Divertissement
Réseaux sociaux

«Maman, j'ai fait pipi au lit!» Ce trend gênant est hilarant

Le trend #pipiaulit débarque sur TikTok
Le trend #pipiaulit débarque sur TikTok

Le nouveau challenge qui cartonne sur TikTok? Se mettre dans la peau d'un personnage célèbre pour annoncer à sa daronne...qu'on a fait pipi au lit et qu'elle doit changer les draps. Attendez de voir les vidéos avant de juger!
01.12.2025, 16:5701.12.2025, 17:05
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Quand arrive la fin de l'année avec son cortège de nouvelles déprimantes (notamment: on va devoir se taper sa famille à Noël, il fait toujours gris, on va devoir dépenser un smic pour les fêtes, on a du retard sur les impôts, on aura bientôt une année de plus, etc...), chaque pépite de bonne humeur susceptible de nous faire oublier notre existence en fin de mue pendant une demi-seconde est bienvenue. Même si la pépite en question est complètement claquée, et qu'on a honte d'en rire.

Cette star sort une ligne de beauté pour bambins et ça choque

La honte en question nous a sauté au visage sous forme d'un trend viral, mais hilarant planqué dans nos «Pour Toi» sur TikTok, sous le hashtag très mature #pipiaulit. Le concept? Les vidéastes débarquent de nuit dans une chambre à coucher, et crient: «Maman, j'ai fait pipi au lit». La subtilité? Chacun se grime dans un personnage à choix, de Macron à l'âne de Shrek, en passant par Orelsan, Damso, ou encore Kylian Mbappé. Chacun y va de sa personnalité et de ses petits tocs pour annoncer à la daronne qu'il va falloir qu'elle se lève pour changer les draps trempés. Le boss du game, pour l'instant, est le créateur de contenu Jerry.

Juste pour le plaisir de rentrer dans ce mois de décembre dans une vibe OKLM et régressive, on vous a fait une petite compilation des meilleures imitations.

On commence avec le vidéaste Jerry, qui a saigné le trend comme personne. Mention spéciale pour l'imitation de Nikos Aliagas.

«J'aurais pu mettre ce pipi sous le tapis»: Jerry est Emmanuel Macron

@sarkodamelio Abonne-toi si tu en veux + 😂😂😂 #macron #imitation #drole ♬ son original - Jerry

«On se croirait à Versailles»: Jerry est Stéphane Bern

@sarkodamelio Abonne-toi si tu en veux + 😂😂😂 #stephanebern #humour #imitation #pipiaulit ♬ son original - Jerry

«Un parcours exceptionnel du pipi:» Jerry en Nikos Aliagas

@sarkodamelio Abonne-toi si tu en veux + 😂😂 #nikosaliagas #pipiaulit #imitation #humour ♬ son original - Jerry

«Quelle indignité!»: Jerry en Nicolas Sarkozy

@sarkodamelio @matthiasletrocquer ça donne envie de faire plein de persos 😂😂😂 #sarkozy #imitation #drole ♬ son original - Jerry
Ils léchent des crapauds pour le plaisir: pourquoi c'est dangereux

Mais encore

Orelsan: «c'est un peu relou»

@yukiji_o Cette trend me fait trop rire #trend #orelsan #fyp ♬ son original - yukiji

Kylian Mbappé: «Faut qu'on débriefe, le lit avait pas la bonne tactique»

@delvesse_jr Kyky de bondy 😂#humour #drole #trend #enfant ♬ son original - Delvesse JR
«C'est pas une défaite, c'est une leçon, je reviendrai plus sec!»

Cristina Córdula: «C'est mémérisant!»

@morticiadiams pardon Cristina je t’aime je recommencerai plus #prtt #humour #cristinacordula #trendingg #viraltoday ♬ original sound - Antzisocial

Damso: «pipi, pipi, pipi (ça rime)»

@dadoudinho2

J’ai tout donné pour imiter sa voix 😂😂😂

♬ son original - ᴅᴀᴅᴏᴜ 🦭

Paul Mirabel: «J'tenais à vous prévenir quand même»

@naubodytv La trend est exceptionnel #fyp #pourtoi #humour #paulmirabel #trend ♬ son original - NauBody
Ils veulent faire la peau à ce tic de langage

Ton gosse regarde trop RMC Découverte

@lasagne.lbd Ton enfant de 5 ans te dit qu’il a fait #pipiaulit #trend #fou #viral #humour ♬ son original - Lasagne.lbd

Gazo: «T'as capté»

@tung.tung.tung.sa900 #trendpipiaulit#gazo#trend #trend2025#trend ♬ son original - tung tung tung sahur

Zizou: «C'est toujours les mêmes gestes»

@remi_marceau

♬ son original - remi_marceau

Chantal Ladesou

@marcantoinelebret

♬ son original - Marc-Antoine Le Bret

On a gardé le meilleur pour la fin. Notre hibou vert préféré Duolingo ne pouvait pas passer outre le trend.

Duolingo

@duolingofrance @matthiasletrocquer tu m'inspires #duolingo #trend ♬ son original - Duolingo France
L’article