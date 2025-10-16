Les tarifs douaniers de Trump ont déjà une conséquence notable

Aux Etats-Unis, les taxes douanières de Donald Trump auront au moins une conséquence positive. getty/watson

Porté par des recettes douanières record liées à la politique protectionniste de Donald Trump, le déficit public américain a légèrement reculé en 2025. Les droits de douane, plus que doublés en un an, ont rapporté 202 milliards de dollars - permettant de réduire le déficit fédéral à 1775 milliards.

Le déficit public des Etats-Unis a légèrement reculé au cours de l'année écoulée. Une baisse possible grâce aux recettes douanières record générées par l'offensive protectionniste tous azimuts du président Donald Trump.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, le déficit public de la première économie mondiale s'est légèrement résorbé, de 2%, pour s'élever à 1.775 milliards de dollars (-41 milliards par rapport à 2024), a annoncé jeudi le ministère américain des Finances.

Sur la période, les recettes douanières – qui comprennent les droits de douane – ont plus que doublé (+142%), pour atteindre 202 milliards de dollars, contre 84 milliards un an plus tôt. Il s'agit d'un «record» selon le ministère.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président Donald Trump a fortement relevé les droits de douane sur les produits entrant aux Etats-Unis, générant des ressources accrues.

Le chef d'Etat a affirmé qu'il souhaitait en reverser une partie aux agriculteurs américains qui pâtissent des tensions générées par cette offensive douanière: ils n'écoulent plus de soja auprès des acheteurs chinois.

Selon le Trésor américain, le déficit de l'État fédéral représenterait 5,9% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, contre 6,3% en 2024. Il s'agit d'une estimation dans la mesure où les chiffres du PIB pour la période n'ont pas été publiés. (mbr/ats)