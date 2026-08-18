Vous voulez les GIFs les plus drôles de la semaine? Par ici!

Aujourd'hui, essayez de ne pas vous prendre trop au sérieux! Vous verrez, c'est bon pour la santé.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Pour beaucoup, les vacances d'été sont déjà terminées, d'autres n'en ont pas eu et attendent avec impatience les vacances d'automne. Pour éviter la déprime de fin d'été, il nous faut de quoi nous remonter le moral.



Heureusement pour tout le monde, c'est le mardi des Fails! C'est partiiii!!​

… entrez, entrez!

Probablement le fail le plus drôle de la semaine!

Alors… est-ce que vous buvez et conduisez?

Traduction très approximative: Pas de bière au volant.

Soyez prudent lorsque vous commandez une piscine en ligne!

Toutefois, il faut préciser que l'image du produit suivante aurait dû éveiller quelques soupçons:

Et voici ce qui a finalement été livré:

Amuse-toi bien.

Lorsque les lumières s'allument soudainement dans le club:

Quelqu'un s'est-il rendu en Bolivie (récemment) et peut-il confirmer que certains mannequins ressemblent à ça?!

Aaaaah, notre (ancien) patrimoine culturel suisse: le Tobreljone.

(Le Fake de la semaine.)

Le tatouage de la semaine:

Un mème d'été typique.

L'autre jour chez McDonald's:

Bon, au moins, il n'est pas périmé.

Avez-vous fait du sport aujourd'hui?

Une partie de ping-pong, ça vous dit?

La légende raconte qu'il est toujours coincé là-dedans aujourd'hui.

C'est vraiment triste.

Petit rappel: fumer bruyamment est interdit.

Un ajout judicieux: le Smork Alam.

Probablement une annonce pour tous les fans de James Bond.

Ben oui, le travail bat le talent!

Il ne méritait pas ça, ce verre. :-(

Quelle est la marque de cette chemise?Chemise: Oui



Allons donc: QUI FAIT UNE CHOSE PAREILLE???

La définition de: «ne pas avoir de veine»!

Et là, une deuxième définition...

Au moins, elle reste fidèle à son style de vie - et elle l'assume.

comparution devant le tribunal pour vol à l'étalage

Eeeeet...

... CiaoooOOOOooooo!

Bonus-Win

Les premiers pas constituent toujours un moment émouvant.