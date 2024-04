Avec l'ouverture du procès de son mari cette semaine, Melania Trump se retrouve à nouveau malgré elle au coeur de l'actualité. Une médiatisation sans doute très peu au goût de la discrète ex-première dame. getty/watson

Melania, l'«arme secrète» qui fait peur à Donald Trump

Entre vagues promesses de retour et disparitions intermittentes, Melania Trump, celle qu'on dit capable de «faire et défaire Donald Trump», souffle le chaud et le froid sur la campagne électorale et les procès de son mari.

On nous avait promis une année présidentielle placée sous le signe de Melania. Quatre mois plus tard, la mystérieuse ancienne première dame à l'accent ronronnant et à l'expression perpétuellement figée se fait aussi rare qu'une éclipse solaire. Les étoiles, toutefois, devraient finir par s'aligner ce week-end. La discrète et désirée Madame Trump sera au cœur de toutes les attentions samedi, à l'occasion d'une collecte de fonds organisée à Mar-a-Lago, en Floride.

Une implication timide

Enfin! a-t-on envie de soupirer. Voilà des mois que Donald Trump nous promet monts et Melania. Et des mois que l'intéressée brille, toujours et encore, par son absence. Le mois dernier, après l'avance écrasante et massive du républicain au «Super Tuesday», sa femme ne se trouvait pas à ses côtés pour fanfaronner sur la scène de Mar-a-Lago et remercier ses adeptes.

De nature profondément privée, Melania Trump est peu apparue sur la campagne présidentielle. Getty Images North America

Les initiés suggèrent que d'autres problèmes privés ont détourné l'attention de Melania de la campagne. Notamment la mort subite de sa mère, Amalija, en janvier, l'une des rares personnes autorisées dans la petite orbite melaniesque. Ainsi que le dernier semestre de son fils adoré, Barron, au lycée, avant de préparer son entrée à l'université.

Pour ce qui est des rares apparitions communes du couple, des observateurs ont souligné que Madame semblait «peu enthousiaste», voire «mécontente».

Le procès du «paiement silencieux» est une infâmie

Mécontente, l'ex-première dame a ses raisons de l'être. Le procès de son mari pour le «paiement silencieux» à l'actrice X Stormy Daniels, qui s'est ouvert ce lundi à New York, promet de raviver de vieilles blessures. En 2006, Melania vient à peine d'accoucher de son fils lorsque Donald Trump et Stormy Daniels auraient fricoté dans une chambre d'hôtel, à l'occasion d'un tournoi de golf. L'intéressé nie farouchement avoir eu toute relation sexuelle.

Près de douze ans plus tard, lorsque le scandale éclate dans la presse nationale, Melania Trump est «furieuse». Selon la biographe Katie Rodgers dans le New York Times, la première dame de l'époque s'envole aussitôt pour Palm Beach, laissant le soin à son mari de languir seul à Washington. Elle annule dans la foulée sa présence au WEF de Davos pour une visite impromptue au musée commémoratif de l'Holocauste. Avant de soulager ses nerfs et sa rancœur sous le soleil de Floride, dans le spa de Mar-a-Lago.

Melania ne réapparaîtra que trois semaines plus tard, pour le premier discours sur l'état de l'Union du 45ᵉ président. A bord d'une voiture séparée et au bras d'un assistant-militaire masculin. Parce que la vengeance est un plat qui se déguste aussi froide qu'un Coca Light.

L'ancien couple présidentiel s'est peu affiché ensemble, depuis son départ de la Maison-Blanche. Getty Images North America

Depuis, en privé, Melania aurait évoqué le cas de Stormy Daniels comme le «problème» de son mari - et non le sien. Un initié souffle toutefois au New York Times qu'elle considère ce procès comme une «honte» et la preuve flagrante d'une ingérence électorale. Un signe de soutien plutôt encourageant pour Donald Trump. Mais fragile. Pour le plus grand déplaisir de la discrète Melania, le juge en charge de l'affaire a fait savoir lundi qu'elle pourrait figurer parmi les témoins potentiels lors du procès.

Tout cela risque de placer Donald Trump dans une position fragile face à cette épouse farouche, dont on dit qu'elle est la seule personne à lui faire «peur». Le soutien public de Melania s'est avéré crucial dans certains moments critiques – notamment lorsque le milliardaire s'est vanté avec élégance d'«attraper les femmes par la chatte». Par d'autres moments, il s'est fait cruellement attendre.

«Melania peut faire ou défaire sa candidature. Et en fin de compte, elle pourrait probablement le faire ou le défaire, lui» Stephanie Grisham, ancienne attachée de presse de Melania Trump, au New York Times.

Pour cette campagne, l'implication de Melania pourrait être décisive. «La campagne Trump reconnaît que Melania est leur arme secrète», glisse une source proche au New York Post. Les stratèges pensent que sa «voix plus douce et plus modérée» aura une influence pour convaincre les électeurs indécis ou plus libéraux. L'événement du 20 avril, qui marque le lancement du programme «Road to Victory», qui prévoit de cibler les électeurs des Etats décisifs, sera un bon test. Personnalité très attendue de ce cocktail organisé dans la salle de bal de Mar-a-Lago, Melania devrait même carrément prononcer un discours. On ne l'attendait plus.

Un mystère impénétrable

L'excitation autour de cette invitée démontre en tout cas une chose. Vingt ans après son mariage, le couple Trump nous fascine toujours. Parce qu’il est toujours aussi opaque. Donald Trump, le chef d'Etat le plus public, exposé et démonstratif de mémoire américaine, ne s'est paradoxalement jamais répandu sur ses sentiments à l'égard de sa famille. Quant à Melania, véritable exemple d’impénétrabilité, elle n'en révèle pas davantage.

Et ne compte pas le faire. Le mois dernier, lorsqu'un journaliste lui demande fiévreusement si elle entend se montrer plus régulièrement à l'avenir, elle a esquissé un sourire. «Restez à l'écoute», a-t-elle promis. Une réponse à l'image du personnage de Melania Trump. Floue, vaporeuse, incertaine.

«C'est la réponse qu'elle donne lorsqu'elle ne veut s'engager sur rien» Stephanie Grisham, son ancienne attachée de presse, dans un texto au Times

Un manque de garanties qui, venu d'une «arme secrète», pourrait bien finir par exploser au visage de son détenteur.