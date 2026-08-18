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Vous voulez les GIFs les plus drôles de la semaine? Par ici!

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Aujourd'hui, essayez de ne pas vous prendre trop au sérieux! Vous verrez, c'est bon pour la santé.
18.08.2026, 05:3418.08.2026, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Pour beaucoup, les vacances d'été sont déjà terminées, d'autres n'en ont pas eu et attendent avec impatience les vacances d'automne. Pour éviter la déprime de fin d'été, il nous faut de quoi nous remonter le moral.

21 fails qui prouvent que tout peut basculer en une seconde

Heureusement pour tout le monde, c'est le mardi des Fails! C'est partiiii!!​

… entrez, entrez!

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Probablement le fail le plus drôle de la semaine!

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Alors… est-ce que vous buvez et conduisez?

Lustige Fails: Verwirrendes Schild zu Alkohol am Steuer
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Traduction très approximative: Pas de bière au volant.

Soyez prudent lorsque vous commandez une piscine en ligne!

Toutefois, il faut préciser que l'image du produit suivante aurait dû éveiller quelques soupçons:

Onlineshopping Vortellung vs. Realität (Fail)
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Et voici ce qui a finalement été livré:

Surprise

Amuse-toi bien.

Lorsque les lumières s'allument soudainement dans le club:

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Quelqu'un s'est-il rendu en Bolivie (récemment) et peut-il confirmer que certains mannequins ressemblent à ça?!

Aaaaah, notre (ancien) patrimoine culturel suisse: le Tobreljone.

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung Toblerone
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(Le Fake de la semaine.)

Le tatouage de la semaine:

Fails: Tattoo der Woche
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Un mème d'été typique.

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L'autre jour chez McDonald's:

Lustige Fails: Datum auf Mc Wrap
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Bon, au moins, il n'est pas périmé.

Avez-vous fait du sport aujourd'hui?

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Une partie de ping-pong, ça vous dit?

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La légende raconte qu'il est toujours coincé là-dedans aujourd'hui.

C'est vraiment triste.

Lustige Fails: TV Remote im ÖV vergessen
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Il fait mieux que vous sur Strava

Petit rappel: fumer bruyamment est interdit.

Lustige Fails: Rauchen verboten
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Un ajout judicieux: le Smork Alam.

Lustige Fails: Rauchen verboten
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Probablement une annonce pour tous les fans de James Bond.

Die lustigsten Fails der Woche: 007 Bahn kaputt
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Ben oui, le travail bat le talent!

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Il ne méritait pas ça, ce verre. :-(

Quelle est la marque de cette chemise?Chemise: Oui

Lustige Fails: Fälschung von Gucci und The North Face und Micky Maus
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Allons donc: QUI FAIT UNE CHOSE PAREILLE???

Lustige Fails: Teppich macht Perfektionisten traurig
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La définition de: «ne pas avoir de veine»!

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On est déjà nostalgiques

Et là, une deuxième définition...

Lustige fails: Haus kaputt
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Au moins, elle reste fidèle à son style de vie - et elle l'assume.

Lustige Fails: Vor Gericht wegen Ladendiebstals
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comparution devant le tribunal pour vol à l'étalage

Eeeeet...

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... CiaoooOOOOooooo!

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Bonus-Win

Les premiers pas constituent toujours un moment émouvant.

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«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
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Du bling-bling à la vraie vie: on a rencontré K.Maro
Plus de 20 ans (!) après Femme Like U, K.Maro n'a plus grand-chose du gangster bling-bling qui peuplait nos télés cathodiques dans les années 2000. On l'a rencontré au Venoge Festival pour parler succès, argent, nostalgie et conneries de jeunesse.
Dans nos souvenirs, il y a les lunettes fumées, les chaînes en or, les grosses bagnoles, les femmes qui dansent, les liasses de billets et K.Maro, ce personnage de rappeur gangster qui semblait avoir fait de la «good life» un projet professionnel.
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