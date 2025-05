10 destinations de vacances sous-évaluées à découvrir en 2025

Da Nang, Porto Venere ou Valence: voici quelques-unes des destinations sous-évaluées. Image: watson

10 destinations de vacances à découvrir en 2025

Vous aimeriez partir en vacances loin des sentiers battus? On vous a déniché des alternatives aux lieux les plus courus (mais qui y ressemblent).

Si vous n'avez pas encore réservé vos vacances pour cette année, cet article est pour vous. Il liste des destinations presque similaires à Venise et autres classiques envahis de touristes. Avantage: elles vous ruineront (un peu) moins.

Amrum, Allemagne

Amrum offre du calme à ceux qui en ont marre du bruit. Image: DPA

Tout au nord de l'Allemagne, l'île d'Amrum n'a rien à envier à sa voisine de Sylt, juste au sud, en termes de beauté. Si vous pouvez vous passer de l'agitation et de la valse des célébrités, alors à vous le calme, la détente et la nature. Autre point positif: des prix plus avantageux. Là où Sylt peut parfois faire exploser le budget en haute saison, vous ne vous ruinerez pas sur Amrum.

Outre la baignade, les sports nautiques ou le vélo, l'île a de nombreuses randonnées à offrir, notamment dans la forêt près de Wittdün, ou parmi les dunes entre Norddorf et Süddorf.

Le phare, véritable emblème de l'île vaut également le détour. C'est par ailleurs le seul que l'on puisse visiter.

Paros, Grèce

La ville portuaire de Naoussa, au nord de Paros. Image: Shutterstock

Au lieu de jouer des coudes dans la foule dans les rues de Santorin ou de Mykonos, on pourrait tout simplement se rabattre sur Paros, à 80 kilomètres de Santorin. Tout comme cette dernière, l'île séduit par ses jolis petits villages, ses églises historiques et ses moulins à vent. Sans oublier la ville de Parikia, toute de blanche et de bleue, et que l'on considère comme l'équivalent de Fira.

Ses restaurants proposent des plats grecs. On peut aussi y boire un café en toute décontraction, sans la présence de nombreux influenceurs en herbe en quête de la photo parfaite pour Instagram. Parikia ne décevra pas non plus les férus de shopping. Elle abrite enfin la Panagia Ekatontapyliani, l'une des plus anciennes églises du pays.

Le village de pêcheurs de Naoussa mérite aussi une visite.

Comacchio, Italie

Comacchio, ou la «petite Venise». Image: Shutterstock

Qui n'a jamais rêvé de Venise? Mais on peut bien craindre que la Venise d'autrefois ait désormais disparu. Outre les ponts en mauvais état et les prix surfaits, presque plus personne n'y vit. Des masses de touristes débarquent en revanche chaque jour de leur bateau de croisière, et ne se laissent pas dissuader par les 10 euros de ticket d'entrée. Si cette horreur vous repousse, misez donc plutôt sur Comacchio.

Comacchio se situe à 115 kilomètres au sud de Venise. On la surnomme la «petite Venise» à cause de ses nombreux canaux et maisons colorées. Contrairement à la cité des Doges, il est facile de flâner dans les ruelles sans se marcher dessus ou se faire bousculer par des visiteurs qui prennent des photos. En plus d'être paisible, Comacchio convient par ailleurs à toutes les bourses. Alors qu'à Venise, en plus d'être décevante, la nourriture est généralement chère, on peut déguster à Comacchio, un délicieux repas à un prix raisonnable.

Le pont Trepponti, une des attractions. Image: Shutterstock

A cheval sur trois canaux, le pont Trepponti vaut le détour. On peut sinon admirer des flamants roses et d'autres oiseaux rares dans le parc naturel du delta du Pô.

Porto Venere, Italie

Porto Venere compte plein de boutiques. Image: cinqueterre.eu.com/de/portovenere

Et parce que l'Italie est si chouette, restons-y. Voici une très jolie alternative aux Cinque Terre. Avec ses maisons de pêcheurs colorées qui rendent particulièrement bien sur Instagram, Porto Venere se trouve à environ dix kilomètres au sud des fameux villages. Son port pittoresque et sa situation époustouflante sur les falaises ont de quoi plaire. La localité figure elle aussi au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais contrairement aux Cinque Terre, on peut s'arrêter tranquillement dans les ruelles, sans que les flots de touristes ne bouchent le panorama sur la mer.

La Terrazza del Molo offre la meilleure vue sur la petite ville. L'église San Pietro, située sur un rocher abrupt au-dessus de l'eau, mérite aussi qu'on s'y attarde. La forteresse de Doria et la grotte de Byron valent également le détour. Cette dernière ravira les amateurs de plage, car elle abrite plusieurs endroits pour se baigner.

Valence, Espagne

Il fait bon flâner dans le centre historique. Image: Shutterstock

Si dans les grandes villes surpeuplées comme Barcelone, vous passez votre chemin, celui-ci vous mènera peut-être plutôt du côté de Valence. Elle aussi au bord de la Méditerranée, elle peut miser sur une bonne dose de culture, une gastronomie excellente et des possibilités de shopping intéressantes. On la rallie facilement en avion depuis n'importe où en Europe.

Sa paella et ses oranges ont fait la réputation de Valence. Mais ce n'est pas tout. Outre les sites touristiques tels que la cathédrale ou la bourse historique de la soie Lonja de la Seda, les adeptes de farniente trouveront à seulement cinq kilomètres de là des plages comme Las Arenas ou Malvarrosa pour se détendre et prendre le soleil.

