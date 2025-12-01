Le trend #pipiaulit débarque sur TikTok Image: watson

«Maman, j'ai fait pipi au lit!» Ce trend gênant est hilarant

Le nouveau challenge qui cartonne sur TikTok? Se mettre dans la peau d'un personnage célèbre pour annoncer à sa daronne...qu'on a fait pipi au lit et qu'elle doit changer les draps. Attendez de voir les vidéos avant de juger!

Quand arrive la fin de l'année avec son cortège de nouvelles déprimantes (notamment: on va devoir se taper sa famille à Noël, il fait toujours gris, on va devoir dépenser un smic pour les fêtes, on a du retard sur les impôts, on aura bientôt une année de plus, etc...), chaque pépite de bonne humeur susceptible de nous faire oublier notre existence en fin de mue pendant une demi-seconde est bienvenue. Même si la pépite en question est complètement claquée, et qu'on a honte d'en rire.

La honte en question nous a sauté au visage sous forme d'un trend viral, mais hilarant planqué dans nos «Pour Toi» sur TikTok, sous le hashtag très mature #pipiaulit. Le concept? Les vidéastes débarquent de nuit dans une chambre à coucher, et crient: «Maman, j'ai fait pipi au lit». La subtilité? Chacun se grime dans un personnage à choix, de Macron à l'âne de Shrek, en passant par Orelsan, Damso, ou encore Kylian Mbappé. Chacun y va de sa personnalité et de ses petits tocs pour annoncer à la daronne qu'il va falloir qu'elle se lève pour changer les draps trempés. Le boss du game, pour l'instant, est le créateur de contenu Jerry.

Juste pour le plaisir de rentrer dans ce mois de décembre dans une vibe OKLM et régressive, on vous a fait une petite compilation des meilleures imitations.

On commence avec le vidéaste Jerry, qui a saigné le trend comme personne. Mention spéciale pour l'imitation de Nikos Aliagas.

«C'est pas une défaite, c'est une leçon, je reviendrai plus sec!»

On a gardé le meilleur pour la fin. Notre hibou vert préféré Duolingo ne pouvait pas passer outre le trend.

