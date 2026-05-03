A 20 ans, Jolina Gisèle fait la promotion d'une collection de 60 000 pièces d'une valeur inestimable.

«Unique au monde»: Cette collection Pokémon suisse vaut des millions



La collection de cartes Pokémon la plus importante au monde se trouve en Suisse. La famille qui la possède en fait la promotion pour la vendre. Nous l'avons rencontrée.

Simon Mathis, Federico Gagliano / ch media

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«Attrapez-les tous!» Ce slogan poursuit les enfants depuis les années 1990. Depuis cette époque, les Pokémon se déclinent sur de nombreux formats: animés, jeux vidéos et, bien sûr, les cartes à jouer, dont la valeur a récemment explosé.

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Depuis un mois, un site suisse suscite l’étonnement, et pas seulement chez les fans de Pokémon. Une Suissesse de 20 ans, qui se fait appeler Jolina Gisèle, y dévoile une collection de cartes Pokémon qui pourrait bien être la plus importante et complète au monde.

Celle-ci comprend plus de 60 000 cartes, dont beaucoup sont extrêmement rares et dans un état irréprochable.

Certaines sont même des pièces dont on ne compte qu'un seul exemplaire au monde. La valeur de la Jolina Gisèle Collection est difficile à estimer. Mais celle-ci devrait se situer dans une fourchette de plusieurs dizaines de millions de francs.

La jeune femme présente notamment ses pièces sur Instagram, et a lancé une véritable campagne de communication basée autour de l'imagerie du Casino et de James Bon.

Dans une vidéo, on voit Jolina dans le rôle d'une Bond girl aux côtés du mannequin et influenceur alémanique Kevin Lütolf, tandis que la collection de cartes est mise en scène à l'hôtel 5 étoiles Dolder Grand, à Zurich. Bref, on a sorti les grands moyens pour vendre l'ensemble de ces cartes.

Un vrai court-métrage 👇🏼 Vidéo: extern / rest

En enquêtant, CH Media (éditeur de watson) a pu retrouver la famille propriétaire de la collection. Seule condition pour nous répondre: celle-ci a souhaité garder l'anonymat.

Une passion de père en fille

Jolina explique avoir constitué la fameuse collection avec son père. Ce dernier a répondu, avec son épouse, à plusieurs des questions qui circulent depuis des semaines en ligne, la principale étant de savoir comment on constitue une collection aussi exceptionnelle. Sa réponse: il fallait commencer avant le boom.

Car les origines de la collection du père remontent à 2013. À l’époque, Jolina Gisèle est à l’école primaire. Très introvertie, elle a de la peine à se faire de nouveaux amis en classe.

C’est alors qu’elle découvre les cartes à collectionner Pokémon. Celles-ci sont de la taille de cartes à jouer, mais représentent différents Pokémon, avec lesquels on peut s’affronter.

Ses camarades de classe, principalement des garçons, se moquent d’abord de sa collection. Mais celle-ci lui permet tout de même d’élargir son cercle d’amis.

Grâce à ce nouveau hobby, Jolina découvre aussi, pour la première fois, quelque chose qu’elle peut vraiment partager avec son père. Comme sa fille, cet entrepreneur a un caractère plutôt réservé. Il commence à s’immerger à son tour dans cet univers.

À l'âge de 7 ans, sa fille lui a demandé:

«Papa, peux-tu acheter toutes les cartes Pokémon?»

La fièvre de la collection gagne le père, qui cherche alors des contacts avec des personnes ayant accès à des cartes rares, en particulier au Japon, pays d’origine de la franchise. Son réseau se construit ainsi progressivement. Le père explique:

«Ce que je cherchais n’intéressait presque personne à l’époque»

Avant d’ajouter, hilare:

«Aujourd’hui encore, je possède des cartes qui n’intéressent sans doute personne d’autre que moi»

Une vocation de collectionneurs

Pour d’autres cartes de sa collection, en revanche, l’intérêt est immense. Depuis la pandémie, les cartes Pokémon ont connu un véritable boom.

Tout a (re)commencé vers 2020, lorsque le YouTubeur Logan Paul a acheté une carte Dracaufeu extrêmement rare pour 150 000 dollars, avant de la porter en pendentif autour du cou lors d’apparitions médiatisées.

Ce hobby de niche est alors devenu un phénomène grand public. Les prix ont explosé, et chacun s’est mis à chercher des trésors oubliés dans ses caves et greniers.

L’entreprise Professional Sports Authenticator (PSA), qui évalue et authentifie des cartes de collection de toutes sortes, a été submergée de demandes au point de suspendre ses activités pendant trois mois. Aujourd’hui encore, il faut attendre jusqu’à un an si l'on veut obtenir une évaluation.

Pour la famille suisse de collectionneurs, cela ne pose pas de problème car environ 12 000 de leurs cartes ont déjà été évaluées.

Il faut savoir que la valeur financière des cartes Pokémon est déterminée avant tout par le marché secondaire. Autrement dit par les collectionneurs qui achètent et revendent les cartes. La rareté n’est pas le seul critère, l’état de conservation est tout aussi déterminant.

