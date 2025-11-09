ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
voiture

25 autocollants de voiture gênants mais hilarants

15 autocollants de voiture gênants mais hilarants
Humour ou jeux de mots, le choix pour décorer l'arrière de sa voiture et vaste. Image: pleated-jeans

25 autocollants de voiture gênants mais hilarants

Les autocollants à l'arrière des bagnoles, c'est gênant. Mais bon, il y en a qui sont marrants, quand même. On vous a fait un petit florilège.
09.11.2025, 11:59
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Quitte à rester coincé dans les embouteillages, autant rire (ou soupirer) un coup. On vous propose donc une série d'autocollants, et leur message plus ou moins caché.

Bon lui, il est pas seul dans sa tête

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Image: Shutterstock
... «Moi singe. Toi grenouille.»

(Nous non plus on n'a pas compris)

Musk payé 1000 milliards de dollars? Ça coince chez Tesla

Oh! Un joli petit dad joke

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: reddit

«Une nouvelle voiture, tu as acheté?» La Force est avec ce jeu de mots.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

On vous conseille de lire cette plaque à voix haute (ça marche en français).

«Si vous arrivez à lire ça»...
Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Image: Reddit
«...ça m'impressionne pas. La plupart des gens savent lire.»

Cela sous-entend surtout que vous êtes trop près.

Un slogan microscopique

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com
«Soutenez les bactéries, c'est la seule culture que certaines personnes ont.»

Bon, on part sur des messages plus orientés prévention.

Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»
Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com

Non non, utiliser le clignotant, ce n'est pas «transmettre des informations à l'ennemi». C'est donc autorisé, voire conseillé.

Attention, il faut suivre

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com
«Tout est une théorie du complot, quand vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent»

A l'exemple de cet automobiliste, qui nous met en garde à sa façon contre les effets secondaires des vaccins.

Image
«Attention, les vaccins provoquent des adultes.»

A méditer.

Si la voiture zigzague un peu, il se peut que la personne au volant ne soit pas saoule...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

...mais qu'elle tende des snacks à ses enfants. Classique.

Il se passe des trucs étranges dans cette pub Coca

Hélas, les enfants ne reçoivent pas le même traitement de tous les piétons. Comme celui-ci, qui ne «freine que pour les filles gothiques», mais pas pour les gamins.

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Ça marche. Image: Reddit

Surveillez vos enfants au bord des routes, on ne sait jamais.

Image
«Adultes à bord. On veut vivre, nous aussi.»
Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com
«Klaxonnez si un gosse tombe du bus».

C'est noté. Mais on va peut-être amener nos enfants à l'école nous-mêmes.

Après le chapitre «enfants», on passe au chapitre «chien».

Bon, on a tous dit ça un jour, non?

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans
«Mon chien se comporte mieux que ton gosse».
Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Image: Shutterstock
«Soyez la personne que votre chien pense que vous êtes».

Et sinon, l'auto-collant du haut, c'est quoi?

Ah oui, c'est graphique...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. Bumper stickers olé https://www.marcbrowne.net/marcblog/2017/6/29/kofanger-klistermrke-bumper-stickers
Image: marcbrowne.net

D'un côté, c'est aussi un peu comme ça qu'on «fait une famille».

On avait jamais vu un truc pareil

On trouve d'autres parodies de ces petits bonhommes tout contents en famille, qui jettent leur bonheur à la face du monde entier.

The walking dad

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

Non seulement on a une famille de zombies, mais le papa s'est fait la malle. Ou alors c'est juste père «absent»? On ne le saura jamais, mais on a capté le message.

Bon, il faut avouer que ces autocollants de la famille traditionnelle parfaite sont un peu agaçants. On va remuer un peu tout ça.

Allez, à la tronçonneuse

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Image: Reddit

Surtout qu'il y a d'autres modes de vie qui rendent (plus) heureux. Ensemble, réinventons la famille nucléaire.

Toi, moi, et de la thune

Ok nicht ganz unlustig - Autoaufkleber. Bumper stickers, weisch. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffunny-car-sticker-stolen-from-funny-feed-v0-c5itss7ddbvf1.png%3Fwidth ...
Image: reddit

Si si, vraiment. On peut vivre autrement, si on est bien accompagné(e).

Moi, mon jouet, mes chats

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com

Aujourd'hui, le moindre choix personnel est devenu politique, comme le fait de juste avoir un chat et ne pas avoir d'enfants. Du coup, moquons-nous de nos chats.

Une vraie voiture-meme

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

Dans les embouteillages, pour les véhicules de derrière, le divertissement est assuré.

«Pas de bébé à bord», un chat cow-boy et l'autre communiste et... quoi? «L'Ohio n'existe pas»?! Ça va trop loin.

Jésus: «J'ai jamais dit ça»

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

Il doit souvent se retourner dans sa tombe, effectivement, en entendant certaines bêtises.

Bumper stickers – Autoaufkleber ... aber diesmal lustig
Image: Shutterstock
«Klaxonnez si vous aimez Jésus, envoyez un texto pour le rencontrer.»

En parlant de prévention, là on est plus direct:

«Conduisez prudemment...»
Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans
... «il n'y a pas de paradis.»

Ou sinon:

Lui, il croit à l'enfer, en tous cas

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Image: chameleonmemes.com
«Peu importe la religion, j'irai en enfer.»

Il vaut peut-être mieux lui passer devant.

Qu'est-ce qui est mieux qu'une crevette? Trois crevettes.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Image: pleated-jeans

🍤🍤🍤?
🤘🤘🤘!

Et voici des bagnoles étranges 👇

23 voitures complètement folles repérées à Dubaï

1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X

Des voitures «enceintes» en Chine

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
1
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
29 fois où l'étiquette est trompeuse
Les apparences - et les étiquettes - sont parfois trompeuses. Voici quelques exemples où des entreprises ont tenté (plus ou moins) subtilement de duper leurs clients, répertoriées par le média en ligne Bored Panda.
Littérallement.
L’article