14 actions inspirantes qui redonnent foi en l'humanité

Allez, un peu de positivité! Il existe encore de belles âmes en ce triste monde.Image: reddit/watson

Il est temps de couper des oignons à nouveau…Ben si, on voit bien que vous pleurez!
09.10.2025, 05:3809.10.2025, 05:38
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Maintenant qu'il fait de nouveau froid dehors, nous avons besoin de chaleur intérieure. Les scènes suivantes vous redonneront non seulement foi en l'humanité, mais vous envelopperont aussi comme une couverture douillette, vous apportant joie et réconfort.

Non seulement la petite fille est heureuse, mais toute l'entreprise aussi.

Good News
Image: reddit

La fille de mon collègue a découvert son métier et lui a fabriqué des ailes pour le protéger. C'était il y a trois mois, et depuis, il ne se déplace plus sans elles.

«Un employé formidable d’une quincaillerie aide un homme âgé sous la pluie: ma foi en l’humanité est restaurée!» écrit un utilisateur Reddit.

Glauben an die Menschheit wiederhergestellt: Win und Good News: Alter Mann im Regen
Image: reddit

Ou ici: le footballeur Alejandro Garnacho, qui fait le bonheur d'un petit supporter.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

... même s'il doit se promener à moitié nu ;-)

Image
Image: reddit

Juste un Australien qui sauve nonchalamment un énorme serpent de la route (ou la route du serpent).

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

«Gerry, le marchand de glaces, est décédé... et tous les camions de glaces de la ville ont défilé en son honneur»

GIF animéJouer au GIF

L'histoire complète est à découvrir ici.

C'est probablement la manière la plus cool de collecter les déchets et de faire quelque chose de bien pour l'environnement.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Cette amitié dont on rêve tous. 😪

Good News: Junge und Kuh
Image: via threads

Le message accompagnant cette photo disait: «Notre vache ne se sentait pas bien la nuit dernière. À mon réveil, je suis allée vérifier et j'ai vu ceci: mon fils dormait paisiblement à côté de la vache, et la vache posait sa tête sur lui. C'était un moment si beau et si touchant.»

Encore plus de bon karma 👇

19 bonnes actions qui prouvent que l’humanité existe toujours

Et parfois, il faut donner un coup de main à ceux qui sont moins doués.

Good News: Rettung für Vogelnest
Image: reddit

Un oiseau voulait faire son nid sur notre tuyau d'évacuation, mais ses brindilles n'arrêtaient pas de tomber, alors je lui ai acheté un panier.

Le «nid» a apparemment été accepté avec gratitude.

Image

Utile, mais aussi très risqué.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Ce qui nous rappelle: il est bientôt temps de changer nos pneus !

Un journaliste a remarqué qu'elle voulait être devant la caméra et lui a accordé ce moment...

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Le bon geste en pleine canicule ❤️

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

En parlant de bière... Parfois, un coup de main arrive de manière inattendue.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
20 images réconfortantes

C'est une idée géniale? C'est une idée géniale!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Ce gentil pompier a découpé un trou dans le casque de mon fils pour que ses cheveux puissent passer à travers.

Cela semble être une application incroyablement brillante.

Good News App
Image: reddit

Il y a quelque temps, j'ai téléchargé l'application «Be My Eyes». Elle permet de recevoir des appels FaceTime de personnes aveugles du monde entier et de les aider dans tous leurs besoins. Je viens de recevoir mon premier appel et j'ai aidé une dame à choisir du lait d'amande. Ce petit geste a illuminé sa journée.

Voici l'application Be my Eyes, au fait.