De petites rayures, une impression décalée, des coins pliés, tout cela réduit fortement la valeur. Aujourd’hui, les collectionneurs protègent donc immédiatement leurs cartes dans des pochettes spéciales.

Lorsqu'elle sont apparues dans les années 1990, les cartes étaient utilisées très différemment. Elles servaient avant tout à jouer. Les rayures et l’usure étaient donc habituelles. C’est pourquoi les anciennes cartes en parfait état sont particulièrement précieuses. Les plus rares, notées d'un 10 par PSA, atteignent les valeurs les plus élevées sur le marché. Selon la famille, une grande partie des cartes évaluées de la Jolina Gisèle Collection ont obtenu cette note maximale.

Ce hobby est devenu cher

Certains fans critiquent depuis longtemps cet engouement et parlent d’une bulle qui pourrait bientôt éclater.

Les enfants ont parfois de plus en plus de mal à accéder aux cartes, car des adultes les achètent avant eux pour les revendre ensuite à des prix exorbitants. Le père de Jolina juge lui aussi cette évolution préoccupante:

«Pour moi, en tant que collectionneur, une telle explosion des prix est négative. Ce hobby est devenu plus cher»

C’est pour cette raison qu’il a arrêté de collectionner il y a quelques années.

L’échange montre clairement que le père est loin d’être un investisseur qui calcule, comme certains internautes le lui reprochent. Sa passion est évidente, il maîtrise parfaitement le sujet et se laisse parfois emporter par son enthousiasme. Il explique:

«Beaucoup de cartes racontent une histoire»

Parmi ses préférées figure la carte Super Secret Battle. Celle-ci date de 1999 et était remise comme prix aux gagnants de tournois locaux au Japon. Elle n’était donc pas disponible sur le marché, ce qui la rend extrêmement rare.

La famille elle-même n’a toutefois jamais participé à des tournois. Le père de Jolina explique:

«Je sais comment fonctionne le jeu de cartes, mais je ne joue pas. Ma passion, c’est la collection»

Sa fascination est difficile à résumer avec des mots.

«Les cartes sont simplement stylées. Soit on en tombe amoureux, soit pas du tout»

Malgré cette passion, la famille envisage donc désormais de vendre sa collection. «Celle-ci est devenue plutôt une charge», confie la mère de Jolina. La famille ne souhaite pas communiquer sur la valeur de l’ensemble.

En se basant sur les ventes passées aux enchères, on peut tout au plus estimer la valeur de certaines cartes. Ainsi, la collection suisse comprend notamment deux cartes Pikachu Illustrator dont l'évaluations élevées.

Notée 9, une carte de ce type a été vendue fin mars par la maison d’enchères américaine Heritage Auctions pour 1,4 million de dollars. La carte Illustrator est considérée comme le Saint Graal des collectionneurs de Pokémon. À ce jour, il n’existe qu’une seule Illustrator avec une note PSA 10.

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Celle-ci a été vendue au début de l’année, une fois encore par Logan Paul, pour 16,5 millions de dollars. L’acheteur était le capital-risqueur AJ Scaramucci, fils de l’ancien directeur de la communication de Donald Trump, Anthony Scaramucci.

Pour des raisons de sécurité, la famille a désormais déplacé la collection. L’opération a été complexe et coûteuse. Les précieuses cartes se trouvent désormais dans un lieu sécurisé, à un point tel que notre rédaction n’a pas pu le visiter. Cette prudence s’explique. En France, en avril dernier, des cartes Pokémon pour une valeur de 300 000 euros avaient été dérobées lors d’un braquage armé, comme l’a rapporté TF1.

Les vols de cartes dans des magasins ou des entrepôts se multiplient dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Le nouveau lieu de stockage soulage aussi la mère de Jolina, car il libère de l’espace dans la maison. «Les cartes occupaient une pièce entière», raconte-t-elle.

Un musée, ce serait parfait

La famille tient à vendre la collection dans son intégralité. «Elle appartient à un tout», estime le père, qui confie:

«Nous serions très heureux si quelqu’un en faisait un musée, afin que ces cartes historiques puissent être visibles par tous»

Cela dépasse toutefois les moyens de la famille, du moins pour l’instant. Plusieurs offres sérieuses ont déjà été reçues, mais la famille ne souhaite pas se précipiter. Le père précise:

«Plusieurs personnes intéressées souhaitent agir rapidement en raison de l’évolution à la hausse du marché Pokémon»

Et qu’en est-il de celle qui a donné son nom à la Jolina Gisèle Collection? La jeune femme termine actuellement sa maturité. «Son intérêt pour les Pokémon n’est plus aussi grand», confie sa mère. Les parents ne sont d’ailleurs pas certains qu’elle souhaite continuer à être exposée médiatiquement, puisqu’elle veut se concentrer sur ses examens de fin d’études.

Après une éventuelle vente, il resterait les classeurs de collection de Jolina datant de son enfance. «Ceux-là, nous ne les vendrons certainement pas», affirme son père. Lui-même gardera probablement une ou deux cartes en souvenir. Mais pour ce qui est de la collection, il considère cette étape comme terminée.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

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