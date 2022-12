26 photos marrantes de radars qui soulèvent des questions

En fait, on voulait d'abord vous publier des photos de radars de l'équipe de la rédaction, mais la moitié n'a pas le permis, mais ensuite, on s'est dit qu'il devait y en avoir de plus drôles encore sur les internets. On a fouillé pour vous et voilà le fruit de cette belle récolte:

Merci au canard pour ce sauvetage!

Plus personne ne prêtera de voiture à ce chien désormais.

Ooopsie.

L'utilisateur écrit: «Le moment gênant où votre femme vous dit qu'elle 'sort avec des copines' et que vous recevez une amende avec une photo d'elle en train de branler un mec».

Le logo de Ferrari s'est échappé.

L'amende semble avoir valu la peine pour eux.

This is so Christmas.

Laissez passer le scooter-renne! Bild: imgur

Pas de téléphone pour prendre une photo? Aucun problème.

Espérons qu'il ne faisait pas trop froid.

Quand la malchance vous suit. 😅

La personne écrit: «La voiture est tombée en panne à 10h, à 11h50 j'ai eu une contravention pour excès de vitesse».

Mais qu'est-ce que...?

C'est vraiment le moment de faire sa paperasse?

Bild: KEYSTONE

L'amour ne connaît pas de limite (de vitesse).

Bild: kantonspolizeri st. gallen

La mouette: «pardon, mais je suis un peu pressée!»

Si ça assure que le train est à l'heure, on tolère cet excès de vitesse.

Quelle merveilleuse ironie.

Quelqu'un sera probablement poursuivi pour deux crimes en même temps.

Une manière dangereuse, mais stylée de cacher sa plaque.

Euh, pardon, mais ça ne ressemble pas du tout à du 59 km/h.

Oui, on sait que c'est la voiture derrière le cheval qui a été flashée.

Trouverez-vous le truc qui n'a rien à faire sur une autoroute?

Le plus fou, c'est que la femme a participé volontairement. 😅

Au fait, la photo a été prise en Suisse! En Appenzell Rhodes-Extérieures. Bild: reddit

C'est une grave violation de la vie privée des chiens.

bild: police district wesel

Respect pour cette perf'.

Bon, la photo a été prise en Islande. On peut donc supposer que le vent a un peu aidé.

«Oui, Votre Honneur, c'est ma voiture. Non, je ne conduisais pas.»

On aimerait bien connaître l'histoire derrière cette photo.

678 km/h, ce sera probablement une grosse amende.

Ouiiiii, on sait.

Quittons-nous sur cette photo pleine d'élégance.

(smi)

On reste dans les voitures ?

20 photos en mode «Pimp My Ride» du pauvre:

1 / 22 20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre