Hantavirus: trois évacuations prévues sur le navire sous surveillance

Le navire de croisière MV Hondius est à quai dans un port de Praia, au Cap-Vert, ce lundi. Keystone

Suspecté d’abriter un foyer d’hantavirus, un navire de croisière immobilisé au Cap-Vert s’apprête à évacuer trois personnes. L’OMS confirme trois morts et surveille de près la suite du voyage.

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Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact vont être évacués dans les prochaines heures via le Cap-Vert d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus. Le bateau devrait ensuite repartir vers les Canaries ou les Pays-Bas, a indiqué mardi une représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le MV Hondius pourra quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes au port de la capitale, Praia. Les malades et le cas-contact seront conduits par ambulance à l'aéroport, proche de la ville, d'où elles seront évacuées par avion, a précisé Ann Lindstrand.

«Ce que nous savons maintenant, c'est que le bateau va pouvoir repartir à un moment au milieu de la nuit (de mardi à mercredi) après que l'évacuation (médicale) aura été menée à bien» Ann Lindstrand

Le MV Hondius reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert, avec actuellement à bord 88 passagers et 59 membres d'équipage de 23 nationalités. Depuis dimanche, le navire de croisière mouille au large du port de Praia où il n'a pas été autorisé à accoster.

L'OMS a fait état dimanche de trois morts liés à ce possible foyer d'infection à hantavirus, qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu, sur ce navire. Ann Lindstrand a ajouté que des discussions étaient toujours en cours sur la destination finale du bateau.

«Le plan initial était que le bateau parte d'ici pour les îles Canaries et le port de Tenerife (....) mais le bateau va peut-être se rendre directement jusqu'aux Pays-Bas» Ann Lindstrand

Des échanges ont lieu entre les différentes autorités de santé d'Espagne, des Pays-Bas, du Cap-Vert et l'OMS.

De son côté, le gouvernement espagnol a fait savoir que si les «cas symptomatiques ainsi que les contacts à haut risque» étaient évacués via le Cap-Vert, «il n'y aurait, à (son) avis, aucune raison clinique d'effectuer une escale aux îles Canaries, sauf si de nouveaux cas symptomatiques apparaissaient pendant le trajet entre le Cap-Vert et les îles Canaries». «Dans ce cas, en vertu du principe de port secours, une prise en charge serait justifiée», a déclaré le gouvernement espagnol à la presse.

Selon la responsable de l'OMS, «deux membres d'équipage (sont) malades avec des symptômes et ils feront partie des personnes qui seront évacuées médicalement» du bateau, a-t-elle affirmé. Leur état est stable. Les équipes médicales qui les ont examinés «plusieurs fois» ont estimé qu'ils «n'avaient pas besoin d'être hospitalisés», a-t-elle dit.

La troisième personne, qui a été en «contact proche» avec l'un des malades gravement atteints, doit également être évacuée. «Cette personne est désormais en bonne forme et asymptomatique; cependant, elle a développé une légère fièvre il y a deux jours et il a été considéré plus sûr de l'évacuer», a-t-elle ajouté.

L'agence de presse néérlandaise ANP, citant le ministère néerlandais des Affaires étrangères, a indiqué que ces trois personnes parmi lesquelles un ressortissant néerlandais seraient acheminées aux Pays-Bas pour une prise en charge médicale.

Passagers recherchés

L'OMS a par ailleurs annoncé effectuer des démarches pour retrouver les plus de 80 passagers à bord de l'avion dans lequel une croisiériste néerlandaise contaminée à l'hantavirus a été transférée depuis l'île de Sainte-Hélène vers Johannesburg où elle est décédée à l'hôpital.

Cette Néerlandaise de 69 ans, dont le mari de 70 ans est décédé à bord du bateau, avait été débarquée à Sainte-Hélène le 24 avril «avec des symptômes gastro-intestinaux» pour ensuite embarquer le lendemain pour Johannesburg, en Afrique du Sud indique l'OMS.

«Des recherches ont été lancées pour retrouver les passagers» de l'avion qui effectuait cette liaison, a ajouté l'organisation dans un communiqué. Il s'agit d'un vol opéré par la compagnie sud-africaine Airlink le 25 avril, avec 82 passagers et six membres d'équipage à bord, a indiqué la directrice des ventes et du marketing chez Airlink. (mbr/ats)