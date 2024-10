Tiffany Trump, 30 ans, est la quatrième des cinq enfants de l'ancien président américain. watson/getty

Donald Trump annonce une grande nouvelle au sujet de sa fille

L'ancien président s'apprête à devenir grand-père pour la onzième fois consécutive. Sa fille Tiffany, sans doute la plus discrète de ses cinq enfants, est enceinte.

C'est le futur grand-père en personne et en campagne qui a fait part de l'heure nouvelle, à l'occasion d'un discours au Detroit Economic Club ce jeudi. Le candidat républicain à la Maison-Blanche faisait face à un parterre d'hommes d'affaires, parmi lesquels Massad Boulos. L'intéressé ne s'est pas contenté de filer un coup de main à Trump auprès de la communauté arabo-américaine, influente dans l'Etat clé du Michigan, «il se trouve qu'il est le père du mari de Tiffany, Michael, qui est un jeune homme exceptionnel», a ajouté l'ex-président américain sur la scène.

«Et elle est une jeune femme exceptionnelle. Et elle va avoir un bébé. Donc c'est bien» Donald Trump, qui manie l'art des formules simples.

Une nouvelle accueillie par un tonnerre d'applaudissements, pendant que l'intéressé remerciait la foule de son célèbre sourire narquois.

Piqûre de rappel généalogique

Si vous êtes perdu dans les innombrables branches que compte l'arbre généalogique des Trump, pas de panique. Pour rappel, Tiffany est la quatrième enfant des cinq que compte le promoteur immobilier. Elle est née du deuxième mariage de Trump avec Marla Maples, ancien mannequin et actrice américaine, qu'il a épousée après/pendant son divorce avec Ivana Trump.

Ce bébé à venir sera le 11e petit-enfant de l'ancien président. Son fils aîné, Don Junior a cinq enfants, sa cadette Ivanka Trump en compte trois et Eric Trump, lui, deux.

Plus discrète sur la scène publique que ses frères et sœurs aînées, Tiffany Trump n'est pas impliquée dans l'entreprise familiale et n'a que rarement montré le bout de son nez lors d'évènements politiques.

La jeune femme a tout de même assisté à la Convention nationale républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, cet été. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Fraîchement diplômée de la faculté de droit de l'université Georgetown, elle a épousé Michael Boulos, un héritier milliardaire originaire du Liban, au manoir de Mar-a-Lago en 2022. Lequel a formulé sa demande en mariage dans la roseraie de la Maison-Blanche, avec une bague en diamant taille émeraude de 13 carats d'une valeur de 1,2 million de dollars, rappelle le Daily Mail. (mbr)