Minorque, Espagne

Plus calme que Majorque, un haut lieu de la fête. Image: EPA EFE

Majorque souffre du tourisme de masse. Et cela dérange surtout les autochtones, qui protestent de plus en plus contre les vacanciers un peu trop alcoolisés. Vous n'avez pas l'intention de vous prélasser toute la journée sur le sable, une choppe de sangria à la main? Peu vous importe de passer vos nuits au Bierkönig et compagnie? Alors vous trouverez à Minorque un joli coin à l'écart de toute cette effervescence. Pour profiter de la nature, de la plage et du soleil, Minorque est l'endroit idéal.

La deuxième île des Baléares offre le même climat méditerranéen et des plages tout aussi somptueuses que celles de Majorque. Minorque aussi possède de magnifiques forêts de pins, des plages de sable blanc et une eau turquoise. Plus de la moitié de l'île est protégée.

La Cala Turqueta et la Cala Macarelleta, entre autres, sont des criques paradisiaques. Les amoureux de randonnée y trouveront également leur compte et pourront faire le tour complet du territoire en suivant le Camí de Cavalls. Et la culture n'est pas en reste. La vieille ville de Ciutadella, avec sa cathédrale, ses palais municipaux et son port, est classée monument historique. Même si Mahón, la capitale, connaît une forte fréquentation en été, ce n'est pas encore comparable à Palma de Majorque.

Utrecht, Pays-bas

À Utrecht, on peut prendre place directement au bord de l'eau. Image: Shutterstock

A l'image d'autres métropoles populaires, Amsterdam a atteint ses limites en matière de tourisme de masse. L'interdiction du cannabis et de l'alcool, ainsi que des slogans tels que «Stay away» devraient permettre de réduire dans une certaine mesure le flux de visiteurs.

Alors pour faire plaisir à la ville d'Amsterdam et à soi-même, il vaut mieux se tourner vers Utrecht, également aux Pays-Bas. Située à 40 kilomètres de son aînée, cette jolie localité a aussi un réseau de canaux, des musées et d'agréables cafés.

A Utrecht, nul besoin de renoncer aux promenades le long des canaux. Contrairement à Amsterdam, de nombreux restaurants et bars se trouvent directement au bord de l'eau, ce qui favorise une vue dégagée. En termes de shopping, l'offre de magasins est tout à fait convenable.

Pattaya, Thaïlande

Pattaya a fait sa renommée grâce à ses plages. Image: Shutterstock.com

Pendant la haute saison, Bangkok, est une destination très prisée. Cela entraîne par conséquent parfois une saturation de la capitale. Pour tout de même profiter des avantages de la Thaïlande, il est conseillé de se rendre à Pattaya, à 150 kilomètres de là.

Pendant la guerre du Vietnam, l'endroit servait au repos des soldats américains. Mais aujourd'hui, il est devenu un véritable paradis, avec ses nombreux complexes hôteliers, ses offres de divertissement et ses boutiques.

Pattaya possède aussi une vie nocturne animée, des marchés de nuit et de belles plages. Elle a également l'avantage de proposer de nombreuses options pour les familles. Outre les parcs de loisirs et les spectacles, on trouve aussi des terrains de golf.

Da Nang, Vietnam

On la considère comme le Miami du Vietnam. Image: Shutterstock

Sans parler du tourisme de masse, il est plutôt déconseillé de se rendre à Miami. Et cela à cause des derniers événements politiques. Les contrôles arbitraires à l'entrée du territoire se sont en effet récemment multipliés. Ils vont de la fouille de téléphone portable à l'arrestation.

Une alternative à Miami est Da Nang, la cinquième plus grande ville du Vietnam. On compare souvent les deux, car la version asiatique permet tout aussi bien de combiner vacances en ville et à la plage. Et elle a également beaucoup à offrir sur le plan culinaire. Da Nang a même été désignée par le guide Michelin comme l'une des 10 meilleures destinations de 2025.

Vous pourrez par exemple opter pour des excursions en bateau, en canoë ou en ski nautique à Than Binh Beach. Et puis il y a China Beach, endroit rêvé pour les surfeurs.

La meilleure période pour s'y rendre se situe entre février et mai ou entre septembre et octobre, afin d'éviter à la fois la saison des pluies et les températures trop élevées.

Perth, Australie

Un bon mélange de balnéaire et de culture urbaine. Image: Shutterstock

On connaît Sydney pour son équilibre bien dosé entre vie urbaine et balnéaire. On connaît en revanche un peu moins Perth, plus discrète, mais tout aussi belle. La ville se trouve dans le sud-ouest de l'Australie. Elle dispose d'une riche offre culturelle, dont de nombreux musées et galeries. Outre son côté citadin, la ville peut également marquer des points en tant que station balnéaire. La plage de Cottesloe rivalise facilement avec la Bondi Beach de Sydney.

En plus de la natation, le snorkeling et la plongée sous-marine, les vacanciers peuvent également randonner, partir en vélo ou en kayak. On conseille aussi la journée aux Pinnacles, dans le parc national de Nambung.

Les connaisseurs de vin ne manqueront pas la Swan Valley, plus ancienne région viticole de l'État, à seulement 25 minutes de route. Interdite aux voitures, Rottnest Island est également intéressante. De petits kangourous à queue courte, les quokkas vivent sur cette île à la nature intacte, et aux 63 plages et baies.

