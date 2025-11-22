Que valent les désormais célèbres confitures de Meghan Markle? On a fait le test. image: watson dr

Les produits de Meghan Markle sont-ils une arnaque? On a enfin testé

De la confiture de framboises qui a mis en rogne la famille royale britannique, aux paillettes de fleurs qui ont surexcité toute la riviera californienne, on a entendu tout et son contraire sur les produits d'As Ever, la marque de la duchesse de Sussex. Nous avons finalement pu les tester par nous-mêmes.

Voilà plus d'un an, désormais, que Meghan Markle/Sussex a provoqué l'émoi au coeur sa riche enclave de Montecito en faisant parvenir à une poignée d'amis et de voisins célèbres triés sur le volet sa confiture de fraises.

Depuis, le business de l'ancienne princesse a bien évolué: outre une série Netflix à la gloire de ses talents de ménagère, Meghan a lancé sa marque et commercialise moult produits rigoureusement indispensables, du miel d'abeille à la sauge aux kits à pancakes.

Addition salée et attente amère avec As Ever

Puisque As Ever, lancé ce printemps, ne livre pour le moment que sur le territoire américain, votre chroniqueuse royale dévouée a longtemps dû se contenter avec impuissance des critiques et comptes-rendus gustatifs des médias d'outre-Atlantique pour en imaginer la saveur et la texture de cette iconique tartinade.

Il faudra trépigner jusqu'à un séjour de quelques semaines aux Etats-Unis et d'être au bénéfice d'une adresse postale pour pouvoir, enfin, goûter au fruit défendu.

Pas question dès lors de se contenter d'un seul malheureux pot de confiture à 12 dollars. De la bougie «Signature No. 519» (une référence au jour du mariage de Meghan et Harry, en mai 2019) aux paillettes de fleurs que la duchesse prend un délicat plaisir à parsemer partout dans son show Netflix, le panier se remplit à vitesse grand V.

Un caprice dispendieux. Entre le lot de trois confitures (bah oui, il faut bien toutes les goûter), la bougie au parfum du bonheur conjugal, les paillettes et les trois bouteilles de vin à 35 dollars l'unité (Meghan est maligne, il faut en commander au minimum trois pour pouvoir se faire livrer), la facture totale dépasse les 200 dollars. Mais le journalisme est un métier de sacrifice, pas vrai?

S'il vous prend un jour l'envie de filer un coup de main à la duchesse et au duc de Sussex pour financer le loyer du manoir de Montecito en commandant sur As Ever, un conseil: prenez-vous y à l'avance.

Notre commande contenant de l'alcool, elle se retrouve splitée en deux. Les trois bouteilles de vin quitteront un entrepôt de la petite ville de Windsor (ça ne s'invente pas), en Californie, le 3 novembre, quand les confitures, la bougie et les paillettes partiront le même jour d'un dépôt situé à La Mirada, dans le même Etat, mais à 456 miles de là.

Nous recevons le vin une semaine plus tard, le 11 novembre. Mais il faudra tout de même trépigner jusqu'au 17, soit deux semaines après avoir passé commande, pour recevoir enfin la seconde partie - bien au-delà de la promesse du site de voir la couleur de nos produits se matérialiser sur le palier entre «7 à 9 jours ouvrables».

A l'intérieur

Si la ponctualité n'est pas le fort de Meghan, il faut au moins accorder à la duchesse le sens du détail. Fidèle à sa série Netflix, With Love, Meghan, où chaque épisode contient au moins 15 minutes de tutoriel sur la manière de réussir de magnifiques cadeaux, le contenu du coffret est méticuleusement emballé - à croire que Meghan l'a préparé elle-même, juste pour nous.

D'ailleurs, la duchesse nous a même laissé un petit mot!

