pas à un tel premier échange. Un stress qu'il a dû gérer jusqu'à leur premier date, raconte-t-il, sans parler de son entourage qui le suppliait de ne pas «foirer ça». Un clin d'œil peut-être à ses anciennes relations amoureuses dont on sait qu'elles ne se sont pas forcément bien terminées.

«Lorsque je l'ai rencontrée à New York, nous avions déjà discuté, donc je savais que nous pourrions avoir un bon dîner et une conversation» Travis Kelce

Une première apparition publique ensemble qui avait d'ailleurs enflammé la Toile. Depuis, les deux ne se quittent plus. Après un petit aller-retour en Argentine pour voir sa belle sur scène, Travis Kelce est retourné au Kansas, auprès de son équipe les Chiefs. Quant à Taylor Swift, elle continue d'assurer ses concerts au Brésil, malgré le décès d'une fan lors de son premier show à Rio de Janeiro.

