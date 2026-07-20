Vidéo: watson

Il a célébré à sa façon

Le streamer américain IShowSpeed et le groupe de K-pop BTS se sont rencontrés dans les coulisses de la finale de la Coupe du Monde. Entre cris de ralliement «à la Speed» et acrobaties, cette rencontre inopinée a rapidement fait le tour des réseaux.

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Décidément, IShowSpeed – de son vrai nom Darren Watkins Jr. – ne passera jamais inaperçu. Ce dimanche, le streamer américain le plus populaire au monde a performé lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, pour interpréter son tube World Cup (Champions).

Sa prestation a certes ravi ses fans, mais a également récolté de nombreuses critiques sur les réseaux. En cause, si l'on en croit le média Independant.co? Le fait que sa voix semblait préenregistrée. Sur la Toile, de nombreux internautes ont partagé leur déception (et leur fiel), lançant: «La FIFA lance la Coupe du Monde avec un concours de playback», ou encore: «Speed nous offre la pire performance de playback de tous les temps.»

Un twitto en colère a également commenté: «Ils ne se donnent même plus la peine de cacher le playback. C’est lamentable… Rendez-nous la vraie musique live et les groupes!». D'ailleurs, le streamer n'a pas été le seul à être épinglé; Post Malone, qui a interprété une nouvelle chanson intitulée Chrome Heartbreaker, a également fait l'objet de quelques remarques du genre.

Voilà qui n'a pas gâché la soirée d'IShowSpeed, lequel a même qualifié son expérience inédite d'«incroyable». Le trublion de 21 ans a tout de même admis avoir ressenti une certaine forme de nervosité sur scène. «A un moment donné, je n'arrivais même plus à bouger les jambes», a-t-il confessé.

Pourtant, lors des derniers moments de la finale, ses jambes avaient retrouvé toute leur fonction. En effet, dans un clip désormais viral, l'on peut apercevoir IShowSpeed tomber sur le boysband sud-coréen BTS et célébrer cette rencontre à sa manière - à coups de cris, de «wow, wow, wow!», et de salto arrière.

«Une photo!»

Pour les détails, il semblerait que le streamer regardait le match depuis une loge du stade pendant les prolongations. Le score était toujours de 0-0 lorsqu'une personne lui a indiqué que les membres du groupe BTS se trouvaient dans le couloir. Sans hésiter, il s'est précipité hors de son cocon. Dès qu'il a aperçu RM et J-Hope, Speed s'est écrié à plusieurs reprises:

«Oh mon Dieu! BTS! Je peux prendre une photo?»

J-Hope a été le premier à le saluer et à le reconnaître, lui tendant la main et criant de joie, avant que les deux hommes ne s'étreignent. S'en sont suivis accolades, hurlements «made in Speed» et un joyeux chaos à la hauteur de la réputation du vidéaste - et même un de ses fameux sauts périlleux arrière.

Bref, de quoi nourrir les réseaux de bonne humeur, dans le brouhaha de tous les moments viraux qui ont marqué cette finale de Coupe du Monde. (jod)