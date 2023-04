En vendant des cartes à collectionner numériques, Trump a généré plus d'un million de dollars. Image: sda

L'inculpation de Trump lui a rapporté gros

Même en étant le premier ancien président américain à être mis en accusation, Donald Trump a réussi à tirer avantage de la situation. En plus d'une plus grande publicité, il a également généré plus d'argent.

Selon les médias, l'ancien président américain Donald Trump a profité financièrement de l'accusation portée contre lui. Le républicain a récolté 18,8 millions de dollars (environ 16,9 euros) de dons au cours des trois premiers mois de 2023 pour sa nouvelle candidature à la plus haute fonction de l'Etat, selon les documents financiers de sa campagne consultés par les médias américains.

Selon ce rapport, Trump a collecté un montant similaire - 15,4 millions de dollars (13,9 millions d'euros) - rien que dans les deux semaines qui ont suivi l'inculpation du 30 mars. Les premières 24 heures, il avait déjà récolté environ quatre millions de dollars américains (3,6 millions d'euros). De quoi réjouir de Donald Trump, lui qui veut remporter l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024.

Base élargie

L'homme de 76 ans est le premier ancien président américain à être inculpé au pénal. Le procureur de Manhattan Alvin Bragg lui reproche d'avoir tenté d'augmenter ses chances lors de l'élection présidentielle de 2016 en versant de l'argent en échange de son silence à deux femmes et d'avoir ainsi enfreint les lois électorales. Il aurait tenté de dissimuler ces paiements par de fausses inscriptions dans des documents commerciaux. Trump nie ces accusations comme étant politiquement motivées.

Depuis qu'une inculpation de Trump a été évoquée, il a tenté de collecter des fonds et de mobiliser ses partisans à propos de ces accusations. L'ambiance aux Etats-Unis concernant les poursuites judiciaires de Trump s'est enflammée - en cause, les nombreux chantiers juridiques que la procédure a ouverts.

Le portail «Politico» a rapporté que près d'un quart de ceux qui ont fait des dons à Trump après son inculpation ne lui avaient jamais rien donné auparavant. C'est un indice supplémentaire que la bataille juridique a élargi la base de donation de Trump.

Cartes et discours

Trump avait auparavant révélé ses finances privées. Le républicain est tenu de les publier et a déposé les documents auprès de la commission électorale fédérale. Les informations sont toutefois plutôt vagues, car Trump indique dans les documents des fourchettes de revenus.

Il ressort par exemple des documents qu'il a gagné jusqu'à présent jusqu'à un million de dollars US en vendant des cartes à collectionner numériques. Trump a également indiqué avoir reçu plus de cinq millions de dollars US en honoraires d'orateur.

