Un mort et des blessés dans une église mormone aux États-Unis

Un homme a ouvert le feu dimanche en plein office dans une église mormone du Michigan, dans le nord des États-Unis. Bilan: un mort et neuf blessés. Donald Trump a dénoncé «une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens».

Le suspect, un homme de 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre après l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, a également été incendiée, a dit la police, sans évoquer de mobile possible.

«Le suspect est mort mais il reste encore beaucoup à apprendre. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les Chrétiens aux États-Unis», a lancé le président américain sur son réseau Truth Social.

«Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement!» Donald Trump

«Dix personnes ont été transportées vers des hôpitaux locaux», a précisé le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, lors d'une conférence de presse. «Une est décédée» et les neuf autres sont «dans un état critique», a-t-il dit.

«Nous pensons trouver d'autres victimes une fois que nous aurons sécurisé les lieux»

Un important incendie a dû être éteint dans l'église – «allumé délibérément par le suspect», d'après les premiers éléments de cette affaire.

En plein office

À 10h25, au volant d'un véhicule, le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice «en plein office», alors que «des centaines de personnes» étaient à l'intérieur, a raconté William Renye.

Il a ensuite tiré «avec un fusil d'assaut», avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi.

«Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales», a précisé Donald Trump.

«Acte lâche et criminel »

«Des agents sont sur place pour aider les autorités locales. La violence dans un lieu de culte est un acte lâche et criminel. Nos prières vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, sur X.

Cent agents fédéraux sont mobilisés, selon le chef de la police locale.

«C'est une situation terrible dans le Michigan. (...) Prions pour les victimes et les premiers intervenants», a réagi le vice-président JD Vance sur X. (ats)