Le président des Etats-Unis est dans une mauvaise passe. Mais son âge et sa piètre performance dans les sondages font émerger une stratégie qui pourrait sauver les démocrates. Image: watson/Getty/Shutterstock

Analyse

Biden veut piéger Trump

Et si le président avait déjà prévu de quitter la course à sa réélection?

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

Rappelez-vous en 2020, la situation était loin d'être rose pour les démocrates. Bernie Sanders était nettement en tête des primaires, mais le sénateur contestataire du Vermont a toujours souffert d'un handicap: il suscite certes l'enthousiasme de ses partisans, mais, pour la majorité des Américains, il n'est tout simplement pas éligible.

Apparait alors Jim Clyburn, un député expérimenté et influent de Caroline du Sud. Au moment le plus critique, il a soutenu de toutes ses forces Joe Biden, qui était jusqu'alors en perte de vitesse, permettant à l'ex-vice-président de l'emporter dans cet État important. Et, par la suite, lors du Super Tuesday. Il s'assurait ainsi l'investiture du parti démocrate, avant la dernière ligne droite de la présidentielle.

Le député Jim Clyburn, poids lourd de la Caroline du Sud, a aidé Joe Biden à gagner en 2020. Image: keystone

Clyburn, ce vieux renard, a également amorcé la défaite de Donald Trump. Aujourd'hui, les républicains craignent que ce scénario se répète, comme une sorte de «Clyburn 2.0». Cette crainte est justifiée et on vous explique pourquoi.

Biden est actuellement en difficulté. D'abord, les sondages sont catastrophiques: seul un Américain sur quatre souhaite qu'il se représente et la majorité des démocrates s'oppose à le voir s'enfoncer dans un deuxième mandat. Selon le portail d'information FiveThirtyEight, spécialisé dans les sondages, 42% des électeurs estiment que le président des Etats-Unis fait un travail déplorable. Alors que seuls 36% approuvent sa politique économique.

Ce qui retourne l'estomac des démocrates, c'est le fait que Donald Trump ne subisse, jusqu'à présent, aucun préjudice de son bourbier judiciaire. Selon un sondage du Wall Street Journal, l'ex-président est actuellement au coude à coude avec Biden, alors que le milliardaire fait face à 91 (!) chefs d'accusation. Selon une enquête de YouGov, 66% des Américains sont convaincus que l'ex-président a «certainement» ou «très probablement» commis un ou plusieurs délits.

Pas de panique sur le Titanic

Les mauvais résultats de Biden dans les sondages ne sont pas seulement incompréhensibles, ils sont également injustes, car son bilan est impressionnant: l'économie est en plein essor, le taux de chômage est à un niveau historiquement bas, l'inflation diminue et les salaires augmentent. La criminalité recule et, sur la scène de la politique étrangère, Biden a forgé une coalition efficace contre la Russie et vient aussi de détendre le climat entre le Japon et la Corée du Sud.

Les démocrates veulent afficher un message clair: pas de panique, les faits parleront d'eux-mêmes. Tandis que Biden pourra inaugurer une multitude de nouvelles routes et d'usines en cette année électorale (et faire en sorte que les prix exorbitants des médicaments dégringolent enfin), Trump devra se battre avec des avocats et des juges pour survivre à son Big Lie.

Alors que les démocrates sont étonnamment unis derrière leur président, les «fous», Marjorie Taylor Greene et les autres, prennent de plus en plus de pouvoir chez les républicains. Il est ainsi probable que les partisans de la ligne dure au sein du Grand Old Party veillent (une fois de plus) à la fermeture partielle de l'administration, en refusant de voter le budget à la Chambre des représentants.

Ils pourraient même obtenir une procédure d'impeachment contre Biden, bien qu'ils n'aient aucune preuve d'un quelconque délit du président. Sans oublier que les enquêtes contre le fils Hunter et son «ordinateur portable de l'enfer», brassent beaucoup d'air et n'ont jusqu'à présent rien donné.

Le climat politique aux Etats-Unis est devenu si imprévisible que l'impensable est devenu possible: que Trump soit effectivement réélu. L'objectif d'un éventuel «Clyburn 2.0» est d'empêcher cela.

Si ce plan se confirme, cela voudrait dire que Joe Biden serait en train de simuler sa volonté de rempiler en 2024. Il éviterait ainsi que les démocrates ne se déchirent eux-mêmes lors des primaires et l'unité du parti serait ainsi assurée. L'année prochaine, le président annoncerait alors son renoncement. Les raisons valables ne manquent pas. Il n'est en effet plus tout jeune et sa santé n'est pas au-dessus de tout soupçon.

En cas d'abandon de la part du patron, les démocrates ont la possibilité de sortir de leur chapeau un candidat ou une candidate surprise. Les têtes de liste ne manquent pas et les noms les plus souvent cités sont ceux de Gretchen Whitmer (gouverneur du Michigan) et de Gavin Newsom (pareil, mais en Californie).

Sans oublier l'ex-première dame! Analyse Michelle Obama pourrit la campagne de Joe Biden

D'autant que le vieillissement de la politique américaine est préoccupant. Biden n'est pas le seul à avoir pris de l'âge, le Sénat américain se transforme peu à peu en maison de retraite. La démocrate Dianne Feinstein semble souffrir de démence sénile et Mitch McConnell, le leader des républicains, s'est récemment «figé» pour la deuxième fois, sans pouvoir lâcher le moindre mot. Si certains sénateurs ont plus de 80 ans, Chuck Grassley, sénateur républicain de l'Iowa, a plus de 90 ans.

Notre analyse sur l'âge des élus: Le pouvoir américain est une maison de retraite

Avec le plan «Clyburn 2.0», les démocrates pourraient prouver qu'ils agissent activement contre le vieillissement des décideurs américains. Une tactique qui permettrait, dans la foulée, de faire de Donald Trump le vieux candidat, plus suffisamment capable de gouverner. N'oublions pas que le milliardaire a désormais 77 ans et que lorsqu'il n'a pas ses fameuses peintures de guerre autobronzantes, ça se voit.