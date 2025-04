Le roi et la reine d'Angleterre jouent les touristes à Rome

Charles et Camilla ont profité de leur visite d'Etat pour se cultiver un peu. Keystone

En pleine visite d'Etat «historique» de quatre jours en Italie, le roi Charles et la reine Camilla ont posé mardi après-midi pour les photographes devant les majestueuses arches du Colisée.

Plus de «International»

Dix jours après que le monarque britannique de 76 ans ait été brièvement hospitalisé, en raison d'«effets secondaires» de son traitement contre le cancer, il a été applaudi par la foule des touristes massée autour du monument le plus visité d'Italie.

Pendant une dizaine de minutes, le couple royal a serré des mains et discuté avec des écoliers agitant de petits drapeaux britanniques, avant d'être photographié par les touristes entre l'arc de Constantin et le temple dédié à Vénus et à la ville de Rome. Charles et Camilla se sont ensuite offert aux objectifs de la presse devant l'amphithéâtre millénaire.

Hey there! Keystone

Charles, Camilla, leur guide et leur suite, entre les colonnes historiques. Keystone

Le roi, en costume bleu à fines rayures, et la reine, en robe de crêpe bleu, ont écouté un bref résumé de l'histoire du Colisée donné par l'historien et présentateur TV Alberto Angela. Le roi «voulait connaître tous les détails du passé», a raconté ce dernier aux journalistes.

«J'ai vu son visage»

Dans la matinée, le roi et la reine ont été reçus en grande pompe par le président de la République Sergio Mattarella au palais du Quirinal surplombant Rome, datant du 16e siècle, autrefois demeure des papes et des rois d'Italie. Le couple royal a été accueilli par le président et sa fille Laura, puis l'orchestre du palais a joué les hymnes nationaux britannique et italien.

La parade aérienne, mardi matin, au-dessus de Rome. Keystone

Vue de dos. Keystone

Tous trois ont ensuite assisté à la parade aérienne de l'escadre acrobatique de l'armée de l'air italienne, les «Frecce Tricolori» (les «Flèches tricolores»), et son équivalent britannique, les «Red Arrows» (les «Flèches rouges»).

Lors du passage de la limousine royale dans les rues du centre de Rome, un couple de touristes britanniques venant de Bath, Lucy et Peter Smith, était aux anges:

«Nous avons vu Charles et il nous a salués. J'ai bien vu son visage» Lucy Smith, 52 ans, n'a pas caché sa joie à l'AFP

Le couple a expliqué que la présence du roi à Rome durant leur séjour était une coïncidence. «Nous avons réservé avant lui, il nous a imités», a plaisanté Peter Smith, 59 ans.

Un bain de foule aux couleurs de l'Union Jack et de l'Italie. Getty Images Europe

Une autre touriste britannique, Greeba Padbury, venue à Rome pour ses 70 ans, a raté le couple royal mais n'était pas trop déçue: «Nous pouvons le voir chez nous». En attendant, «nous allons boire un spritz, parce qu'il est 10h00 et que nous sommes à Rome», a-t-elle lancé.

Après leur visite au Quirinal, Leurs Majestés ont déposé une couronne de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu à l'Autel de la Patrie, un vaste monument en marbre blanc en plein centre de Rome couronné par une statue équestre de Victor-Emmanuel II, premier roi de l'Italie unifiée au XIXe siècle.

«Quelle émotion de les voir si petits à l'Autel de la Patrie puis d'être ici tout près et de réussir à leur serrer la main, ça été vraiment un grand honneur, j'étais très ému», a raconté à l'AFP Romolo Testa, un Italien de 19 ans qui s'était rendu à Londres pour les funérailles d'Elizabeth II.

Un touriste français bloqué derrière une barrière de sécurité, Philippe Heitzler, 64 ans, a lui confié «aimer beaucoup la Couronne britannique». «Par contre, on n'a pas compris pourquoi ils voulaient sortir de l'Europe», a-t-il ajouté.

Lors de cette visite, Charles, qui a déjà effectué 17 visites officielles en Italie, doit aussi rencontrer lors de cette visite la Première ministre Giorgia Meloni et il sera le premier monarque britannique à s'adresser à une session conjointe du Parlement. Un moment historique, commente au Times Lord Llewellyn of Steep, ambassadeur britannique en Italie.

«Par-dessus tout, Leurs Majestés feront quelque chose d’intangible mais d’inestimable: leur visite renforcera la proximité entre nos nations d’une manière qu’elles seules peuvent faire, créant des souvenirs qui dureront toute une génération» Lord Llewellyn of Steep, au Times

Le projet de visite du Vatican, en revanche, a été laissé tomber en raison du mauvais état de santé du pape François.

Outre «célébrer les liens entre le Royaume-Uni et l'Italie», le but de la visite est aussi de démontrer l'amour du roi et de la reine «pour l’Italie et tout ce que les Italiens chérissent: la culture, la nourriture, le patrimoine». En tout cas, une manière délicieuse pour le couple de marquer le coup et leurs 20 ans de mariage, le 9 avril 2005. (mbr avec ats)