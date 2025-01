Le nouveau portrait de Melania Trump va vous en mettre plein la vue

Qui dit nouveau mandat, dit nouveau portrait! Après son mari la semaine passée, au tour de Melania Trump de publier cette image très attendue, qui laisse augurer des quatre prochaines années. Après un premier portrait pâlot façon première de la classe, là voilà qui campe désormais le rôle de la «girl boss» qui ne se laissera pas impressionner.

C'est peu dire qu'on est loin, très loin, de la première first lady qui débarquait à Washington fraîche comme une rose en 2017. Melania y apparaissait alors très lisse, très douce, le visage retouché à l'extrême, presque effacée, dans des tons clairs apaisants.

Le premier portrait de Melania Trump, en 2017. the white house

Dans ce nouveau portrait (en noir et blanc, ce qui est inédit pour une première dame), de la photographe belge Régine Mahaux et capturé dans la Yellow Oval Room de la Maison-Blanche, la première dame 2.0 pose avec un air autrement plus assuré. Genre: «A moi, on ne me la fait pas».

Vêtue d'un costard noir aux épaulettes tranchantes et coupé à la perfection, les mains posées sur une table à la surface brillante, les yeux de chat rivés vers l'objectif avec un air de défi, Melania semble plus prête que jamais à dealer avec Washington DC. L'épouse du 47e président embrasse le rôle de la cheffe d'entreprise. Puissante. Aux commandes.

Le portrait officiel de la première dame Melania Trump a été capturé le 21 janvier 2025, dans la salle ovale jaune de la résidence, par la célèbre photographe Régine Mahaux. the white house

Un signe qu'il faudra compter avec elle pour ce prochain mandat? Peut-être, quoiqu'étonnant de la part d'une première dame qui avait semblé subir la fonction lors du mandat présidentiel précédent.

Un deuxième portrait, en tout cas, à l'image de ce que Melania Trump nous avait promis: plus expérimentée dans son rôle, mais aussi plus déterminée que jamais à contrôler le regard du public sur elle. Une femme qui sait ce qu'elle croit mériter.