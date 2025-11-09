25 autocollants de voiture gênants mais hilarants
Quitte à rester coincé dans les embouteillages, autant rire (ou soupirer) un coup. On vous propose donc une série d'autocollants, et leur message plus ou moins caché.
Bon lui, il est pas seul dans sa tête
(Nous non plus on n'a pas compris)
Oh! Un joli petit dad joke
«Une nouvelle voiture, tu as acheté?» La Force est avec ce jeu de mots.
On vous conseille de lire cette plaque à voix haute (ça marche en français).
Cela sous-entend surtout que vous êtes trop près.
Un slogan microscopique
Bon, on part sur des messages plus orientés prévention.
Non non, utiliser le clignotant, ce n'est pas «transmettre des informations à l'ennemi». C'est donc autorisé, voire conseillé.
Attention, il faut suivre
A l'exemple de cet automobiliste, qui nous met en garde à sa façon contre les effets secondaires des vaccins.
A méditer.
Si la voiture zigzague un peu, il se peut que la personne au volant ne soit pas saoule...
...mais qu'elle tende des snacks à ses enfants. Classique.
Hélas, les enfants ne reçoivent pas le même traitement de tous les piétons. Comme celui-ci, qui ne «freine que pour les filles gothiques», mais pas pour les gamins.
Surveillez vos enfants au bord des routes, on ne sait jamais.
C'est noté. Mais on va peut-être amener nos enfants à l'école nous-mêmes.
Après le chapitre «enfants», on passe au chapitre «chien».
Bon, on a tous dit ça un jour, non?
Et sinon, l'auto-collant du haut, c'est quoi?
Ah oui, c'est graphique...
D'un côté, c'est aussi un peu comme ça qu'on «fait une famille».
On trouve d'autres parodies de ces petits bonhommes tout contents en famille, qui jettent leur bonheur à la face du monde entier.
The walking dad
Non seulement on a une famille de zombies, mais le papa s'est fait la malle. Ou alors c'est juste père «absent»? On ne le saura jamais, mais on a capté le message.
Bon, il faut avouer que ces autocollants de la famille traditionnelle parfaite sont un peu agaçants. On va remuer un peu tout ça.
Allez, à la tronçonneuse
Surtout qu'il y a d'autres modes de vie qui rendent (plus) heureux. Ensemble, réinventons la famille nucléaire.
Toi, moi, et de la thune
Si si, vraiment. On peut vivre autrement, si on est bien accompagné(e).
Moi, mon jouet, mes chats
Aujourd'hui, le moindre choix personnel est devenu politique, comme le fait de juste avoir un chat et ne pas avoir d'enfants. Du coup, moquons-nous de nos chats.
Une vraie voiture-meme
Dans les embouteillages, pour les véhicules de derrière, le divertissement est assuré.
«Pas de bébé à bord», un chat cow-boy et l'autre communiste et... quoi? «L'Ohio n'existe pas»?! Ça va trop loin.
Jésus: «J'ai jamais dit ça»
Il doit souvent se retourner dans sa tombe, effectivement, en entendant certaines bêtises.
En parlant de prévention, là on est plus direct:
Ou sinon:
Lui, il croit à l'enfer, en tous cas
Il vaut peut-être mieux lui passer devant.
Qu'est-ce qui est mieux qu'une crevette? Trois crevettes.
🍤🍤🍤?
🤘🤘🤘!