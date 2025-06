Vincent Kucholl va tenter quelque chose de nouveau sur scène

«Dans un personnage, je suis beaucoup plus libre et je m’amuse aussi beaucoup plus. Je ne ferai jamais de stand-up. Ça ne m’intéresse pas de me montrer moi-même sur scène, on verrait que je ne suis pas très drôle et un peu déprimé.»

«Je n’ai jamais fait de solo. Là, je vais tenir un texte de bout en bout, sans Veillon pour me rassurer ou me critiquer, ce qu’on a fait mutuellement dès nos débuts. À chaque fois qu’on sortait de scène, on prenait des notes sur ce qui avait marché ou non. Et si tu te ramasses un vent, tu n’es pas tout seul.»

23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï

Toujours plus luxueux, toujours plus cher, toujours plus bling-bling: à Dubaï, quand on pense avoir vu la voiture la plus dingue, on tourne la tête et, déjà, on se retrouve face à un spécimen encore plus extravagant. Voici 23 bolides que j'ai repérés.

La voiture aux Emirats Arabes Unis, ce n'est pas un moyen de transport, c'est un lifestyle et carrément un sport. Il existe, par exemple, des compétitions de dune bashing (la conduite dans le désert) comme lors du Dewa Festival, un énorme rassemblement de 4x4 dans le désert où chacun tente de grimper une dune monstrueuse à toute vitesse.