Humour ou jeux de mots, le choix pour décorer l'arrière de sa voiture et vaste. Image: pleated-jeans

25 autocollants de voiture gênants mais hilarants

Les autocollants à l'arrière des bagnoles, c'est gênant. Mais bon, il y en a qui sont marrants, quand même. On vous a fait un petit florilège.

Quitte à rester coincé dans les embouteillages, autant rire (ou soupirer) un coup. On vous propose donc une série d'autocollants, et leur message plus ou moins caché.

Bon lui, il est pas seul dans sa tête Image: Shutterstock

... «Moi singe. Toi grenouille.»

(Nous non plus on n'a pas compris)

Oh! Un joli petit dad joke Image: reddit

«Une nouvelle voiture, tu as acheté?» La Force est avec ce jeu de mots.

Image: pleated-jeans

On vous conseille de lire cette plaque à voix haute (ça marche en français).

«Si vous arrivez à lire ça»...

Image: Reddit

«...ça m'impressionne pas. La plupart des gens savent lire.»

Cela sous-entend surtout que vous êtes trop près.

Un slogan microscopique Image: chameleonmemes.com

«Soutenez les bactéries, c'est la seule culture que certaines personnes ont.»

Bon, on part sur des messages plus orientés prévention.

Image: chameleonmemes.com

Non non, utiliser le clignotant, ce n'est pas «transmettre des informations à l'ennemi». C'est donc autorisé, voire conseillé.

Attention, il faut suivre Image: chameleonmemes.com

«Tout est une théorie du complot, quand vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent»

A l'exemple de cet automobiliste, qui nous met en garde à sa façon contre les effets secondaires des vaccins.

«Attention, les vaccins provoquent des adultes.»

A méditer.

Si la voiture zigzague un peu, il se peut que la personne au volant ne soit pas saoule...

Image: pleated-jeans

...mais qu'elle tende des snacks à ses enfants. Classique.

Hélas, les enfants ne reçoivent pas le même traitement de tous les piétons. Comme celui-ci, qui ne «freine que pour les filles gothiques», mais pas pour les gamins.

Ça marche. Image: Reddit

Surveillez vos enfants au bord des routes, on ne sait jamais.

«Adultes à bord. On veut vivre, nous aussi.»

Image: chameleonmemes.com

«Klaxonnez si un gosse tombe du bus».

C'est noté. Mais on va peut-être amener nos enfants à l'école nous-mêmes.

Après le chapitre «enfants», on passe au chapitre «chien».

Bon, on a tous dit ça un jour, non? Image: pleated-jeans

«Mon chien se comporte mieux que ton gosse».

Image: Shutterstock

«Soyez la personne que votre chien pense que vous êtes».

Et sinon, l'auto-collant du haut, c'est quoi?

Ah oui, c'est graphique... Image: marcbrowne.net

D'un côté, c'est aussi un peu comme ça qu'on «fait une famille».

On trouve d'autres parodies de ces petits bonhommes tout contents en famille, qui jettent leur bonheur à la face du monde entier.

The walking dad Image: pleated-jeans

Non seulement on a une famille de zombies, mais le papa s'est fait la malle. Ou alors c'est juste père «absent»? On ne le saura jamais, mais on a capté le message.

Bon, il faut avouer que ces autocollants de la famille traditionnelle parfaite sont un peu agaçants. On va remuer un peu tout ça.

Allez, à la tronçonneuse Image: Reddit

Surtout qu'il y a d'autres modes de vie qui rendent (plus) heureux. Ensemble, réinventons la famille nucléaire.

Toi, moi, et de la thune Image: reddit

Si si, vraiment. On peut vivre autrement, si on est bien accompagné(e).

Moi, mon jouet, mes chats Image: chameleonmemes.com

Aujourd'hui, le moindre choix personnel est devenu politique, comme le fait de juste avoir un chat et ne pas avoir d'enfants. Du coup, moquons-nous de nos chats.

Une vraie voiture-meme Image: pleated-jeans

Dans les embouteillages, pour les véhicules de derrière, le divertissement est assuré.

«Pas de bébé à bord», un chat cow-boy et l'autre communiste et... quoi? «L'Ohio n'existe pas»?! Ça va trop loin.

Jésus: «J'ai jamais dit ça» Image: pleated-jeans

Il doit souvent se retourner dans sa tombe, effectivement, en entendant certaines bêtises.

Image: Shutterstock

«Klaxonnez si vous aimez Jésus, envoyez un texto pour le rencontrer.»

En parlant de prévention, là on est plus direct:

«Conduisez prudemment...»

Image: pleated-jeans

... «il n'y a pas de paradis.»

Ou sinon:

Lui, il croit à l'enfer, en tous cas Image: chameleonmemes.com

«Peu importe la religion, j'irai en enfer.»

Il vaut peut-être mieux lui passer devant.

Qu'est-ce qui est mieux qu'une crevette? Trois crevettes. Image: pleated-jeans

🍤🍤🍤?

🤘🤘🤘!