Un petit mot de Meghan, quel honneur. image: watson dr

On rigole, évidemment. Mais on se réjouit quand même d'«enjoyer» le contenu de ce paquet! image: watson dr

Chaque vin est orné d'un sticker blanc ou doré. image: watson dr

Les housewives de la riviera californienne doivent adorer. image: watson dr

L'étiquette des bouteilles est à l'image de la marque: trrrrrrès raffinées. image: watson dr

Mais sans plus attendre, passons à la dégustation... et à nos notes!

Nos notes

Confiture de framboises: 7/10

On commence forcément par le produit phare d'As Ever: la fameuse «tartinade» de framboises. Avec sa courte liste d'ingrédients (framboises, sucre de canne bio, jus de citron et pectine), la recette pourrait être celle d'une authentique confiotte de grand-maman.

La star de la marque de Meghan. image: watson dr

Si la consistance est appréciable, le goût se révèle... une douce déception. Après tant de mois d'attente et une frénésie médiatique qui n'a rien à envier à celle de l'alunissage en 1969, les attentes étaient forcément très (trop?) élevées. La tartinade de Meghan n'est en fait qu'une simple et bête confiture. Bonne, certes. Mais rigoureusement normale.



Confiture de fraises: 8/10

Même chose pour sa petite soeur, la plus méconnue confiture de fraises. Très sucrée, mais gourmande. Pour le prix, on recommande toutefois de se rabattre sur la version de Bonne Maman.

Quand y'a des fraises et du sucre, ça peut difficilement être mauvais. image: watson dr

Marmelade d'oranges: 10/10

Incontestablement, cette marmelade se révèle être la meilleure surprise de ce test: acidulée et forcément moins roudoudou que ses équivalentes aux fruits rouges, l'agrume aidant, c'est une petite joie pour le palais. Même son prix de 12 dollars le pot ne parvient pas à la rendre trop amère.

image: watson dr

Paillettes de fleurs: ?/10

Difficile de noter un produit aussi dénué de goût que d'utilité, à l'exception d'être du plus bel effet sur vos biscuits sablés ou votre matcha latte du matin. Zéro pointé serait peut-être un peu dur, puisqu'on savait pertinemment à quoi s'attendre en commandant cette charmante futilité à 15 dollars.

Sans doute l'achat le moins utile de notre vie. image: watson dr

La bougie du mariage: 7/10

A quoi peut bien sentir le mariage d'Harry et Meghan? Selon le descriptif d'As Ever, rien de moins que «la menthe marocaine, le thé blanc et un fond boisé de cardamome». Mais encore? «La chaleur du soleil et le bleu du ciel, empli d'amour et de rires.» Pour 64 dollars, il faut au moins ça.

La bougie «Signature No 19.5». image: watson dr

Difficile de vous décrire plus précisément le parfum de cette création. Si ce n'est que, comme toutes les bougies qui coûtent un bras (vous savez, celles de chez Globus et Bongénie), on hume d'emblée que cette cire est de qualité. Qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur?

Vin blanc: 2/10

Sans doute la pire déception de ce test. A 35 dollars la bouteille, on s'attendait à ce que Meghan nous propose au moins un joli Sauvignon de la Nappa Valley. Que nenni. Cette vinasse de Nouvelle-Zélande est acide et agressive en bouche. On l'a recrachée aussi sec.

image: watson dr

Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, cette piquette l'est encore plus. watson

Vin rosé: 8/10

Enfin, on termine avec le rosé - qui, lui, a au moins le mérite d'être originaire de la célèbre vallée du vin californienne. Beaucoup plus heureux que la piquette précédente, même si, comme le souligne à juste titre mon partenaire de critique et de boisson:

«C'est du rosé, quoi»

image: watson dr

Conclusion de toute cette affaire? Il n'y avait pas besoin de débourser 200 dollars pour le comprendre, mais, en commercialisant du rosé et de la confiture, Meghan n'a pas pris un énorme risque. As Ever relève de l'arnaque charmante très bien emballée.

Mais que la duchesse de Sussex a au moins le mérite de vendre pour arrondir les fins de mois.